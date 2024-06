GĂEȘTI - Primul oraș non-municipiu din România care nu mai are pentru ce solicita finanțare europeană

Un oraș din România s-a transformat în ultimii ani într-un adevărat exemplu pozitiv de dezvoltare cu ajutorul fondurilor europene. Cu ajutorul unei echipe experimentate de consultanți de specialitate, localitatea în cauză a câștigat atât de multe proiecte pe fonduri europene încât a ajuns ca în acest moment să nu mai aibă pentru ce altceva să solicite finanțare.

Orașul Găești din județul Dâmbovița nu spune prea multe celor care nu sunt din zonă. Situat la aproximativ 80 de kilometri de București, este, sau era până nu demult, un orașel tipic de provincie cu ceva mai mult de 12 mii de locuitori. Lucrurile au început să se schimbe în bine de câțiva ani, de când au fost demarate mai multe proiecte finanțate sau cofinanțate prin fonduri europene și naționale, iar orașul a început să arate altfel. Mai bine.

Unul dintre secretele succesului Găeștiului este echipa de consultanți condusă de Ovidiu Tuduruță. Acesta s-a format ca profesionist la Bruxelles în disability rights, după care a decis să revină în țară și să încerce drumul antreprenoriatului. Iar compania lui de consultanță ajută de ani buni atât IMM-urile din mediul privat cât și autoritățile locale să atragă fonduri europene cu o strategie onestă și transparentă, așa numita clauză de succes. Asta înseamnă că Ovidiu și echipa lui lucrează pe aceste proiecte, le depun pentru finanțare și sunt plătiți numai dacă obțin banii! Iar serviciile lor nu sunt plătite din bugetele locale ale localităților, ci din proiectele câștigate, din banii europeni aduși în România!

”Noi am identificat această direcție de dezvoltare a business-ului în urmă cu mai bine de trei ani de zile. În momentul în care a fost implementat Planul Național de Redresare și Reziliență ne-am dat seama că va apărea o transformare fundamentală la nivelul finanțării din fonduri europene. Dacă până atunci aceste fonduri erau accesate preponderent de privați sau de orașele mari, odată cu PNRR banii europeni au devenit foarte accesibili pentru localitățile medii sau chiar mici din România. Așa că am decis să abordăm această direcție de business atât pentru noi, cât și pentru a ajuta comunele și orășelele din România să se dezvolte cu aceste fonduri, au fost ani când finanțarea europeană era o sperietoare pentru o bună parte din administrația publică, noi ne-am găsit locul atunci când am înțeles că noile programe de finanțare ajung sa pună piața într-o distorsiune între cerere și ofertă. De la o absorbție de aproximativ 7 miliarde de euro anual, începând cu 2021 s-a ajuns la o absorbție anuală de 20 de miliarde de euro. Am adresat autoritățile locale cu ofertă cu condiție suspensivă a plăților, respectiv după momentul contractării finanțării și așa ne-am găsit locul în piață.”, explică Ovidiu Tuduruță.

Revenind la Găești, orașul din Dâmbovița a fost una dintre aceste localități mici care a profitat de oportunitatea numită PNRR, plus alte finanțări din cadrul financiar multianual, și a început să depună proiecte pentru a obține finanțări. Iar unul dintre proiectele extrem de vizibile și de impact este Spitalul Orășenesc Găești. Prin proiecte de finanțare succesive, au fost atrase 9 milioane de euro, bani europeni, pentru dotarea spitalului cu aparatură medicală de ultimă generație, computer tomograf, RMN, ecografe multifuncționale, un laborator de analize medicale, aparatură laparoscopică pentru chirurgie sau o stație nouă de oxigen. Alte 3 milioane de euro au fost obținute pentru dotarea cu aparatură medicală a Ambulatoriului spitalului și, în plus, încă 4,2 milioane de euro au fost atrase pentru modernizarea și reabilitatea Corpului principal, a bucătăriei și a centralei termice a spitalului. Mai adăugăm în dreptul spitalului încă două milioane de euro pentru modernizarea instalațiilor de oxigen si fluide medicale și ajungem la o cifră netă de 18.2 milioane. Practic, după finalizarea acestor investiții, Spitalul Orășenesc Găești va fi unul dintre cele mai moderne din regiune.

„Sunt centre clinice mari care nu au atras astfel de sume pentru modernizare”, declară primarul Grigore Gheorghe.

Pentru a atrage medicii și specialiștii în provincie, în Găești se construiește un bloc nou, cu 12 apartamente, destinate cadrelor medicale sau altor specialiști. Investiția în valoare de 800 de mii de euro este finanțată tot prin fonduri europene.

