O tânără din Brașov a fost reținută de polițiști sâmbătă, 12 aprilie, după ce a furat o mașină din municipiu și a condus-o pe drumurile publice, deși nu avea permis de conducere. Aceasta a intrat în vizorul polițiștilor după ce a alimentat la o benzinărie din Bran și a plecat fără să achite.

„La data de 12 aprilie a.c., în jurul orei 8.00, polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Râșnov au fost sesizați că, la o benzinărie din stațiunea Bran, o persoană ar fi alimentat autoturismul și ar fi plecat fără a achita contravaloarea carburantului”, transmite Inspectoratul de Poliție Județean Brașov.

În urma sesizării, polițiștii au identificat autoturismul în timp ce se deplasa pe A3, în direcția Brașov. După reperare, polițiștii au efectuat semnale de oprire, însă persoana de la volan a refuzat să se conformeze și a încercat să evite controlul polițiștilor.

La un moment dat, tânăra a scos vehiculul în afara părții carosabile și a rulat pe un teren agricol, unde, în cele din urmă, a rămas imobilizat. Femeia, în vârstă de 20 de ani, nu deținea permis de conducere.

Tot aici, în cadrul cercetărilor efectuate, s-a constatat și faptul că autoturismul pe care aceasta îl conducea fusese sustras în urmă cu câteva ore, din fața unui imobil situat pe strada Inului, din municipiul Brașov.

Ca urmare a celor stabilite, persoana identificată a fost condusă la sediul unității de poliție, unde, după audieri și administrarea probatoriului în cauză, polițiștii au dispus reținerea și introducerea tinerei în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Brașov, pentru o perioadă de 24 de ore.

În cauză, cercetările sunt continuate in cadrul dosarului penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt, furt în scop de folosință și conducere unui vehicul fără permis de conducere, dosar ce se află instrumentat sub coordonarea procurorului de caz din cadrul unității de parchet competente, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale.