A început Festivalul de C'arte la Pitești. „Pare că acum cartea scrisă își pierde din influență” VIDEO

„Festivalul de C'arte” a ajuns la cea de-a cincea ediție. Timp de cinci zile, în perioada 28 septembrie – 2 octombrie 2022, Biblioteca Județeană “Dinicu Golescu” din Pitești este gazda unui așteptat eveniment care aduce cartea în prim-plan.

Iubitorii de lectură din toată țara sunt așteptați la „Festivalul de C'arte” cu noutăți din domenii precum poezie, arhitectură, artă, istorie, economie și afaceri, teatru, gastronomie, memorialistică, biografie, motivaționale, cărți pentru copii și pentru adolescenți și, bineînțeles, ficțiune.

„Este o perioadă în care pare că acum cartea scrisă își mai pierde din influență în fața ascensiunii online-ului. Faptul că, iată, un astfel de eveniment are succes, ne arată că totuși cartea scrisă mai are un cuvânt de spus. În ceea ce privește Consiliul Județean Argeș, continuăm să sprijinim astfel de activități pentru că fără cultură am fi mai săraci. (...). Mi-aș dori ca viitorul acestui eveniment să fie unul luminos și edițiile viitoare să avem un număr și mai mare de edituri”, a spus, la deschidere, Adrian Bughiu, vicepreședinte Consiliului Județean Argeș.

Vizitatorii găsesc aici cărțile a 14 edituri din țară, expuse în corturile special amenajate din fața Bibliotecii Județene “Dinicu Golescu” Argeș.

„Sunt, dacă vreți, roadele cele mai bune din acest punct de vedere în acest an”, explică Octavian Mihail Sachelarie, manager Biblioteca Județeană Argeș.

„Un fenomen care menține plăcerea lecturii”

O parte din aceste lucrări va intra și patrimoniul Bibliotecii, pentru că la fel ca Muzeul Județean, și Biblioteca Județeană are și un rol patrimonial.

„Felicitări și editorilor pentru prezență și pentru faptul că au adus foarte multe apariții recente. Am văzut că sunt și o serie de nume foarte importante care vor participa la activitatea dedicată acestui festival de carte”, a transmis Cornel Popescu, manager Muzeul Județean Argeș.

De la „Festivalul de C'arte” nu vor lipsi evenimentele editoriale, conferințele tematice, serile literare.

„Prin această tradiție care prinde contur cred că apropiem și mai mult iubitorii de carte. Este un fenomen care menține plăcerea lecturii”, consideră Nicolae Oprea, președinte Uniunea Scriitorilor din România, filiala Pitești.

Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Argeș, Primăria Pitești, Inspectoratul Școlar Județean și Biblioteca Județeană “Dinicu Golescu”.

Programul Festivalului de C'arte”

28 septembrie - 01 octombrie (09.00- 19.00);

2 octombrie (09.00- 16.00).

Miercuri, 28 septembrie

- 17.00 - Eveniment editorial. Lansarea volumului ”Noi suntem români (nimeni nu-i perfect)”, autor Radu Paraschivescu - Editura Humanitas (Sala de Conferințe).

Joi, 29 septembrie

- 13.00 - Eveniment editorial. Lansare de carte: ”Formă și culoare: dicționar al artelor plastice din Argeș și Muscel sec. XVII-XXI”, autoare Simona Nagîț - Editura Ecou Transilvan (Sala de Conferințe);

- 17.00 - Eveniment editorial. Lansarea volumului de poezie ”Irisul din călimară”, autoare Claudia Berta - Editura Izvorul Cuvântului (Sala de Lectură);

- 17.30 -Eveniment editorial. Lansarea volumului ”Mama povestește-mi despre tine!”, autoare Narcisa Suciu - Editura Bookzone (esplanada bibliotecii);

- 18.00 -Psihologul clinician și psihoterapeutul Elena Sachelarie, sub auspiciile Editurii Niculescu, conferențiază pe tema ”Călătorie în lumea emoțiilor” (Sala de Conferințe);

- 18.00 - Filiala Pitești a Uniunii Scriitorilor vă invită la Lectură publică din creația autorilor. Moderator: Magda Grigore. (Sala de Lectură).

Vineri, 30 septembrie

- 10.00 - Europe Direct Argeș te informează - stand expozițional cu materiale informative provenite de la Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene și distribuirea de broșuri, cărți poștale și pliante cetățenilor interesați de tematică europeană (spațiul pietonal din fața bibliotecii);

- 12.00 - Eveniment editorial. Lansarea volumului ”Puncte de reper în istoria literaturii române”, autor Nicolae Oprea - Editura Limes (Sala de Lectură);

- 12.00 - Aventura micilor exploratori - atelier creativ - Secția Tinerilor (esplanada bibliotecii);

- 14.00 - Diplomația salvării. Drepți între popoare și salvatori din politica externă. De la Holocaust până la crizele contemporane - conferențiază Ovidiu Raețchi - scriitor, publicist și om politic (Sala de Conferințe);

- 15.30 - Eveniment editorial. Lansarea volumului ”Cartea familiei”, autor Părintele Vasile Ioana - Editura Bookzone (esplanada bibliotecii);

- 17.00 - ”Despre lectura la români”, prelegere a artistului Horațiu Mălăele (Sala de Conferințe).

Sâmbătă, 1 octombrie

- 12.00 - Eveniment editorial. Lansarea volumului ”Ceasul iubirii... cei 16 ani ai mei alături de Victor Socaciu”, autoare Marina Almășan - Editura Corint Books (Sala de Conferințe);

- 17.00 - Be free, poetry! - Recital poetic din lirica universală. Participă: Magda Grigore, Cristina Onofre, Denisa Popescu, Allora Albulescu (Sala de Conferințe).