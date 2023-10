Superstiții de Sfânta Parascheva. Ce nu ai voie să faci sub nicio formă pe 14 octombrie, ce se dă de pomană

Cunoscută și sub denumirea de Sfânta Vineri, Sfânta Parascheva este prăznuită în fiecare an pe data de 14 octombrie. Aceasta este una dintre cele mai mari sărbători de peste an. Nu doar Biserica Ortodoxă o cinstește, ci și bisericile de rit oriental.

În această zi, marcată cu cruce roșie în calendar, este interzis să calci, să cosi, să faci mâncare sau alte treburi în gospodărie. În credința populară se spune că astfel eviţi durerile de cap. De asemenea, în această zi se fac pomeni pentru răposații care nu şi-au găsit liniştea sau au murit fără lumânare. Femeile duc la biserică lipii, vin şi must, care sunt binecuvântate, apoi se împart celor nevoiași.

"Este zi de post şi pentru că este o mare sărbătoare, în gospodării nu se lucrează, pentru a te feri de pericole”, explică părintele Paul Tudorache, preot paroh la Biserica Sfânta Cuvioasă Parascheva din Călăraşi.

De ziua Sfintei Parascheva nu este indicat să se consume nuci, castraveți sau fructe cu formă de cruce. De asemenea, este obiceiul de a evita fructele închise la culoare și pepenele roșu, pentru că acestea pot aduce aminte de sacrificiul martiric.

Conform tradiției populare, fetele tinere care se ocupă de cusut și spălat vor rămâne nemăritate. Acest obicei era respectat de tinere pentru a păstra onoarea și de bătrâni pentru a asigura belșugul casei.

A cerut ca trupul înmiresmat să fiee scos din mormânt

Parascheva s-a născut în Epivatos, din Tracia, un sat situat pe lângă mare, nu departe de cetatea Calicatria, unde s-a călugărit de tânără, împreună cu fratele ei, Evtimie. A dus o viaţă ascetică în pustie, rugându-se neîncetat, deși făcea partea dintr-o familie înstărită și nu ducea grija zilei de mâine. Într-o noapte i s-a arătat un înger, care i-a spus să se întoarcă acasă, căci acolo trebuie să moară. S-a întors şi a murit la 27 de ani. A fost îngropată ca o străină, departe de sat, căci nimeni nu recunoscuse în ea pe fata frumoasă de odinioară, se arată în scrierile teologice. Sfânta Cuvioasă Parascheva s-a arătat în vis unor oameni evlavioşi, în strălucirea ei cerească, cerând ca trupul ei înmiresmat să fie scos din mormânt. Sfintele moaşte au făcut minuni pentru mii de oameni.

Duse din Epivatos la Târnovo şi apoi la Constantinopol, după sute de ani, moaştele Sfintei Parascheva au ajuns în MOldova, unde se află şi acum. Ele au fost aduse pe 14 octombrie 1641, aflându-se în prezent la Mitropolia din Iași.