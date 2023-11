Război declarat cablurilor care atârnă pe clădiri într-un oraș din vestul României

Aradul se numără printre orașele din România în care cablurile ce atârnă pe clădiri dau un aspect neplăcut urbei. Viceprimarul Ilie Cheșa este unul din adversarii cablurilor și a reușit să treacă de Consiliul Local un regulament care să rezolve problemele.

Pentru a scăpa de ele, viceprimarul Ilie Cheșa și consilierii municipali PSD și PNL au promovat un proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor de exercitare a dreptului de acces pe proprietatea publică sau privată a municipiului Arad în vederea construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, precum și măsurile privind construirea de rețele de comunicații electronice în subteran.

Proiectul are ca scop final îndepărtarea cablurilor, tuburilor, firelor care aparțin diverselor firme de telecomunicații de pe clădirile sau stâlpii din municipiul Arad.

„Am luat poziție în nenumărate rânduri față de firmele de telecomunicații care efectiv își bat joc de clădirile din municipiul Arad. Nu există stradă în Arad să nu vezi pe stâlpi atârnând fire de telefonie, internet, tot felul de tuburi ies din pământ, cutii ce atârnă pe clădiri. În ultimii doi ani, de când sunt viceprimar, am avut multe discuții cu colegii din primărie și de fiecare dată am ajuns la concluzia că e nevoie de noi reglementări în acest domeniu, așa că am trecut la fapte și am elaborat un proiect de hotărâre, cu sprijinul specialiștilor din primărie, prin care să reglementăm aceste situații”, spune viceprimarul Ilie Cheșa.

Acesta precizează că va fi scos la transparență proiectul care aprobă Regulamentul pentru construirea, instalarea, întreținerea, mutarea rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora în municipiul Arad. Prin aplicarea regulamentului, se va interzice montarea supraterană (cu unele excepții), pe domeniul public, a acestor rețele.

De asemenea, în situația existenței de rețele de comunicații electronice (infrastructură, cablaje, echipamente etc.) pe elemente de fațadă ale imobilelor ori pe alte elemente/structuri aflate pe domeniul public, furnizorii de rețele de comunicații vor fi obligați să procedeze la mutarea acestora în subteran, ganguri sau curți interioare pentru fiecare imobil sau elemente/structuri în parte pe care se regăsesc asemenea rețele.

Nu se pot aplica amenzi

„Până acum, nu puteam aplica amenzi, practic nu aveam nicio pârghie prin care să obligăm operatorii să nu-și mai bată joc de domeniul public. În urma aprobării acestui proiect, nerespectarea prevederilor regulamentului va atrage răspunderea contravențională, civilă, disciplinară sau penală, după caz“, mai spune viceprimarul Ilie Cheșa.