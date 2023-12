Cel mai bun bulz la o stână din cel mai frumos sat din România, Fundata. Rețeta arhaică spusă de un cioban VIDEO

Vloggerul Iosif Ciunterei a ajuns în satul brașovean Fundata, unde a mers la badea Gheorghe Gârbacea, care i-a făcut cel mai bun bulz și i-a povestit cum mergea cu oile în transhumanță.

Iosif Ciunterei, un vlogger cunoscut în special printre amatorii de drumeții a ajuns la Fundata, unde a aflat rețeta celui mai bun bulz traditional chiar de la baciul Gheorghe Gârbacea, unul dintre păstorii din zonă.

„Cu Iosif pe coclauri”, internauții ajung ajuns în satul brașovean declarat cel mai frumos din țară, unde produsele naturale sunt la ele acasă.

Baciul Gheorghe Gârbacea, în vârstă de 55 de ani, a trăit toată viața lui pe munte, între animale. Face mămăligă zilnic și o mănâncă fie cu brânză, fie cu carne, fie cu ambele, iar uneori cu lapte.

Brașoveanul spune că bătrânii mâncau de multe ori doar mămăligă coaptă, deoarece carnea și brânza nu prea le erau la îndemână.

„Mălai, apă și sare” este rețeta simplă pentru mămăligă.

„Să ai mălai, sare și cheag, te descurci. Mămăliga se mănâncă cu brânză, cu urdă și jintiță, cu carne, dacă ai, dar și coaptă. Eu am făcut întâia oară mămăligă când aveam vreo 13 ani. Mai rămâneau cocoloașe, că mămăliga era mare”, povestește badea Gheorghe.

De această dată are lapte de vacă, dar spune că era mai bun dacă era de oaie. Badea Gheorghe stă singur pe munte și acum are doar vaci. „Am avut oi, am făcut și transhumanță, mai bine de 20 de ani. Am cunoscut toate satele din Ialomița, Călărași și multe zone”, mai spune Gheorghe Gârbacea.

A început cu „munca de jos”, datul la strung, spălatul de găleți. Pentru că erau găleți de lemn, operațiunea nu era deloc simplă. Se spălau cu apă fiartă, de trei ori pe zi, pentru că tot de atâtea ori se făcea brânză. „Când ploua, era mai ușor, că erau înmuiate, dar când era vreme frumoasă, spălai la ele, că erau uscate”, spune badea Gheorghe.

Baciul spune că primul an de transhumanță a fost cel mai greu, dar și cel mai frumos. A mers cu ciobani din Dragoslavele și dormea 2-3 ore pe noapte. După ce a prins experiență, mergea singur. Gheorghe Gârbacea spune că pe atunci „puneau pe măgari sare și altele de mâncare, nu ca acum, cafea”.

Când mămăliga e gata, se face bulzul. Gheorghe știe exact cum trebuie pusă brânza în mămăligă și câtă, încât să iasă cel mai bun bulz cu putință. Odată pregătit amestecul, acesta se pune în jar sau la ceaun, iar la final este cel mai bun bulz.