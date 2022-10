Provocarea pentru studenții dintr-un campus din Iași. Cazare gratuită pentru cea mai tare cameră de cămin

Studenții ieșeni au șansa de a avea cazare gratuită până la finalul anului universitar, dacă vor demonstra că au „cea mai tare cameră de cămin” din campusul universitar.

Direcția Servicii Studențești din Iași a lansat lansează concursul „Cea mai tare cameră de cămin pentru a-i implica pe studenți în amenajarea cât mai creativă a camerei de cămin în care locuiesc.

„Un juriu va evalua camerele de cămin intrate în competiție, iar acesta va fi format din reprezentanți ai universității și studenți. În evaluare se va ține cont de creativitatea amenajării și ingeniozitatea mobilării spațiului de locuit, originalitatea organizării camerei, decorațiunile și elementele ce vin să îmbunătățească aspectul vizual al camerei, gradul de curățenie, investiții făcute în cameră, raportul cost-rezultat al investițiilor financiare făcute”, au transmis reprezentanții Direcției de Servicii Studențești.

Câștigătorul concursului va primi cazare gratuită în campus până la finalul anului universitar, locul doi va sta gratuit în camera de cămin până în luna mai, iar locul trei până în luna martie.

Organizatorii au postat fotografii cu camerele de cămin, iar până la finalul lunii octombrie, ceilalți studenți și apropiații pot vota prin like-uri camera de cămin preferată.

Concurenții care vor cumpăra like-uri vor fi descalificați

Rezultatul final va fi dat în proporție de 85% de comisia de evaluare și de 15% de numărul de aprecieri obținute pe Facebook. Concurenții care vor cumpăra like-uri vor fi descalificați, au mai transmis reprezentanții campusului.

Competiţia de anul trecut a fost una foarte strânsă, diferenţa între locul al II-lea şi locul al III-lea a fost mică, doar de 0,66 puncte din maximum 25 posibile, iar diferenţa dintre locul al III-lea şi al IV-lea a fost infimă, doar de 0,05 puncte.

„Am vrut să arăt şi altor studenţi că din nimic putem face mai mult. Am modernizat camera pentru mine, să mă simt în largul meu, să am o cameră mai frumoasă decât am găsit-o pentru că, până la urmă, e un cămin şi avem doar strictul necesar. Dar tu din puţinul acesta trebuie să faci mai mult. Chiar mulţi ne-au transmis mesaje să ne întrebe de unde ne-am cumpărat tapetul că vor şi ei, dar le-am transmis că nu e tapet, e o pictură”, a declarat Mădălina-Andreea Fron, una dintre câştigătoare.

Împreună cu noua ei colegă de cameră, a pus perdele în locul draperiilor puse standard, au dat găuri cu bormaşina adusă de acasă, au cumpărat un birou second-hand de pe internet şi au dat cu lac un dulap din cameră pentru a se potrivi cu tonul general al camerei.