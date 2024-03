Balconul-vedetă de pe o clădire din România, fără acces și fără podea: „S-a mutat Verona la Brăila. Căutați-o pe Julieta!” FOTO

Un balcon din metal, fără podea sau ușă care să facă legătură cu interiorul, poate fi admirat la etajul unei clădiri istorice din centrul orașului Brăila. În ultimul an, construcția a devenit celebră pe rețelele de socializare și a atras sute de turiști curioși.

Fotografia cu un balcon fără podea si fără ușă a fost lansată anul trecut, pe internet, de caricaturistul către Costel Pătrășcan. Imaginile au fost publicate pe rețelele de socializare, iar construcția a ajuns vedetă pe internet. Sute de oameni au încercat să-i găsească o explicație, iar alții au făcut ironii.

„Introduceți balconul în circuitul turistic, promovați-l; În Brăila, caricatura a devenit virală!; Deci Julieta a murit prin... prăbușire; În mod cert cândva se putea ieși pe balconul acela splendid, dar noii <arhitecți> au creat o mare minune acolo!; Gata, s-a mutat Verona la Brăila. Căutați-o pe Julieta!; Acolo Sus locuiește cumva Dorel și fumează pe balcon?; Și uite-așa ajunge amărâtul ăla de balcon obiectiv turistic. Din nou, prostia ridicată la rang de artă; Celebra scenă a Julietei prăbușită”, sunt o parte dintre comentariile apărute în mediul online.

Caricaturist: Este o curiozitate care stârnește râsul

După ce a devenit vedetă pe internet, balconul are parte și de vizitatori. Grupuri de turisti vin și fac poze, self-uri, în dreptul celebrului balcon, care există de mai mulți ani, dar până acum a trecut neobservat.

„Este o curiozitate care stârnește râsul, amuzamentul vizitatorilor și nu este un lucru rău. Deși este absurd și inutil, acest balcon poate fi un cârlig din punct de vedere turistic pentru Brăila. Consider că tot ceea ce stârnește râsul are și beneficii. De exemplu, ar putea fi o clădire a lucrurilor inutile, a absurdităților, care poate atrage mulți turiști”, a spus Costel Pătrăşcan, unul dintre cei mai apreciați caricaturiști din România.

Mai mult, caricaturistul a făcut referire, într-o notă ironică, și la celebrul balcon al Julietei, din Verona. Casa Julietei datează din secolul al XIII-lea și a fost transformată într-un fel de muzeu. Turiștii pot chiar urca în celebrul balcon, care a fost adăugat de abia în secolul al XX-lea.

Turiști străini la balconul din Brăila

Nu doar turiști români vin să viziteze balconul fără podea, ci și străini. Gabriel Lâlă este omul care promovează ca nimeni altul Brăila în lume. Brandul turistic pe care l-a inventat a atras cei mai mulţi turişti din istoria oraşului Brăila. Datorită lui, turişti din Grecia, Italia, SUA, Israel, Turcia, Spania, Portugalia, Franţa sau Germania au venit să viziteze oraşul de la Dunăre.

Brăileanul are şi un principiu după care se ghidează: o clădire veche nu spune mai nimic dacă nu are şi o mică poveste. Astfel că în tururile ghidate pe care le organizează încearcă să reînvie povestea şi farmecul locului. Mai nou, în tururile sale ghidate a introdus și această clădire din centrul orașului, cu balcon fără podea sau ușă care să facă legătură cu interiorul.

„Unele persoane m-au întrebat unde este balconul și le-am indicat locul. Chiar și cu turiști cu care fac tururi ghidate am vizitat acest balcon. Am fost zilele trecute pe acolo să-l mai admir. Cred că are șanse mari să devină un obiectiv turistic, mai ales că este situat în centrul orașului și poate spune o poveste”, spune Gabriel Lâlă.

Pentru cei care încă nu știu, clădirea cu bizarul balcon se află pe strada Unirii, în centrul istoric al orașului Brăila. Clădirea este proprietate privată și are la parter un punct de lucru al unei societăţi comerciale.