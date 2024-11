Un sfert din tinerii Generației Z lucrează în joburi nepotrivite

Pentru tinerii din România, incertitudinea în carieră începe devreme: peste 40% dintre elevii de 15 ani nu au un plan de carieră, iar la finalul studiilor superioare, unul din patru absolvenți ajunge să lucreze în joburi pentru care este supracalificat.

Rata șomajului în rândul tinerilor este de 17,3%, peste media europeană de 14%, această criză de orientare profesională indică un decalaj tot mai mare între educație și cerințele reale ale pieței muncii.

Sistemele tradiționale de educație par depășite, nereușind să pregătească studenții cu competențele necesare pentru succesul profesional. Neoversity, o nouă platformă educațională, propune o soluție nouă: un model educațional personalizat, adaptat fiecărui student, bazat pe mentorat unu-la-unu și ghidare practică, aliniat la cerințele angajatorilor. Fondatorul Tinu Bosinceanu explică de ce acest sistem de educație, fără clase tradiționale și fără programe generice, poate transforma atât carierele individuale, cat și viitorul profesional al unei generații, adaptând învățământul la nevoile pieței muncii în schimbare.

În timp ce în Germania și Țările de Jos rata de supracalificare este de 10% și 12%, semnificativ sub media UE de 20,8%, România se confruntă cu o rată semnificativ mai mare, reflectând lipsa de conectare a educației cu piața muncii. Fenomenul este amplificat de faptul că România se confruntă cu cea mai mare rată de tineri NEET (tineri care nu sunt angajați și nici implicați în educație sau formare) între 15-29 de ani din UE.

„Ne inspirăm din modelele de succes ale țărilor nordice, unde sistemele duale de educație și colaborările cu companiile contribuie la scăderea ratei de supracalificare. Ne dorim să aducem acest model colaborativ în România prin dezvoltarea de programe care pregătesc tinerii și angajații cu competențele necesare pentru a răspunde cerințelor reale ale pieței. Prin parteneriate strategice, identificăm oportunități de internshipuri și locuri de muncă relevante, asigurându-ne că participanții noștri intră pe piața muncii echipați pentru succes într-un mediu profesional dinamic și mereu în schimbare,” explică Tinu.

Problema este accentuată și de lipsa consilierii profesionale adecvate în școli: 55% dintre tinerii din Generația Z spun că ar fi avut nevoie de o orientare mai bună pentru carieră. Fără un sprijin adecvat, mulți își finalizează studiile fără o direcție clară, în special în domenii precum științele sociale, umaniste și arte, dar și în STEM, un domeniu perceput de obicei ca mai stabil. Acest decalaj între educație și piața muncii îi forțează pe mulți tineri să accepte poziții în sectoare care nu le valorifică pe deplin competențele - cele mai comune fiind retail, ospitalitate și administrație.

„Este un dezechilibru clar între educație și cerințele pieței muncii. Pentru Generația Z și, în curând, și pentru Alpha, acest decalaj este un obstacol serios în realizarea potențialului lor. Iar la nivel național, este o problemă ce afectează creșterea economică,” subliniază Tinu Bosinceanu.

Soluție personalizată pentru tineri

Conștient de aceste provocări, Tinu Bosinceanu a observat că problemele pentru tineri nu se opresc la alegerea universității.

„Am văzut cât de important este să oferim nu doar pregătire academică, ci și îndrumare practică pentru a dezvolta skill-uri de angajabilitate, astfel încât să existe o tranziție lină de la educație la carieră,” explică Tinu.

Această perspectivă l-a condus la crearea Neoversity, un nou tip de universitate care depășește simpla orientare academică și oferă fiecărui student un parcurs complet și personalizat, de la admitere până la primele internshipuri și joburi. Neoversity se bazează pe un model educațional unic, fără clase tradiționale și fără programe generice, unde fiecare student beneficiază de mentorat unu-la-unu și de ghidare practică din partea mentorilor.

