Frica femeilor la volan, alimentată de pasagerul din dreapta. Psiholog: „În maşină sunt de fapt doi şoferi: unul care dictează şi altul care execută“

Emotivitatea împiedică șoferițele să își demonstreze capacitatea de a se descurca la volan. Deși rezolvă singure atâtea situații-limită, femeile sunt copleșite în trafic de agresivitatea masculină, manifestată ca o superioritate.

Obișnuite să fac față provocărilor lumii moderne și să își asume rolul unui stâlp al casei, femeile au un capitol la care rămân vulnerabile și expuse oprobiului public: condusul. S-a creat deja impresia că „femeia la volan este un pericol public“, deși statisticile arată că nu femeile sunt cele care produc sau stau la originea accidentelor rutiere.

Frica nu este însă definitorie pentru abilitatea unei femei de a conduce un vehicul. Ele trebuie doar să-și exerseze independența și la volan, pentru a căpăta deprinderile corecte și experiența necesară.

Totuși, de ce sunt femeile timorate la volan? Nu au aptitudini de a conduce un vehicul, calitate atribuită mai degrabă bărbaților, cu înclinații tehnice? Le lipsește pregătirea necesară? Sau sunt doar îngrozite de ce li s-ar putea întâmpla?

Un psiholog din Iași arată că femeile sunt, pur și simplu, timorate, de ce-i în jur: nu atât de trafic, de mulțimea de vehicule, cât de oamenii care participă la trafic – pornind de la pasagerul din dreapta, de cele mai multe ori partenerul de viață, care le face mereu observație, cu superioritate.

„Una dintre femeile cu care am stat de vorbă despre frica de volan îmi povestea că are o stare de amorţire la volan când soţul este în dreapta. Am rugat-o să îmi spună cum făcea ea faţă traficului. După ce mi-a povestit despre ceea ce simte, am discutat în amănunt. Imediat a ieşit la iveală faptul că în dreapta ei este mai tot timpul soţul. Soţul care are o părere despre tot ce se întâmplă în trafic”, povestește psihologul Bianca Adăscăliţei din Iași.

Violența explodează la volan

Mai ales în aglomerările urbane, cum e și Iaşiul, traficul este agresiv. Este plin de șoferi grăbiţi care nu au răbdarea elementară să aştepte deciziile şoferului din faţa lor și claxonează, claxonează, claxonează. Îi presează, nervos, agravând astfel starea de tensiune și îi forțează deseori să greșească. De multe ori în acea maşină din faţă este o femeie timorată, care se pierde cu totul în fața violenței manifestate de ceilalți din jur.

„Nu este cert faptul că femeile dezvoltă mai multe frici decât bărbații, însă din educație, din copilărie, reiese ideea că fetițele sunt mai sensibile, că trebuie protejate. Și bărbații au frici, doar că ei au fost educați în sens invers: să se arate puternici”, arată psihologa.

Trebuie să ținem cont și de structura genetică, de felul în care sunt construiți indivizii, în funcție de sex. Femeile sunt cele încercate de emoții, care trăiesc sau exprimă ce simt. Prin natura lor deci, femeile sunt mai grijulii și mai pasibile de a trece prin stări delicate.

Frica nesănătoasă de autoritate. Frica, nu respectul

În cazul femeilor care se confruntă cu teama de volan sau trafic și nu reușesc să ia examenul de conducere, apare și frica de autoritate. „Ea se generează în primii ani, atunci când copilul are un adult (părinte, bunic, mătușă) foarte critic. Atunci copilul dezvoltă această frică de autoritate, iar pe parcursul vieții orice persoană vede și o percepe ca fiind «autoritate» îi inspiră frică. Așa se manifestă în unele cazuri în a nu lua examenul de traseu din cauza fricii de polițist”, explică Florentina Berlan, terapeut energetic holistic, din Iași.

Se întâmplă asta pentru că femeile nu pot fi în același timp ancorate și în emoție, și în rațiune. Creierul are rolul său decisiv, prin cele două emisfere: emisfera stângă, care este responsabilă de partea rațională, și emisfera dreaptă, responsabilă de partea emoțională.

Rezolvarea fricii este să identificăm exact emoția și momentul de creare. Așa se poate vindeca limitarea care ne ia din posibilitatea de acțiune și ce poate fi îndepărtată.

Ce putem face

Există obiceiul ca după obținerea permisului de conducere, șoferul începător să conducă asistat, de o altă persoană care stă în dreapta. Nu este însă cea mai sănătoasă alegere, spun experții.

În caz că nu se pot desprinde de acest stil de condus cu ajutor, femeile încă pot resimţi frică de volan, chiar și după câţiva ani. Dar ca orice frică, şi această poate fi combătută prin atitudinea corectă. „În primul rând fii încrezătoare în forţele proprii, nu evita condusul, condu singură, învaţă foarte bine regulile de circulaţie şi maşina”, conchide psihologul Bianca Adăscăliței.