Șeful Poliției Capitalei: „Sute de șoferi agresivi au rămas fără permis” INTERVIU EXCLUSIV

Chestorul Bogdan Berechet a vorbit, într-un interviu exclusiv pentru „Adevărul”, despre creșterea alarmantă a numărului de șoferi agresivi sau care conduc sub influența mai multor droguri. În luna iulie, pe numele acestora din urmă au fost deschise peste 70 de dosare penale, mai multe decât pentru șoferii băuți.

Director general al Poliției Capitalei din ianuarie 2020, Bogdan Berechet este originar din Pitești și lucrează în Poliţie din 2002. Înainte de a conduce Poliția Capitalei a fost comandant al IPJ Argeș și IPJ Vâlcea, adjunct la IPJ Vâlcea, Şef Serviciu la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IPJ Argeş, director adjunct la Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane din cadrul M.A.I., ofiţer specialist la Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane, I.G.P.R. - Brigada C.C.O. Piteşti şi ofiţer principal la Serviciul de Investigaţii Criminale din cadrul IPJ Argeş.

În 2008, Bogdan Berechet a primit titlul de Poliţistul Anului împreună cu colegii de la BCCO Piteşti, la categoria Combaterea Criminalităţii Organizate, pentru profesionalismul cu care a instrumentat operaţiunea „Casa Iadului“. Reţeaua de infractori prinşi în acest dosar complex cu zeci de tinere traficate a numărat 20 de persoane, toți fiind condamnaţi.

În acest an și în luna iulie, pentru prima dată în România, polițiștii din Capitală au prins mai mulți șoferi la volan sub influența unor substanțe psihoactive față de conducători auto depistați băuți în trafic. Care ar fi motivele acestei creșteri mari?

Într-adevăr, în luna iulie a acestui an, în urma activităților desfășurate, polițiștii din Capitală au depistat mai mulți șoferi sub influența substanțelor psihoactive, față de cei aflați sub influența băuturilor alcoolice.

Sunt de părere că acțiunile de mare amploare, pe care le desfășurăm continuu la nivelul Capitalei, pentru menținerea unui climat optim de siguranță rutieră, precum și aparatele de tip DrugTest, pe care le are Poliția Română în dotare, au avut un rol determinant în depistarea acestor conducători, aflați sub influența substanțelor interzise.

Însă nu trebuie să ne rezumăm doar la aceste cifre și statistici, întrucât problematica supusă atenției este mult mai amplă.

Și aș pleca de la faptul că societatea este într-o continuă schimbare, iar tinerii sunt din ce în ce mai dornici să încerce lucruri noi, care nu sunt neapărat și bune pentru ei și pentru sănătatea lor.

Lupta împotriva drogurilor este una continuă și este dusă pe mai multe fronturi. De la începutul anului, Poliția Capitalei a deschis 412 dosare penale pentru șoferi depistați sub influența drogurilor și 491 dosare pentru șoferi aflați sub influența alcoolului. În 2021, 590 de șoferi au fost depistați sub influența drogurilor, iar 630 sub influența alcoolului.

În 2021, șoferii care se aflau sub influența substanțelor psihoactive au fost implicați în două accidente rutiere, iar anul acesta, în 6 astfel de evenimente.

Ar trebui înăsprite pedepsele pentru șoferii care conduc sub influența drogurilor? Ce sancțiuni sunt în prezent?

În ceea ce privește cadrul legal, Poliția Română analizează permanent situația operativă, analizează toate evenimentele care se produc, iar în urma acestor analize, propune modificări legislative.

Si aici aș putea să vă exemplific ultimele modificări ale cadrului normativ incident, de anul acesta, când, pentru prima dată, a fost incriminat comportamentul agresiv în trafic.

În urma acestor modificări, începând cu luna februarie și până în prezent, polițiștii Brigăzii Rutiere București au aplicat 260 de sancțiuni contravenționale pentru acest comportament agresiv al șoferilor, iar ca măsură complementară, le-au reținut și permisele de conducere.

Iar un caz concret se referă la o femeie de 38 de ani, care a condus un autovehicul pe o stradă din Sectorul 1, având un comportament agresiv, prin faptul că a folosit în mod repetat semnalele luminoase pentru a obliga șoferul din fața sa să elibereze banda de circulație.

În acest context, colegii mei au aplicat o sancțiune în valoare de 1.450 de lei, iar ca măsură complementară s-a dispus suspendarea exercitării dreptului de a conduce, pentru o perioadă de 30 zile.

Tot prin aceste modificări, au fost introduse pedepse mai drastice și pentru alte abateri de la normele rutiere.

„Am depistat un șofer sub influența a trei droguri”

Care a fost cel mai sărit din tipare caz din București legat de un șofer depistat sub influența drogurilor?

Cel mai ieșit din comun caz, dar în același timp și cel mai periculos la adresa siguranței rutiere din Capitală, a fost situația unui conducător auto care a fost depistat sub influența a 3 substanțe psihoactive diferite.

Astfel, pe 9 septembrie a.c., în jurul orei 22.15, un bărbat, în vârstă de 29 ani, a condus un autovehicul pe o stradă din Sectorul 5, sub influența substanțelor psihoactive. În urma testării preliminare cu aparatul DrugTest, s-a stabilit faptul că a consumat cocaină, amfetamină și ketamină. În acest context, persoana în cauză a fost condusă la sediul I.N.M.L., în vederea recoltării de mostre biologice, iar în cauză a fost întocmit un dosar de cercetare penală. În acest caz este clar faptul că, dacă nu era oprit la timp de colegii mei, șoferul putea provoca o adevărată tragedie.

Câți polițiști au fost angajați în ultimii ani în București?

În ultimii trei ani, Poliția Capitalei a beneficiat de încadrarea a peste 1.000 de polițiști, fie că vorbim de încadrare din școlile de poliție sau din Academia de Poliție, fie că vorbim de încadrare directă, din sursă externă.

La acest capitol, atât de important la nivelul oricărei organizații, respectiv resursa umană, pot exemplifica operaționalizarea, atât la nivelul Inspectoratului General al Poliției Române, cât și la nivelul municipiului București și a unităților teritoriale, a structurilor de pregătire profesională.

Un accent deosebit punem și pe dotarea polițiștilor și mă refer aici, în principal, la schimbarea pistoalelor Carpați, cu unele de nouă generație, respectiv Beretta, schimbarea parcului auto al Poliției, precum și achiziționarea de echipamente de protecție, de la veste antiglonț până la maiouri antiînjunghiere și antiglonț. Precizez faptul că toți polițiștii din structurile operative din cadrul Poliției Capitalei beneficiază de aceste dotări.

Dacă este să ne referim la infracționalitatea, de orice fel, din București, doresc să accentuez că aceasta este ținută sub control, prin toate activitățile pe care le desfășurăm și nu cred că greșesc dacă afirm că Bucureștiul este una dintre cele mai sigure capitale europene.