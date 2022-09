Asistenta medicală care vorbea urât cu pacienții, concediată de Spitalul de Urgență din Focșani

Conducerea Spitalului de Urgență „Sf. Pantelimon" din Focșani a precizat că nu tolerează astfel de fapte. Asistenta avea antecedente în ce privește abaterile disciplinare.

Conducerea Spitalului de Urgență „Sf. Pantelimon" a decis desfacerea contractului de muncă pentru asistenta care a folosit un limbaj suburban la adresa unei paciente venite cu copilul la control.

Întâmplarea a avut loc la mijlocul lunii august, iar în urma plângerii făcute de pacientă a fost demarată o anchetă din care a rezultat că asistenta mai fusese sancționată în trecut pentru abateri disciplinare similare. Reprezentanții spitalului au precizat că atitudinea necorespunzătoare și comportamentul nepoliticos și necivilizat față de pacienți constituie abatere disciplinară gravă.

„În temeiul art.248, ali. 1, lit.e coroborat cu art. 61, lit. a din Codul Muncii și în baza hotărârii Comitetului Director al spitalului, asistenta medicală din secția pediatrie a fost sancționată cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă, începând cu data de 06.09.2022. Pe această cale, reiterăm faptul ca toleranța conducerii spitalului județean pentru astfel de comportamente este zero”, au precizat reprezentanții Spitalului Județean ”Sf. Pantelimon” Focșani.

Injurii în loc de tratament

Reamintim că pe data de 18 august, o femeie din Focșani a mers cu fetiţa sa la Spitalul de Urgenţă din Focşani, pentru că micuţa avea temperatură mare. În loc de îngrijiri, a primit cuvinte grele din partea asistentei medicale.

Ulterior, femeia a povestit pe reţele de socializare întâmplarea nefericită.

”Încep prin a vă povesti o întâmplare şi pentru a arăta, încă o dată, trista realitate a Spitalului Judeţean de Urgenţă ”Sf. Pantelimon” Focşani, de care m-am lovit în această dimineaţă. Ajung la urgenţe cu fetiţa mea de 11 luni, la ora 5:20, având febră 39,3. Ciocănesc discret la uşă … nimic… Ciocănesc a doua oară, în continuare nimic. Împreună cu soţul meu, hotărâm să intrăm. Dintr-o dată, se deschide o altă uşă, de unde iese o “doamnă” abia trezită din somn şi evident deranjată de prezenţa noastră. Se uită la noi, închide uşa şi spune următoarele, citez: “Să-mi bag pu**, îi găseşte dracii numai la ora asta să vină. Ferească Dumnezeu”.

Iniţial am crezut că nu aud bine, astfel i-am răspuns nedumerită: „Poftim?!”, ea răspunzându-mi: „Ce poftim? Vă găsiţi doar la ora asta să veniţi.” (Menţionez că toate astea ţipând).

Vă spun sincer că am rămas şocată, nu-mi venea să cred că se întâmplă cu adevărat. Bineînţeles, nu o să spun că noi am tăcut din gură şi să înghit nesimţirea acestei femei, am reacţionat, la care ea a început să ţipe că va suna la poliţie, încă nu ne-am lămurit pentru ce anume. Gardienii, probabil cunoscând situaţia, doar se uitau la noi şi a fost de ajuns să înţelegem că nu e ceva neobişnuit. Prin urmare, am ameninţat-o pe dânsa că o voi filma dacă nu încetează să urle şi a hotărât să închidă geamul şi să tragă draperia.

Îmi pare foarte rău, pentru că ştiu că nu suntem singurii care trec prin aşa ceva şi sunt nevoiţi să accepte asemenea comportamente din partea celor care nu merită nici măcar titlul pe care îl au. Prin urmare, am plecat acasă, cu un copil de 11 luni, cu temperatura de 39,3. Mulţumim Spitalului Judeţean”, a povestit femeia.