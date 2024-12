Fiica lui Maricel Păcuraru plânge, în direct la Realitatea Plus, după ce instanța a anulat condamnarea tatălui său: „A făcut pușcărie degeaba”

Ana Maria Păcuraru, fiica proprietarului grupului Realitatea, a izbucnit în plâns, miercuri, în direct, după ce a aflat că Tribunalul București a anulat condamnarea la închisoare lui Maricel Păcuraru în dosarul Poșta Română.

Vestea că tatăl său a obținut o victorie în instanță a emoționat-o până la lacrimi pe fiica lui Maricel Păcuraru.

„În urmă cu doar două minute, m-a sunat tatăl meu, proprietarul trustului Realitatea, și mi-a trimis o hotărâre judecătorească. În acea hotărâre ni se spune că tatăl meu a făcut pușcărie degeaba. A stat peste patru ani degeaba închis în spatele gratiilor (...) Pentru mine este un moment de victorie (...) Cu decizia de azi, vă spunem că am învins Statul Paralel pentru că altfel nu era posibilă această decizie (...). Noi, la Realitatea Plus, nu ne oprim, vom lupta în continuare. Eu voi fi în continuare aici, Anca Alexandrescu va fi în continuare aici, toţi cei care lucrează la Realitatea vor fi în continuare aici, vom lupta, vom demasca neadevărurile. Vouă, dragi telespectatori, vă mulţumim pentru că ne urmăriţi în număr atât de mare. Nu aţi fi făcut acest lucru dacă nu aţi fi văzut ce ni se cenzurează pe alte posturi de televiziune şi ce este adevărul”, a spus Ana Maria Păcuraru în emisiunea sa de la postul Realitatea Plus.

Joi, Tribunalul Bucureşti a anulat condamnarea patronului Realitatea Plus, Maricel Păcuraru, pe motiv că infracțiunea de abuz în serviciu prin încălcarea de legislație secundară a fost dezincriminată, însă decizia nu este definitivă.

„Solutia pe scurt: În temeiul art. 595 C.proc.pen. raportat la art. 4 C.pen. admite cererea privind înlăturarea pedepsei formulată de petentul PĂCURARU MARICEL. Constată că prin sentința penală nr. 1419/20.12.2022 pronunțată de Tribunalul București – s-a constatat ca fiind dezincriminată infracțiunea de complicitate la abuz în serviciul contra intereselor publice în formă calificată prev. de art.26 rap. la art. 13 ind.2 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 248, 248 ind. 1 Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 pentru care petentul Păcuraru Maricel a fost condamnat (...). Cu drept de contesta?ie în termen de 3 zile de la comunicare”, se arată în soluția instanței.

În noiembrie 2014, Maricel Păcuraru a fost condamnat definitiv la 4 ani de detenţie pentru complicitate la abuz în serviciu şi spălare de bani în dosarul Poşta Română. El a fost găsit vinovat, alături de fostul director general al Poştei Române, Mihai Toader, de un prejudiciu de peste 14,3 milioane de lei (aproape 3 milioane de euro).

Ce acuzații i s-au adus lui Maricel Păcuraru și celorlalți inculpați din dosar

Procurorii arătau, în rechizitoriu, că în cursul anului 2006, inculpaţii Toader Dan Mihai, Lepădatu Emanoil şi Marinescu Andrei, în calitate de preşedinte al Consiliului de Administraţie şi Director General, Director Economic Executiv, respectiv Director executiv al Direcţiei de Dezvoltare Strategică al C.N.P.R. S.A., au iniţiat şi au aprobat încheierea a 6 poliţe de asigurare pentru angajaţii Poştei Române pentru riscuri cum ar fi: accidente, boli profesionale, riscuri de sănătate etc.

Poliţele au fost încheiate între Poşta Română şi SC Allianz Ţiriac Asigurări, SC Astra Asigurări şi SC Omniasig Vienna Insurance Group cu încălcarea regulamentelor CNPR SA şi a condiţiilor generale şi specifice privind asigurările de viaţă. În urma acestor contracte, s-a produs un prejudiciu în dauna Poştei Române în valoare de 14.387.819,59 lei, echivalentul a aproximativ 4.087.000 de euro.

La încheierea acestor poliţe au participat în mod fictiv, ca intermediari, Neculai Pintilie, Daniela Moisă şi Lucian Beşchea, beneficiind astfel în mod nelegal de suma totală de 6.944.765 de lei, reprezentând comisionul de intermediere, potrivit procurorilor.

Anchetatorii mai arătau, în actul de sesizare a instanţei, că Maricel Păcuraru ar fi beneficiat de suma totală de 6.781.465 lei. De asemenea, Păcuraru a dobândit suma de 1.741.500 lei, pe care a folosit-o în interes personal şi a transferat-o către alte persoane fizice sau juridice, deşi cunoştea că provine din infracţiuni.

La rândul lor, cunoscând că provine din încheierea nelegală a poliţelor de asigurare, Pintilie, Moisă şi Ditcov au înregistrat în contabilitatea firmelor administrate de ei şi controlate de Păcuraru suma totală de 12.892.273,86 lei, pe care ulterior au transferat-o, prin diferite modalităţi, către alte persoane fizice sau juridice, pentru a-i ascunde originea ilicită. De asemenea, Pintilie şi Moisă au înregistrat în contabilitatea firmelor cheltuieli fictive, sustrăgându-se de la plata unui impozit pe profit către bugetul de stat în valoare totală de 2.313.439 lei, au mai arătat procurorii DNA.