Orașul în care vatmanii sunt obligați să respecte limita de viteză, dar fără kilometraj în bord

Vatmanii din Iași vor trebui să respecte o limită de viteză în centrul orașului, dar tramvaiele companiei nu sunt echipate cu un kilometraj în bordul vagonului ca să monitorizeze viteza.

Conducerea CTP Iași a anunțat că va monitoriza viteza tramvaielor care circulă în centrul orașului, impunând o limită de viteză de 10 km pe oră, ca să nu afecteze infrastructura urbană a orașului. Limita de viteză se aplică pe ruta Târgu Cucu – strada Gării. Totuși, majoritatea vatmanilor nu pot monitoriza viteza pentru că nici măcar nu au kilometraj în cabina vagonului. Aceștia trebuie să estimeze ei viteza, altfel riscă să fie amendați.

În cazul tramvaielor care au un kilometraj, există la fel o problemă, acel echipament nici măcar nu mai funcționează de mult timp. La modelele noi de tramvai, kilometrajul este digital și funcționează, însă mai bine de jumătate din tramvaiele folosite de CTP sunt modelele GT4, care au peste 60 de ani. Vatmanii trebuie să respecte noile norme, dar nu au condiții corespunzătoare pentru a o face.

„Trebuie să respectăm limita de viteză, dar noi nici nu avem kilometraj la tramvai sau, care au, nu funcționează de mulți ani. Cum ar trebui să monitorizăm noi viteza în acest fel? Din Târgu Cucu până pe strada Arcu sunt 3 panouri care îți arată viteză, dar nu funcționează toate. Astfel, riscăm noi să fim amendați, în loc să repare tramvaiul”, a relatat Anton, un vatman din Iași, pentru BZI.

În cazul nerespectării limitei de viteză, se amit amenzi. Un astfel de caz s-a întâmplat în urmă cu ceva timp, un vatman de la CTP Iași a fost sancționat de conducere pentru faptul ca a depășit limita de viteză pe strada Cuza Vodă. Acesta a contestat sancțiunea și a menționat că nu putea să își regleze viteza, deoarece nu are kilometraj la vagon. Compania a trebuit să îi plătească 1.000 de lei vatmanului, reprezentând cheltuielile de judecată și anularea deciziei.

„De când lucrez la CTP, am fost doar pe modelul GT4, nu am avut niciodată kilometraj care să funcționeze. Care suntem mai vechi, ne-am obișnuit, aproximăm viteza, niciodată nu știi cu cât te deplasezi exact. Am pățit ca să primesc reclamație, deoarece am circulat peste limita de 10 km pe oră pe strada Cuza Vodă, dar eu le-am explicat celor de la dispecerat că nu am cum să îmi văd viteza în bord pentru că nu am kilometraj”, a povestit Daniel, un alt vatman de la CTP Iași.

S-a identificat o altă problemă privind această nouă regulă. Tramvaiele mai mari, inclusiv Pesa și Bozankaya, au nevoie de o viteză mai mare de 10 km pe oră pentru a urca pe strada Arcu. Astfel, vatmanii nu au cum să respecte niciodată limita în zona respectivă, dar riscă să fie sancționați.

CTP Iași a decis că este suficient ca vatmanii să fie atenționați să respecte limita și că se pot ghida după panourile de pe strada Cuza Vodă, în ceea ce privește viteza de deplasare. Dar, în continuare, un vatman pe un model GT4 nu va ști niciodată exact cu ce viteză circulă în celelate zone ale orașului, pentru că nu are unde să vadă acest lucru. Conducerea companiei și Primăria Iași au investit în sisteme anti-coliziune, în valoare de 3,7 milioane de euro, în timp ce lipsește kilometrajul la bordul mai multor tramvaie.

„Acum avem oameni, în fiecare dimineață, care îi atenționează pe vatmani în ceea ce privește limitele de viteză. Există panouri pe strada Cuza Vodă, care le arată viteza la vatmani. Astfel, ei își pot regla mersul când intră pe această porțiune”, a transmis Cristian Stoica, directorul general CTP Iași.