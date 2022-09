Compania Municipală Managementul Traficului București continuă proiectele importante în București și Ilfov

Compania Municipală Managementul Traficului București devine parte a unuia dintre cele mai importante proiecte din sectorul 6 al Capitalei.

La o lună de când Compania Municipală Managementului Traficului București SA a anunțat oficial semnarea contractului cu Trustul de Clădiri Metropolitane București SA, primește ordin de începere privind lucrările de semaforizare și pentru tronsonul cuprins între strada Brașov și terminal tramvai 41, din cadrul obiectivului Penetrație Prelungirea Ghencea Domnești și supralărgire Bulevardul Ghencea, astfel CMMTB devenind parte a unuia dintre cele mai importante proiecte din sectorul 6.

„Complexitatea lucrărilor va demonstra că CMMTB are capacitate de a executa la standarde înalte, așa cum a mai făcut-o. Mai mult decât atât, faptul că sunt implicat direct în acest proiect foarte important pentru sectorul 6, prin compania pe care o conduc, mă face să fiu mândru de ceea ce am reușit alături de colegii mei, de când am preluat mandatul. Vă spun fără vreun ocoliș, ca cetățean care tranzitează zilnic acest bulevard important și care își petrece majoritatea timpului liber în sectorul 6, sunt în asentimentul oamenilor care s-au săturat de toată aglomerația din zonă, tocmai de aceea contractul semnat între Compania Municipală Managementul Traficului București SA și Trustul de Clădiri Metropolitane București SA, este fundamental pentru sector. De asemenea, nu pot omite să vorbesc nici despre comunitățile formate în mediul online care doresc, la unison, să poată circula civilizat. Faptul că noi putem contribui la această schimbare, face acest proiect unul de suflet”, ne-a declarat Radu Nicolescu, directorul general CMMTB.

Compania Municipală Managementul Traficului București are misiunea de a implementa și a dezvolta un sistem modern de management al traficului în Bucureşti, extrem de necesar pentru locuitorii din Capitală. Prin acesta se vor asigura principalele cerinţe pentru participanţii la trafic printr-o circulaţie rutieră fluentă, dar şi prin îmbunătăţirea calităţii serviciilor, creşterea confortului, obţinerea de economii de energie și protecţia mediului.