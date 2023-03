Celebrul caz de dispariție „Abel” învie. Autoritățile vor baza sportivă pe care afaceristul Abel Apostol o administra

Consiliul Județean Arad a solicitat ca Ministerul Tineretului și Sportului să îi transfere baza sportivă ce i-a aparținut lui Abel Apostol, omul de afaceri dispărut în 2013, pentru a o salva de la distrugere.

Solicitarea este făcută la Ministerul Tineretului și Sportului și pentru alte două baze sportive din municipiul Arad.

„Abel” revine în atenția publică, la zece ani de la cazul care a zguduit România, când un afacerist cunoscut din Arad, Abel Apostol, a dispărut fără urmă. Cadavrul său nu a fost găsit nici până astăzi, iar cel condamnat pentru omorârea sa nu a mărturisit niciodată crima.

Abel, intrat în pământ

Cazul Abel Apostol rămâne în continuare un mister despre care s-au scris sute de articole.

Abel Apostol a fost dat dispărut din data de 3 mai 2013, de către familia sa. Apostol a fost căutat de mii de persoane în pădurile dimprejurul Aradului pentru a găsi măcar corpul său neînsuflețit. A fost căutat inclusiv de scafandri în Mureș și de câte ori se găsea câte un cadavru pe ape, familia credea că este al lui, sperând ca măcar să îl poată îngropa. S-au făcut și numeroase săpături, deoarece se credea că este ascuns în pământ. Căutările n-au avut niciun rezultat.

Adrian Buleu, partenerul său de afaceri, a fost arestat preventiv pe data de 9 mai 2013, fiind considerat principalul suspect. A fost condamnat la 15 ani închisoare pentru moartea lui Apostol, deși nu a mărturisit niciodată că el a comis omorul.

Recuperarea patrimoniului

Chiar dacă cadavrul lui Abel este în continuare de negăsit, autoritățile s-au gândit să facă ceva cu terenurile de tenis care se aflau în baza lui sportivă, dar și cu alte două.

Astfel, cele trei obiective sunt Bazinul Acoperit „Delfinul”, Sala Polivalentă și terenurile de tenis de pe malul Mureșului, cunoscute ca Baza Abel.

Trei baze sportive

Consiliul Județean Arad a solicitat ca Ministerul Sportului să îi transfere trei baze sportive în municipiul Arad, pentru a le salva de la distrugere și pentru a le reda în folosință.

În ședința de marți, 14 martie, a Consiliului Județean Arad, consilierii vor fi solicitați de președintele Iustin Cionca să aprobe acest transfer.

„Este un proiect la care noi lucrăm de anul trecut și în care am fost sprijiniți și de deputatul Sergiu Bîlcea, căruia îi mulțumesc cu această ocazie. De ani de zile Ministerul nu a mai făcut investiții în aceste baze sportive, pentru că are posibilități financiare limitate și nevoile din toată țara sunt foarte multe. Așa a ajuns bazinul de înot să stea închis, deși există cerere din partea publicului pentru redeschidere, iar baza sportivă „Abel” s-a degradat, chiar dacă tenisul câștigă tot mai mult teren la Arad. Am decis să intervenim, pentru că asta este treaba administrației locale“, a declarat Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad.

Cionca spune că nici autoritățile locale nu au foarte mulți bani, dar este necesară intervenția pentru salvarea patrimoniului.

„Dacă doar stăm să ne plângem, vom asista pasivi la distrugerea patrimoniului arădean, și nu ne dorim asta. După ce le preia, Consiliul Județean va căuta să dezvolte aceste baze sportive prin proiecte europene. Sigur, înainte de toate vom inventaria situația de acolo, vom face un necesar, evaluăm posibilitățile de dezvoltare și nu excludem nici un parteneriat public-privat, dacă legea ne va permite”, a mai precizat Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad.