Absolvenţii ieşeni, invitaţi să se angajeze. Care este domeniul cel mai căutat

Va fi un eveniment important pentru cei care își caută de lucru la Iași. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Iași organizează vineri, 27 octombrie 2023, între orele 9.30 și 13.00, Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenți.

Bursa reprezintă o oportunitate de a cunoaște ofertele venite din partea angajatorilor ieșeni. O noutate este reprezentată de faptul că evenimentul va avea loc atât în Iaşi, cât şi în Paşcani. Astfel, absolvenţii sunt aşteptaţ în Iaşi, în Foaierul Casei de Cultură a Studenţilor, iar în Paşcani sunt aşteptaţi la Casa de Cultură ,,Mihail Sadoveanu”. Cu ocazia acestui eveniment, studenţii pot descoperi o parte din ofertele de muncă disponibile pe piaţa din Iaşi şi pot discuta direct cu angajatorii, în încercarea de a identifica un job potrivit.

Domeniul are este la mare căutare

Numărul studenţilor din Iaşi care îşi îndreaptă atenţia către domeniul IT a crescut considerabil. Astfel, foarte mulţi tineri sunt atraşi de salariile motivante pe care le oferă marile companii prezente pe piaţa din capitala Moldovei.

Totodată, universităţile din Iaşi formează foarte mulţi profesionişti în domeniu, studenţi ce ies pregătiţi de pe băncile facultăţilor. Acest lucru este cunoscut şi de angajatori, dar şi de studenţii care au cereri tot mai mari când vine vorba despre salarii, dar şi despre alte beneficii oferite la locul de muncă.

„Tinerii din Iaşi îşi îndreaptă atenţia către domeniul IT tot mai mult, de la un an la altul. Acest lucru se întâmplă şi datorită universităţilor din oraş, care îi instruiesc foarte bine. Astfel, stundenţii sunt pregătiţi, imediat după absolvire, să se încadreze pe piaţa muncii. Totodată, salariile din IT sunt destul de bune, chiar şi la început de carieră şi îţi permit un trai mai mult decât decent. Pe lângă pachetele salariale motivante, există şi alte beneficii, precum asigurări de sănătate la clinicile private, abonamente la sală dar şi reduceri la multe magazine importante. Tinerii sunt interesaţi de toate aceste lucruri deoarece prin ele reuşesc să îşi facă viaţa mai uşoară”, a precizat Amalia Tănase, manager în cadrul unei multinaţionale cu sediu în Iaşi.

Absolvenţii care doresc să afle mai multe detalii despre evenimentul organizat de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Iaşi sunt rugaţi să apeleze la numărul de telefon 0232.254.577.