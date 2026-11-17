Când ai făcut ultima dată o pauză doar de dragul unui joc? Lasă pentru câteva momente derularea ecranului și încearcă „Caută minele”, pe platforma de jocuri Adevărul. Invitația este simplă: alege dificultatea și vezi cum te descurci.

Foto: Adevărul

Trei niveluri, trei variante de provocare

Cu ce variantă vrei să începi? Pagina jocului îți oferă trei opțiuni: Ușor, cu o grilă de 8×10 și 10 mine, Mediu, cu o grilă de 10×14 și 24 de mine, și Dificil, cu o grilă de 12×18 și 45 de mine.

Poți porni de la nivelul Ușor, ca să faci cunoștință cu jocul, sau poți alege direct o variantă mai dificilă. Tu decizi cât de mare să fie provocarea din pauza de astăzi.

Ai început cu grila mică? Încearcă apoi și o altă dificultate. De la cele 10 mine ale nivelului Ușor până la cele 45 ale nivelului Dificil, ai trei variante din care să o alegi pe cea potrivită pentru tine.

Trimite provocarea și prietenilor

Pe pagină găsești și opțiunea „Trimite jocul”. Invită un prieten să încerce „Caută minele” și alegeți aceeași dificultate. Cine începe prudent, cu nivelul Ușor, și cine merge direct la Dificil?

Acceptă provocarea: intră în „Caută minele”, alege nivelul și păstrează pagina la îndemână pentru următoarea pauză de joc.