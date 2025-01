Un fost poliţist din Capitală, care şi-a ameninţat vecina cu moartea, nemulţumit că i s-au confiscat armele de foc. „Am devenit extrem de vulnerabil”

Un poliţist pensionar din Bucureşti, care în urmă cu un an a fost imobilizat de colegii săi, după ce şi-a ameninţat o vecină cu moartea şi i-a spart un geam, este nemulţumit de decizia instanţei, care a stabilit să îi fie pus sechestru pee cele trei arme de foc pe care le deţine.

Potrivit propriilor declaraţii, Cătălin Coman, în vârstă de 57 de ani, a fost ofiţer operativ peste 30 de ani în domeniul siguranţei naţionale şi a ordinii publice, înainte de a se pensiona.

În urmă cu un an, pe 8 ianuarie 2024, el a provocat un scandal monstru şi a ameninţat o vecină cu moartea de două ori în câteva ore, pentru că aceasta i-a atras atenţia că face prea multă gălăgie. Mai mult, el i-a deteriorat uşa de la intrarea în locuinţă şi i-a spart un geam, iar ulterior, la sosirea poliţiştilor solicitaţi de femeie, s-a baricadat în casă timp de mai multe ore.

În cele din urmă, după o desfășurare impresionantă de forțe, cu trupe speciale, lunetiști și blocarea străzii din sectorul 5 unde locuiește, el a fost imobilizat și dus la secția de poliție, pentru a fi audiat. După 24 de ore petrecute în arest, el a fost eliberat şi pus sub control judiciar, potrivit Libertatea.

„La data de 8.01.2024, în jurul orei 3:30, în timp ce se afla în incinta imobilului situat la adresa din mun. București, Șos. Viilor nr. 93, sector 5, inculpatul a provocat distrugeri la nivelul ușii de acces a locuinței persoanei vătămate, spărgându-i geamul cu un obiect dur și a amenințat-o în repetate rânduri cu acte de violență, spunându-i că o va împușca și o va omorî. Ulterior, în jurul orei 5:30, în baza unei rezoluții infracționale distincte, a amenințat-o din nou cu acte de violență, spunându-i că o va omorî”, au comunicat atunci polițiștii în legătură cu incidentul.

S-a răzbunat lăsând-o pe vecină fără apă câteva luni

Potrivit poliţiştilor, scandul din 8 ianuarie nu a fost singurul, pentru că fostul poliţist a ameninţat-o cu moartea pe vecina sa în mai multe împrejurări. În plus, pentru că robinetul de la instalația de apă potabilă pentru apartamentul în care locuiește femeia trece prin pivniţa sa, el l-a închis, lăsând-o pe aceasta şi pe membrii familiei ei fără apă potabilă timp de câteva luni.

În acest context, în urma plângerilor primite pe numele său, Cătălin Coman a fost trimis în judecată pentru două fapte de amenințare și una de distrugere. Poliţistul pensionar a scăpat însă de dosar penal, pentru că, între timp, a ajuns la o înţelegere amiabilă cu vecina sa şi magistraţii au dispus încetarea procesului penal.

„Ţintă sigură pentru mafioţi”

Deşi a scăpat de dosarul penal, judecătorii au dispus sechestru pe cele trei arme de foc pe care poliţistul pensionar le deţine în mod legal, motiv pentru care a făcut apel, dar cererea i-a fost respinsă.

De altfel, în ziua în care a provocat scandalul, şi Poliția Capitalei i-a anulat dreptul de deţinere, port şi folosire pentru arme şi muniţii letale şi neletale supuse autorizării şi i-a retras permisul de portarmă şi certificatul de deţinător, motivul fiind faptul că „prezintă pericol pentru ordinea publică, viaţa şi integritatea corporală a persoanelor”.

Cătălin Coman a încercat în zadar să-i convingă pe magistraţi că nu există niciun motiv pentru care să-i fie pus sechestru pe arme, firmând că acestea sunt păstrare, potrivit legii, în rastel şi că îi sunt necesare pentru propria protecţie.

„Am lucrat ofiţer operativ peste 30 de ani în domeniul siguranţei naţionale şi a ordinii publice, unde activităţile specifice acţiunii informative de deconspirare a agenţiilor străine, a celor de combatere a terorismului pe teritoriul României şi a demantelării clanurilor mafiote au impus mutarea mea şi a familiei de-a lungul timpului în nenumărate locaţii pentru pierderea identităţii.

Dotarea cu arme a avut şi are rolul pentru protecţia şi siguranţa personală. Ţinând cont de activităţile desfăşurate, în raport de personajele extrem de periculoase cu care am intrat în contact, odată cu confiscarea armelor din dotare, am devenit extrem de vulnerabil şi o ţintă sigură pentru şefii clanurilor mafiote”, a susținut fostul polițist, prin intermediul avocatului.

Pe 30 decembrie 2024, Curtea de Apel București a stabilit definitiv confiscarea bunurilor ridicate de la acesta, respectiv trei pistoale, șase încărcătoare, 115 cartușe cu glonț cal. 9×19 mm și 15 cartușe cu gaz cal. 8, certificat de deţinător arme şi permisul de portarmă.