Oameni răniți și pagube materiale uriașe, după grindina din județul Buzău VIDEO

O înregistrare video surprinde spaima profundă pe care câteva sute de oameni au trăit-o pe durata furtunii extrem de puternice care a lovit, marți seară, câteva localități din apropierea municipiului Buzău. Grindina mare cât pumnul a făcut ravagii în gospodăriile sătenilor din comunele Poșta Câlnău și Săgeata.

Localnicii din satul Găvănești, comuna Săgeata, au ajuns în pragul disperării când au observat că bucățile de gheață sunt atât de mari încât sparg totul în cale, geamurile, țigla de pe casă, provocând inundații în locuințe.

Reacția unei femei care a avut puterea să filmeze prăpădul din casa ei spune totul despre amploarea fenomenului meteo de marți seara.

Un sfert de oră a durat episodul de ploaie cu grindină abătută peste satele comunelor buzoiene Poșta Câlnău și Săgeata. A fost suficient însă ca bucățile de gheață cât pumnul de mari să ciuruiască acoperișuri de case, geamuri ori parbrize de mașini, dar și solariile cu legume cu tot.

Sătenii povestesc că au trăit clipe de groază, unii dintre ei fiind chiar și răniți de grindina neobișnuit de mare.

„La început era mai mică. Am zis că se oprește. După aia, a început cu bucăți foarte mari de gheață. Am ieșit afară, pentru că aveam mașina în curte, și am zis să o protejez cumva. Când am ajuns, a început cu bucăți enorm de mari, cât oul de gâscă. M-a lovit în cap, la degete, pe picioare”, declară un localnic din satul Găvănești.

Mașinile aflate în calea urgiei au rămas fără parbrize iar caroseriile au suferit avarii majore. Unele case au rămas fără geamuri iar alte locuințe au suferit pagube la acoperișuri. Pagubele sunt extrem de mari, o parte din culturile agricole fiind calamitate în proporție de peste 80 la sută.

Oamenii așteaptă acum ajutor de la Guvern pentru a depăși acest impas provocat de vremea extremă. „La un solar ca aici, de 400 de metri pătrați, e nevoie de undeva la 2.000 de euro doar pentru înveliș, pentru folie, excluzând oamenii”, spune un legumicultor din Săgeata.

Și zona de munte a Buzăului s-a aflat, marți noapte, sub cod roșu de vreme rea. Timp de o oră, orașele Nehoiu și Pătârlagele, s-au aflat sub semnul ploilor torențiale și vijeliilor.