Lucrările de consolidare la Pasajul Unirii din Capitală bagă zâzanie între primarii Daniel Băluță și Nicușor Dan

Într-o postare pe Facebook, primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, îi reproșează Nicușor Dan că s-a lăudat, luni seară, într-o emisiune tv, cu lucrările de consolidare la Pasajul Unirii, la care nu are niciun merit.

„Atât personal, cât și ca primar al Sectorului 4, resping ferm încercarea primarului general al Capitalei, Nicușor Dan, de a-și asuma nemeritat efectuarea lucrărilor de refacere a Pasajului și Planșeului Unirii! Refacerea în regim de urgență a celor două obiective de importanță strategică pentru București este un proiect derulat exclusiv de comunitatea Sectorului 4, un proiect în care Primăria Capitalei nu are nicio implicare! În aceste condiții, cu tot respectul pentru domnul Nicușor Dan și pentru funcția publică pe care o exercită, consider ca fiind total lipsit de corectitudine și lipsit de moralitate modul în care încearcă să își asume total nemeritat acest proiect făcând declarații referitoare la o lucrare extrem de importantă pentru bucureșteni, în a cărei realizare propriu-zisă nu are niciun fel de legătură“, a susținut Daniel Băluță. Primarul Sectorului 4 a ținut să reamintească faptul că, la momentul producerii unor accidente rutiere la Pasajul Unirii, primarul general a recunoscut public că întreaga lucrare este coordonată de către Sectorul 4 al Municipiului București și că Primăria Generală nu răspunde de lucrările efectuate.

Reacția a venit după ce Nicușor Dan i-a anunțat pe bucureșteni că lucrările de reparații la planșeul de beton din Piața Unirii nu vor începe mai devreme de anul 2025. Primarul Capitalei a spus că nu știe cât de afectată va fi zona Piața Unirii de lucrările de reparații la planșeu. „Planșeul este acea bucată de construcție care este deasupra Dâmboviței și peste care este o parte din Piața Unirii și pasajul rutier. Acest planșeu este într-o stare proastă. În momentul acesta se face o expertiză. E clar că trebuie intervenit“, a declarat primarul Capitalei.

Reamintim că mai multe expertize au arătat că, fiind vechi de 90 de ani și ciuntit de lucrările de la metrou sau de cele pentru amenajarea râului Dâmbovița, planșeul de sub Piața Unirii este în pericol de a colapsa. Planșeul a fost construit în anul 1934 și acoperă Dâmbovița în zona Piața Unirii, fiind practic un pod care traversează Parcul Unirii, în diagonală, pe o lungime de 330 de metri și pe o lățime de 32 de metri. În timp, a suferit unele modificări care nu au avut cele mai bune urmări. Este vorba de o modificare în anul 1965, dar și de două lucrări de mai mare anvergură în anul 1983 și în intervalul 1985-1987. Atunci s-au executat lucrări pentru Magistrala 2 de metrou, dar și pentru amenajarea râului Dâmbovița, iar în ambele cazuri porțiuni importante din planșeu au fost demolate.