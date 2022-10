Un nor Cumulus a băgat spaima în oamenii Iașiului. Au crezut că „pâlnia de pe cer“ anunță o tornadă

Un fenomen spectaculos petrecut pe cer i-a speriat pe ieșenii care au crezut că norul în formă de pâlnie anunță o tornadă sau un alt fenomen periculos. Specialiștii au explicat ce este norul Cumulus.

Fenomenul s-a produs într-o perioadă cu o instabilitate atmosferică accentuată, și o perioadă încă de tranziție între vară și toamnă, spun specialiștii.

„Un cumul de condiții particulare și hazardul pot conduce frecvent la fenomene meteorologice spectaculoase. În imagine avem un foarte bun exemplu în acest sens. În zilele din urmă am fost surprinși de instabilitatea atmosferică accentuată, cu caracteristici estivale. Totuși, ne apropiem de mijlocul lunii octombrie, o lună care în stabilitatea atmosferică este foarte accentuată. Cerul este dominat de o pătură de nori stratiformi, ce acoperă cea mai mare parte a nordului Moldovei, nori autentici de toamnă”, a declarat conf. dr. Lucian Sfîcă, de la Meteo Moldova.

La baza acestor nori stratiformi, instabilitatea din partea inferioară a atsmoferei determinată atât de umiditatea mare generată de ploile din zilele trecute, cât și de suprafața terestră caldă în urma temperaturilor ridicate de la sfârșit de septembrie a determinat dezvoltarea unui nor Cumulus a cărui vârf s-a unit cu norii stratiformi.

„O minunată îngemănare între vară și toamnă. Iar ca totul să fie complet, norul convectiv era luminat dimineața de razele soarelului chiar în momentul de răsărit atunci când acesta putea străluci de sub nivelul norilor stratiformi", a mai explicat conf. dr. Lucian Sfîcă.

Fenomenul a fost studiat și de către fizicianul Silviu Gurlui, profesor la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

„Capătul inferior al formațiunii s-a aflat la aproximativ 120 de metri de sol. Am reușit să găsesc detaliile geometrice. Formațiunea are o lățime, la bază, de 60 de metri și o înălțime totală până la baza superioară în care este agățat de celălalt nor, de aproximativ 90 de metri. Pe întreg intervalul de timp de aproximativ 30 de minute, cât a fost observat de toată lumea din Iași, norul a executat o rotație completă de 360 de grade. Viteza de rotație a fost de sub 1 km/h”, a spus Silviu Gurlui.

Norul Cumulus este un gen de nori separați sub forma de grămezi, cu un contur bine delimitat și cu dezvoltare mai mult pe verticală. Au un aspect de vară și sunt constituiți din picături de apă, având o expansiune rapidă pe verticală.