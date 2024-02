Mesajul transmis de „veteranul” care a părăsit Survivor All Stars 2024 Ce promisiune a făcut VIDEO

Arădeanul Relu Pănescu, cel care a Survivor All Stars 2024 a părăsit, are un mesaj pentru toți fanii lui, dar și o promisiune. A fost cel mai în vârstă participant.

Este vorba despre primul „Războinic” care pleacă din competiţie, după un duel eliminatoriu cu Maria Lungu.

Astfel, showul filmat în jungla din Republica Dominicană și difuzat pe Pro TV a avut la start şi un concurent arădean. Este vorba despre antreprenorul Relu Pănescu, în vârstă de 52 de ani, cel care a făcut parte din competiție prima dată în anul 2022.

Relu Pănescu a fost cel mai în vârstă participant de la Survivor All Stars 2024. Înainte de a accepta provocarea celor de la Pro TV a spus:

„Am exact același număr de kilograme, respectiv 83 Kg, ca în urmă cu doi ani, când am plecat pentru sezonul 3, de la Survivor România 2022. Nu fac nimic anume pentru a slăbi sau a mă îngrășa, totul decurge normal de la sine, nu forțez niciodată lucrurile, la mine există un autocontrol foarte bine setat, pentru că încerc să găsesc un echilibru între mine și tot ceea ce mă înconjoară. Am început să merg la sala de fitness și la piscină de vreo câteva săptămâni, pentru a intra într-o stare de tonifiere a organismului și pentru a-mi dezmorți ligamentele, articulațiile, tendoanele, musculatura”.

Joi seară, pe 1 februarie, a fost ultima zi petrecută de Relu Pănescu în tabăra „Războinicilor” din Republica Dominicană. Arădeanul a stat timp de trei săptămâni în concurs.

După eliminare, acesta a postat un text scris, apoi un video în care spune ce va face de acum încolo.

„Am vrut neapărat, chiar dacă este o oră așa de târzie, să vă mulțumesc într-un mod cu totul special pentru toată încrederea, toate îndemnurile, sfaturile, încurajările, pentru toate aprecierile și speranțele pe care le-ați avut în mine, totodată sunt ferm convins de faptul că dacă ar mai fi existat votul publicului, al vostru dragilor, ați fi făcut un minim de efort să mă susțineți. Din acest considerent, am vrut să iau cât mai repede legătura cu voi, imediat după anunțarea faptului că la jocul de eliminare am pierdut și, în consecință, am părăsit aventura Survivor România All Stars 2024. Urmăriți-mă, de acum încolo, pe toate rețelele de socializare, Facebook, Instagram și TikTok, pe profilul meu personal «panescu relu» pentru că de acum încolo, voi face tot posibilul pentru a intra în direct cu voi, cât mai des posibil”, este mesajul arădeanului.