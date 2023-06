Prima navă multirol de căutare și salvare pe mare, construită în România pentru ISU, a fost lansată la apă FOTO

Nava a costat 20 de milioane de euro și este dotată cu cele mai moderne tehnologii și echipamente de intervenție, care le vor permite pompierilor să răspundă prompt și eficient în situații de urgență pe apă.

Lansarea la apă a navei multirol de căutare și salvare a avut loc vineri, 30 iunie, la șantierul naval din Galați și reprezintă o etapă semnificativă în dezvoltarea și consolidarea capacităților de intervenție în domeniul maritim a României.

Nava este capabilă să execute misiuni operative continue, fără aprovizionare și realimentare până la trei zile, are capacitatea de preluare de până la 50 de supraviețuitori și este proiectată să opereze în toate anotimpurile, atât în Marea Neagră, cât și Marea Mediterană.

Totodată, nava va juca un rol crucial în operațiunile de monitorizare și prevenție a riscurilor pe mare. Nava va executa următoarele tipuri de misiuni:

-asistență medicală și prim ajutor calificat;

-misiuni de evacuare medicală de urgență MEDEVAC (evacuare medicală);

-misiuni de localizare, preluare/salvare a plutelor de salvare, ambarcațiunilor și navelor aflate în derivă, precum și a persoanelor aflate în apă (naufragiate);

-transfer personal/răniți/materiale în operațiuni cu elicoptere;

-posibilitatea de a lansa/recupera UAV (Unmanned Aerial Vehicle);

-asistență și intervenții cu scafandri;

-localizarea și lichidarea incendiilor izbucnite la bordul navelor, platformelor maritime de extracție și foraj, inclusiv extragerea persoanelor aflate în pericol și stingerea incendiilor apărute ca urmare a aprinderii produselor petroliere deversate accidental pe suprafața apei;

-nava este în măsură să intervină prin sprijinirea forțelor care acționează pe uscat prin operațiuni executate direct asupra incendiului sau prin asigurarea alimentării mașinilor de stingere a incendiilor, iluminatul zonelor afectate, pentru lichidarea incendiilor izbucnite pe chei, la danele portului, depozite și magazii, rezervoare de produse petroliere sau chimice.

Ministrul de Interne: „Este o bijuterie tehnică”

La ceremonia de lansare a navei la apă de la Galați a particopat ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, şi inspectorul general al IGSU, Dan-Paul Iamandi.

„Ne aflăm astăzi la un eveniment important de marcare a unui succes, un succes în construcţia primei nave multirol de căutare, salvare şi de intervenţii la incendii pe mare, care intră în dotarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă. (...)

Această navă este o bijuterie tehnică, are capacitatea de a efectua misiuni în mod autonom timp de trei zile, are capacitatea de a interveni la incendii pe mare, de a efectua misiuni de căutare/salvare, de sprijin a navelor aflate în derivă, de salvare a naufragiaţilor, de evacuare medicală de urgenţă, într-un cuvânt are capacitatea de a salva vieţi, de a veni în slujba şi în sprijinul celor care, în situaţii de urgenţă, au nevoie urgentă de ajutor.

Mă bucur că acest program susţinut pentru echiparea IGSU, în general de întărire a capacităţii noastre de intervenţie în situaţii de urgenţă continuă cu această navă construită pe bani europeni, în cadrul POIM 2016-2020, Proiectul Viziunea 2020.

Este prima navă care va intra în dotarea IGSU în materie căutare-salvare şi intervenţii pe mare. Ea a costat aproximativ 20,3 milioane de euro", a declarat ministrul Cătălin Predoiu.

Raed Arafat: „Pompierii trebuie să se întoarcă pe apă”

Șeful DSU, Raed Arafat, spune că pompierii au avut în urmă cu câteva decenii nave de intervenţie pe Marea Neagră, iar acum aceştia vor reveni la această tradiţie.

„Astăzi realizăm încă un pas în pregătirea noastră pentru provocările imprevizibile cu care putem să ne întâlnim şi care sunt în creştere aşa cum vedem, fie că sunt ameninţări geo-politice, fie că sunt ameninţări ale schimbărilor climatice.

Acum aproximativ 4 ani am solicitat colegilor de la Batalionului de Pompieri Marini din Marsilia să efectueze un audit asupra capabilităţilor de căutare, salvare şi stingere a incendiilor la nivelul Mării Negre, în ceea ce priveşte România bineînţeles. Concluzia a fost că pompierii trebuie să se întoarcă pe apă şi să aibă capabilităţi de intervenţie specifice misiunilor lor.

Cândva, până la mijlocul sau sfârşitul anilor '80, pompierii au avut vase de intervenţie la Marea Neagră, care au fost casate, oprite din varii motive. La acest moment, avem două nave care sunt pregătite. Astăzi vom vedea lansarea primei, care este destinată în principal misiunilor de căutare/salvare şi care are inclusiv componentă medicală.

Ambele nave vor veni într-un concept integrat de intervenţie şi cu elicopterele care vor veni şi cu alte structuri, cum ar fi colegii de la Poliţia de Frontieră", a declarat Raed Arafat.

Misiuni fără aprovizionare și realimentare până la trei zile

Nava multirol de căutare și salvare este capabilă să opereze în toate anotimpurile, în Marea Neagră și Marea Mediterană, fiind proiectată, echipată şi construită pentru o durată de viaţă de minim 30 de ani. Este capabilă să execute misiuni operative continue, fără aprovizionare și realimentare până la trei zile, asigurând condițiile de trai și deservirea tehnicii de la bord.

Nava este echipată cu o platformă transfer elicopter (Winch-Only) și/sau lansarea/recuperarea a UAV (UnmannedAerialVehicle) și este echipată cu sisteme de stingere a incendiilor, inclusiv instalații de autoprotecție, cu radare, cameră supraveghere (zi - noapte), ambarcațiuni de intervenție rapidă pentru salvare, precum și sistem „rescue star” cu macara.

Lungimea totală a navei este de 51,32 metri, iar lățimea totală de 9,41 metri. A costat 100.507.000,00 lei, inclusiv TVA (aproximativ 20,3 milioane euro). În luna octombrie a anului 2022 a avut loc semnarea contractului pentru achiziția a două nave multirol destinate salvării de vieți și protejării de bunuri, care sunt proiectate şi construite la şantierul naval din Galaţi, de către constructorul naval Grupul Damen.

Achiziția este finanțată din fonduri europene prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2021- Viziune 2020 și are valoarea totală de aproximativ 44 milioane de euro.