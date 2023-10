Motivele bizare pentru care românii din Spania au păreri împărțite când să revină în țară. „Întâi învață limba și apoi...”

Sute de mii de români stabiliți în străinătate s-au întors în România, potrivit ultimului recensământ, însă în continuare câteva milioane sunt plecați la muncă sau stabiliți în alte țări. Cei mai mulți dintre ei s-au întors din Spania și Italia, țări în care situația economică nu e tocmai bună

O româncă din Spania a lansat o provocare pe grupul de Facebook Români în Spania - Rumanos en España (oficial) RISO cu o întrebare bine țintită. „S-a întors cineva definitiv în România, în vara asta? Cum v-ați adaptat?”, a întrebat ea.

Părerile celor care i-au răspuns au fost împărțite. În timp ce pentru mulți reîntoarcerea acasă a fost dificilă și nu s-au readaptat, alții se simt excelent. „Greu”, a răspuns cineva, iar imediat a fost completat de un alt internaut. „Eu m-am întors după 20 de ani de Spania și nu aș sfătui pe nimeni să se întoarcă.”

Românii catre se felicită că s-au întors

Alții, din contră, spun că s-au adaptat perfect și se felicită pentru decizia luată. „Da, noi ne-am reîntors în vară și ne-am adaptat foarte bine. Suntem liniștiți, fericiți. Am inceput munca în România și nu m-aș mai întoarce niciodată înapoi în Spania... Copiii s-au reîntors cu noi... mă simt mai liberă, mai liniștită și mai fericită”, a scris o româncă.

„Cum v-ați adaptat? Mor cu voi. Cum, mă, să îți fie greu să te adaptezi în țara ta?”, a intervenit altul. „Eu nu înțeleg ce e de adaptat... nu de acolo a plecat toată lumea? S-au schimbat mult treburile și în România, eu am fost recent și chiar se văd schimbările în bine”, l-a completat o altă membră a grupului. „Eu mă adaptez oriunde. Am stat 14 în Italia, acum în România, nu am probleme cu adaptarea. Pentru mine acasă este România”, a fost alt răspuns.

„Da, noi am ajuns în 22 iunie 2023, suntem bine. Având în vedere că familia, copiii și nepoții sunt în România de mulți ani, nimic și nimeni nu mă va duce iar la muncă afară. Soțul e pensionar, are o pensie decentă, iar eu voi începe in curând să lucrez, suntem acasă, lângă copii, avem nevoie doar de sănătate. În rest, le ducem pe toate, Doamne-ajută”, a scris o femeie.

„M-am întors acum doi ani și pentru mine e super. Am muncă și câștig aproximativ cât în Spania (1.100 euro, sunt electrician de joasă și înaltă tensiune). Așa că fără nicio minciună trăim bine (familia mea). Dacă regret ceva după 20 de ani de Spania? Șoselele, sistemul sanitar (care încet, încet a început să se schimbe și în țară, dar încet), Mercadona, clima și plaja din Albir (Alicante)”, a fost o altă mărturie.

Alte opinii

Alții au găsit ocazia să facă o glumă, însă, așa cum se știe, fiecare glumă are un sâmbure de adevăr. „În primul rând trebuie învățată limba și apoi...”, a scris un glumeț, aluzie la românii care după câteva luni își uită propria limbă.

Au existat și altfel de abordări. „Aici își dau cu părerea tot felul de oameni! Unii care o duc de pe o zi pe alta și în Spania, e clar că vor să vină acasă! Pentru că și acolo s-a scumpit totul, nu mai este ce era odată, iar acasă având o casă, apartament etc și muncind eu cred că trăiesc mai bine decât acolo! Așa că depinde de situația fiecăruia!”, a spus cineva.

„Am rămas fără bani și mâncăm covrigi”, a fost altă replică. „Poate că România a ajuns de batjocura altora tot din cauza noastră, că am plecat și am lăsat-o fară apărare”, a spus altcineva.