Consilierul economic al lui ÎPS Teodosie, arestat preventiv. Preotul este acuzat că a furat 3 milioane de lei

Judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Sălaj a decis, sâmbătă, arestarea preventivă, pentru 30 de zile, a preotului Ionuț Pop, actualul consilier economic al Arhiepiscopiei Tomisului, căruia ÎPS Teodosie i-a conferit „Crucea Dobrogei”, potrivit Dobrogea Live. Faptele vizează însă perioada în care era vicar eparhial la Sălaj.

Decizia poate fi contestată în 48 de ore.

Măsura vine după ce, pe 25 octombrie 2024, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj anunțau că preotul Ionuț Pop a fost reținut pentru 24 de ore pentru fapte penale săvârșite în perioada în care era vicar al Episcopiei Sălajului. Prejudiciul estimativ în acest caz se ridică la 3.000.000 de lei.

„Se efectuează acte de urmărire penală faţă de suspectul P. I. (Pop Ionuț), vicar eparhial în cadrul Episcopiei Sălajului, sub aspectul comiterii infracţiunii de delapidare cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată şi fals în înscrisuri sub semnătură privată. In sarcina suspectului P.I. s-a reţinut că, în perioada 2020-2024, în calitate de vicar eparhial în cadrul Episcopiei Sălajului, calitate în care era împuternicit să deruleze operaţiuni bancare în numele acestei entităţi, şi-a însuşit sume de bani din patrimoniul Episcopiei Sălajului pe care le-a folosit în interes propriu”, se arăta în comunicatul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj.

„Suspectul a falsificat mai multe înscrisuri”

Procurorii arată că, pe lângă această modalitate de comitere a faptei, suspectul a efectuat mai multe tranzacţii din contul Episcopiei Sălajului în contul C.A.R. Omenia, pe care le-a justificat ca reprezentând returnare împrumut, însă aceste viramente nu aveau fundament real, sumele fiind ulterior însuşite de către acelaşi suspect:

„Pentru a conferi o aparenţă de legalitate viramentelor efectuate din contul bancar al Episcopiei Sălajului, suspectul a falsificat mai multe înscrisuri, încercând să justifice legalitatea operaţiunilor efectuate”.

Pe 24 octombrie .2024 organele de cercetare penală ale poliţiei judiciare din cadrul lnspectoratului de Poliţie Judeţean Sălaj, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj, au efectuat un număr de şase percheziţii domiciliare, fiind ridicate înscrisuri relevante pentru stabilirea adevărului în cauză.

Vineri a fost dispusă reţinerea sa, iar sâmbătă a fost arestat preventiv.

Măsura a fost luată la o săptămână după ce ÎPS Teodosie i-a conferit preotului Ionuț Pop disticția „Crucea Dobrogei”, când a și anunțat, în timpul unei slujbe oficiate la biserica Adormirea Maicii Domnului I din Constanța, că Arhiepiscopia are un nou consilier, potrivit Dobrogea Live.

Ionuț Pop a fost instalat preot la biserica Sf. Antonie cel Mare din Constanța pe 15 septembrie 2024, la aceeași biserică unde este preot paroh un preot condamnat la 2 ani şi 11 luni de închisoare cu suspendare pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup infracțional organizat și complicitate la efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos în formă continuată, mai arată sursa citată.