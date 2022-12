Povestea românului din SUA care păstrează Coca-Cola de la Campionatul Mondial de Fotbal din 1994

Un român stabilit în Statele Unite ale Americii păstrează de aproape 30 de ani mai multe sticle de Coca-Cola dedicate Campionatului Mondial de Fotbal din 1994. Românul a primit sticlele din SUA, când încă era în România, și a băut doar una din ele.

Un român „care iubește America” a întrebat pe un grup de Facebook dedicat românilor din SUA dacă există posibilitatea să i se îndeplinească o mare dorință: aceea de a comanda „Coca-Cola original (gust Original, nu combinații) din America și să fie livrat în România”.

Membru al grupului, Samuel Ciocan, un român stabilit în SUA a intervenit în discuții povestind că el însuși, când era încă în România, în urma unei scrisori trimise în Statele Unite, a primit din America două cutii cu câte șase sticle de Coca-Cola – ediția dedicată Campionatului Mondial de fotbal din 1994. Contactat de „Adevărul”, Samuel a povestit că după Revoluție nu avea niciun gând de a se stabili în SUA. „Visam doar să vizitez New York și Hawaii. Știam că e imposibil. Aveam tot ce se putea găsi cu USA: șlapi, șapcă, prosop, reviste, până și odorizant în mașină. Din 1990 am început să le strâng”, povestește Samuel.

Coletul primit după șapte luni de la trimiterea scrisorii

Românul, stabilit acum în SUA, povestește că un prieten al său avea o cunoștință în Statele Unite, iar cu acceptul prietenului său i-a scris acelei persoane, trimițându-i și poze cu colecția sa de suveniruri, rugând persoana din America să îi trimită o sticlă de Coca-Cola.

„A scris și prietenul meu câteva rânduri în aceeași scrisoare, că noi suntem fani Coca-Cola și vom bea sticla împreună. Am lăsat datele, adresa, am timbrat plicul, am făcut amândoi cruce și ne-am pus pe așteptat. După șapte luni am primit pachetul: 12 sticle (n.red. 250 ml). O sticlă am dat-o peste cap. Mi-am făcut cruce și am mulțumit cerului pentru așa surpriză pe care n-o mai așteptam. Între timp, prietenul meu plecase în Germania. Nu a mai apucat să bea”, a mai declarat Samuel.

„Hai să-ți arăt ceva tare!”

„Cocacolistul” român stabilit în SUA povestește că după ce a băut sticla de Coca-Cola s-a plimbat multă vreme cu poza celor două cutii de suc, cu o sticlă plină și una goală după el: „Stăteau în mașină cu mine peste tot. Le arătam oricui nimeream, la orice discuție sau întâlnire exista ‹Hai să-ți arăt ceva tare!›”. Mutat în Statele Unite, Samuel a luat cutiile cu cele 11 sticle de suc cu el. După câțiva ani a găsit într-un garaj două sticle cu suc din aceeași colecție.

„Odată ajuns aici, m-am pus pe căutat sticle identice. Am găsit două sticle la cineva și le-am cumpărat. Am băut una imediat, cu orice risc, iar pe cealaltă am pus-o în baxul din care lipsea sticla băută în România. N-am avut nimic, nu m-a durut stomacul nici nu m-am stricat la burtă cum preconizam. După niște ani, am găsit pe Facebook Marketplace o cutie cu șase sticle. Evident, le-am cumpărat instant. Am acum trei cutii cu șase sticle fiecare”, mai spune Samuel.

E diferit sucul Coca Cola din SUA de cel din România?

Românul stabilit în SUA spune că gustul sucului din Statele Unite este diferit de cel din România.

„Cel din România mi se pare mai acidulat și mai puțin dulce. Beau în România în toate vacanțele și concediile. Acum pot face diferența între ele. Cel de aici nu are atât de mult acid, dar e mult mai dulce și producător de dependență. E un gust minunat. În România mi se pare a avea gustul cel mai bun dintre toate răcoritoarele pe care le-am încercat acolo”, mai spune Samuel, care le aduce, atunci când vine în țară, prietenilor „cocacoliști” daruri inscripționate cu Coca-Cola.

„Deși se poate inscripționa acolo orice, ei au același sentiment că ceva ‹adus de acolo› e altfel. Așa sunt prietenii mei, nu generalizez. Poate pentru alții asta nu reprezintă nimic, dar pentru ei simt că e o încântare. Mă văd, practic, pe mine întors în timp. Așa simțeam și eu”, a mai mărturisit Samuel.