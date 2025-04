Predicția făcută de un expert în fotovoltaice: se degradează mult mai repede decât se estimase. „Jumătate nu vor prinde anul 2030”

Sistemele fotovoltaice se degradează mult mai repede decât se estimase, iar recondiționarea sau upgradarea acestor instalații va fi o mare problemă, potrivit unui specialist din Statele Unite.

Cesar Barbosa, un specialist în dezafectarea și retehnologizarea sistemelor fotovoltaice, susține că deși au fost promiși 25 de ani de performanță, sistemele solare nu rezistă nici măcar zece ani.

„În toată țara (în SUA), zeci de mii de sisteme solare de acoperiș - cândva văzute ca simbolul revoluției energiei curate - se degradează tăcut. Nu pentru că tehnologia a eșuat, ci pentru că industria a făcut-o. Ne-am grăbit să instalăm. Am făcut compromisuri. Am promis 25 de ani de performanță… și am livrat sisteme care nu rezistă nici 10 ani”, a scris acesta pe LinkedIn.

Barbosa este un fost angajat al SunPower Corp, iar în urmă cu cinci ani ani a fondat propria sa companie, NuLife Power. Deși industria este preocupată mereu de creșterea capacității instalate, el atrage atenția că febra instalărilor din trecut începe să își arate efectele, iar sistemele fotovoltaice din SUA se degradează mult mai repede decât se estimase, potrivit Economica.net.

„O predicție îndrăzneață pe care nimeni nu vrea să o audă: jumătate dintre sistemele solare comerciale instalate înainte de 2016 vor funcționa sub așteptări sau nu vor mai funcționa deloc până în 2030. Industria solară este obsedată de viitor. Panouri de ultimă generație (mai mare înseamnă mai bine). Baterii elegante. Previziuni amețitoare pentru noile instalări. Dar iată realitatea pe care nu ne permitem să o ignorăm: o criză tăcută se derulează pe acoperișurile din toată America - o criză cu care mă confrunt direct din 2012, când am început să călătoresc prin țară cu SunPower pentru a rezolva unele dintre cele mai grave defecțiuni ale sistemelor fotovoltaice”, a mai spus Cesar Barbosa.

Acesta a explicat și care sunt principalele cauze care duc la distrugerea acestora.

„Invertoarele cedează - multe sunt deja ieșite din garanție și nu mai există înlocuiri disponibile. Cablajul și infrastructura electrică nu au fost proiectate pentru o expunere de 25+ ani. Calitatea instalării? Mai bine să nu vorbim - o armată de echipe slab instruite a susținut boom-ul, iar acum plătim prețul. Mentenanță? Nu a existat niciun plan. Doar un contract, o strângere de mână și speranța că totul va funcționa”, a precizat el.

Expertul susține că asta „nu este doar o problemă inginerească”, ci și „una financiară”. „Activele care nu funcționează la parametri optimi generează mai puține venituri decât s-a estimat, crescând în același timp riscul de defecțiuni electrice, incendii și cereri de despăgubire. Și partea cea mai gravă: aproape nimeni nu este pregătit să facă față acestui val de defecțiuni. Administratorii de active, proprietarii de facilități și chiar contractorii EPC descoperă că modernizarea, remedierea sau dezafectarea sunt mult mai complicate și costisitoare decât se așteptau”, a mai adăugat acesta.

Cesar Barbosa subliniază faptul că „următoarea frontieră a energiei solare” va fi „nu în instalarea următorilor 100GW, ci în salvarea primilor 100GW”.