”Găeștiul este mai mult decât un exempu de succes, este proiect de suflet. Am întâlnit acolo o administrație cu oameni deschiși, care au avut încredere în noi, iar această încredere le-a fost și le este răsplătită cu fiecare proiect câștigat. Spitalul Orășenesc este un exemplu de ce se poate face cu bani europeni atunci când vrei și ești dispus să colaborezi cu specialiști. La finalizarea tuturor investițiilor, spitalul acesta va fi unul modern, la standardele de echipare și de siguranță ale anului 2024. Și nu în București sau în alt centru urban mare, ci în Găești, un oraș cu 12,000 de locuitori din Dâmbovița. Pentru că toți românii trebuie să aibă acces la îngrijiri medicale de calitate”, a mai spus Ovidiu Tuduruță.

Spitalul Orășenesc este doar unul dintre proiectele pentru care Găeștiul a reușit să obțină milioane de euro din fonduri europene.

Liceul Dr. C. Angelescu din localitate va fi reabilitat și modernizat cu 2,3 milioane de euro, alte 1,8 milioane de euro vor fi investite în mobilier școlar și echipamente digitale pentru liceele, școlile, grădinița Inocența și Clubul Copiilor din localitate. Liceul Iordache Golescu urmează să fie modernizat cu o investiție de 4 milioane de euro, Școala Șerban Cioculescu a fost modernizată cu 3 milioane de euro, serviciile primăriei vor fi digitalizate, vor fi instalate 102 camere de supraveghere și 6 stații de încărcare pentru mașini electrice într-un alt proiect de 750,000 de euro.

“Oprindu-mă puțin la școala Șerban Cioculescu, acolo a fost o poveste unică. Proiect depus în 2018, admis la finanțare în 2020, 4 rânduri de licitație pentru selecție constructor, dar fără participant, în 2023, după un an de schimb de documente birocratice, am reușit să actualizăm costurile aferente construcției, costuri ce au crescut in perioada 2020 – 2022, într-un final, cu eforturi supranaturale, nu s-au pierdut bani și ne-am încadrat în termenul limita de la finalul lui 2023 fără să pierdem vreun cent.”, a explicat Ovidiu Tuduruță

La capitolul infrastructură, există un proiect de regenerare urbană ce cuprinde Parcul Central în valoare de 5 milioane de euro, iar alte 3 milioane de euro vor fi investite în modernizarea Pieței Sfântul Ilie.

Parcul va fi modernizat cu o tematică a naiului, aceasta fiind maniera de evidențiere a specificul locului, respectiv a faptului că îl avem localnic pe Gheorghe Zamfir.

”Cred că oricine poate vedea cu ochiul liber modul în care se transformă orașul Găești. În ultimii ani am reușit să demarăm proiecte semnificative pentru comunitatea locală, de la spital la școli și până la lucrări de infrastructură. Suntem în mijlocul unui amplu proces de transformare și îmi place să cred că la finalul său orașul Găești va fi un model de dezvoltare urbană pentru România, iar găeștenii nu se vor mai gândi că au alte oportunități mai bune în altă parte. În tot acest proces ne-am bazat și ne bazăm pe colaboratorii noștri consultanți. Trebuie să recunosc că abordarea lor, cu clauză de succes, nu este foarte întâlnită în acest mediu și aduce o mulțime de avantaje. Ei au tot interesul să realizeze proiecte excelente, care să obțină finanțarea, iar noi nu angajăm cheltuieli din bugetul local. Sunt încântat de modul în care am colaborat până acum și ne gândim și la alte perspective de dezvoltare”, a declarat primarul din Găești.

În acest moment, orașul Găești a epuizat proiectele pentru care putea obține fonduri europene deoarece proiectele depuse în ultimii ani au fost câștigate și acestea acoperă aproape toate zonele de finanțare.

A fost finalizată infrastructura de distribuție de apă și apă uzată, drumuri, se vor finaliza în curând reabilitarea cladirilor rezidențiale și iluminatul modern, plus alte proiecte. Este foarte important de menționat că, urmare a volumului mare de finanțare atrasă, proiectul acestui an de execuție bugetară este la un nivel record.

Coroborate cu proiectele finanțate de Guvernul României, finanțările europene reprezintă motorul transformării Găeștiului dintr-un oraș de provincie fără prea multe perspective într-un centru urban regional cu potențial de a atrage și de a reține specialiști prin noile opțiuni de pe piața muncii ivite pe parcursul acestui proces de dezvoltare.

Articol sustinut de IDEAS FUNDING PACK S.R.L.