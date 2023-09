Echipaj de Ambulanță prins în schimb de focuri, la Buzău. Pacientul, liderul Argintarilor, și-a scos electrozii și a sărit să se bată VIDEO

Un echipaj de Ambulanță din Buzău era să fie victimă colaterală într-un schimb de focuri care a izbucnit în timp ce-i acorda prim-ajutor unui bărbat. La auzul împușcăturilor, salvatorii au decis să fugă din casa pacientului - care este liderul clanului Argintarilor.

Asistentul medical Adrian Ralea a făcut parte din echipajul Serviciului de Ambulanță al Județului (SAJ) Buzău solicitat miercuri, 20 septembrie 2023, să intervină pentru salvarea unui bărbat a leșinat în timpul unei altercații. Victima era chiar liderul clanului Argintaru, Ion Mantu.

Acesta avusese o ceartă cu proaspătul său ginere, Luis Fernando, care în acea după-amiază dăduse buzna în casa familiei Mantu, împreună cu fratele său, Ronaldinio, pentru a-și lua soția acasă. Fata lui Ion Argintaru, minoră, l-a părăsit de curând pe Luis Fernando și s-a ascuns în casa părintească.

Spre vila lui Ion Argintaru a pornit un echipaj cu medic, deoarece intervenția urma să fie una complexă, așa cum impunea solicitarea de prim-ajutor venită prin sistemul 112.

„Am fost solicitați pe strada Democrației, la o persoană care era inconștientă. Ajungând, am constatat că persoana era de fapt conștientă și afirma că s-a agitat puțin și a simțit o stare de moleșeală”, a declarat pentru „Adevărul“ Adrian Ralea, asistent SAJ Buzău.

Salvatorii au apucat să-i pună pacientului electrozii pentru monitorizare cardiacă, însă acesta s-a ridicat brusc și a fugit în curte, unde reizbucnise altercația. Din acest moment, membrii echipajului de ambulanță aveau să treacă prin cumplite clipe de groază. Au recurs la un gest extrem, gândind că este singura soluție salvatoare.

„Persoana care era consultată și monitorizată și-a smuls electrozii care erau deja montați și a ieșit în curte. La scurt timp, s-au auzit împușcături de armă, iar noi, fiind în casă, izolați, am intrat în panică și am văzut un geam deschis, am sărit și am fugit”, a mărturisit asistentul Adrian Ralea.

Polițiștii și jandarmii au fost alertați de fiica interlopului printr-un apel la 112, iar zona a fost înțesată imediat de forțe de ordine și criminaliști.

Surse din rândul anchetatorilor spun că, pentru a le face față atacatorilor, unul dintre membrii clanului Argintaru a tras mai multe focuri de armă neletală.

„Geamul pe care am sărit era pe lateral. Nu am văzut nimic, nu am văzut cine a tras. Împușcăturile au fost în curte, noi - în casă. Oricine s-ar fi panicat și ar fi fugit”, spune Adrian Ralea, asistent SAJ Buzău.

Criminaliștii au intrat în locuința interlopului Ion Argintaru pentru a strânge indicii importante în anchetă. De peste 20 de ore, forțe importante ale Poliției și Jandarmeriei sunt mobilizate în tot orașul, pentru a-l prinde pe tânărul de la care a pornit scandalul.