Baza programelor de pregătire pentru joburi și promovare profesională de la Neoversity este framework-ul HUMAN, dezvoltat de echipa de educație și cercetare Neoversity și inspirat de framework-uri internaționale precum Partnership for 21st Century Skills (SUA), OECD DeSeCo, și Skills 4.0 din Scoția. Framework-ul HUMAN pune accent pe dezvoltarea abilităților meta, pentru viitor, și este structurat în cinci piloni: Heuristic Learning (Învățare continuă); Understanding Communication (Comunicare); Mastery in Problem-Solving (Rezolvarea problemelor); Agility in Collaboration (Lucru în echipă); Navigating Change (Adaptabilitate).

„Studiile arată că abilitățile soft și meta devin singurele abilități durabile pe măsură ce AI-ul și automatizarea progresează,” explică Tinu, citând raportul Skills Development Scotland.

„Abilitățile tehnice și cunoștințele vor avea o importanță mai mică pe măsură ce soluțiile de automatizare învață să efectueze sarcini tehnice, iar AI ușurează accesul la aceste cunoștințe. De aceea investiția în meta-competențe devine prioritară, permițând angajaților să învețe noi abilități mai rapid și cu costuri mai mici.”

Focusul pe abilitățile meta asigură o adaptabilitate crescută și capacitatea de a răspunde rapid la schimbările din piața muncii, făcându-i pe tineri mai pregătiți și mai competitivi. Conform World Economic Forum, până în 2025, 40% dintre lucrători vor avea nevoie de recalificare din cauza progreselor rapide ale AI, iar raportul OECD „Skills for 2030” adaugă că pentru a rămâne competitivi, lucrătorii trebuie să dobândească abilități noi în mod continuu, ceea ce implică flexibilitate, o atitudine pozitivă față de învățare și curiozitate.

Această nevoie de recalificare se reflectă deja în datele disponibile despre Generația Z, recunoscută pentru abilitățile digitale: 57% dintre aceștia consideră că trebuie să dobândească constant noi competențe pentru a rămâne competitivi, iar 43% recurg la platforme online de cursuri pentru a compensa lipsurile din educația formală. „Generația Z nu ar trebui să depindă doar de învățarea autodidactă,” adaugă Tinu.

În plus, 68% dintre tineri anticipează schimbarea carierei în primii cinci ani de muncă, iar aproape jumătate din ei practică munca freelance. „Această flexibilitate arată dorința de explorare, dar și lipsa de direcție - un simptom al decalajului dintre educație și cerințele pieței. Indiferent de traseul ales, tinerii trebuie să fie pregătiți pentru succes,” subliniază specialistul.

„Generația Z își dorește mai mult decât simple perioade exploratorii; caută claritate în alegerea unei direcții profesionale. În acest context, framework-ul HUMAN al Neoversity oferă soluții concrete pentru a echipa tinerii cu aceste abilități, asigurându-le o pregătire mai bună pentru a face față schimbărilor constante din piața muncii,” afirmă Tinu.

O nouă abordare educațională pentru o nouă generație

Nevoia de soluții educaționale care să țină pasul cu o piață a muncii în continuă schimbare este evidentă. Neoversity răspunde acestei provocări printr-o experiență educațională ghidată și adaptată în timp real. Fiecare student beneficiază de un parcurs de învățare personalizat și dinamic, construit în funcție de punctele sale forte, de nevoile individuale și de ritmul de dezvoltare a abilităților.

„Toți suntem diferiți, deci și programele de învățare ar trebui să fie configurabile, iar aici inteligența artificială vine în ajutor. Am integrat soluții de AI pentru a construi un parcurs de învățare dinamic, care se adaptează în timp real la nevoile fiecărui individ,” explică Tinu.

Neoversity colaborează cu alumni de la universități de top și mentori care activează în domenii relevante pentru studenți, sprijinindu-i în traseul lor profesional.