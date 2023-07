Festival electric cu buget smart: tips and tricks de la oameni ai festivalului

Am vrut să vedem în ce măsură putem găsi soluții pentru a participa la festivalul Electric Castle cu un buget rezonabil. Oamenii electrici ai festivalului ne-au dezvăluit cel puțin cinci modalități de a mânca, bea și de a fi pregătit pentru orice situație neprevăzută, cum ar fi un festival ploios, ca-n vremurile bune.

Și pentru că orice festival înseamnă pe lângă experiențele muzicale, și o ocazie de a te răsfăța culinar, dar și bahic, am vrut să vedem ce putem avea într-un meniu de festival. Varietatea este cuvântul de ordine când vorbim despre modalități de a ne potoli foame: am găsit mâncare vietnameză, mexicană, indiană, iberică, italiană, americană și, bineînțeles, tradițional românească, cu prețuri variate, dar și diverse opțiuni la îndemână, de la Lidl, care pot fi integrate rapid în meniu, cu un buget accesibil. Lidl este și anul acesta partener al festivalului Electric Castle, așa că participanții au diverse zone de unde pot cumpăra sau prepara chiar ei mâncare.

Bucătar francez, mici românești

Pe Dimitri, un francez care lucrează în industria jocurilor video în Paris, l-am întâlnit la zona Royal Grill by Lidl. Frigea o duzină de mici la grătar. Cum de știe de mici, l-am întrebat. „Cum să nu știu de mici? Îi fac și acasă și plac la toată lumea. Am fost crescut de o mamă română”, spune el într-o română bună cu accent franțuzesc. „Am învățat româna înainte să învăț franceza, dar problema e că nu am cu cine s-o vorbesc prea mult”, se scuză el, dar nu are de ce. Vorbește foarte bine.

În ceea ce privește bugetul pentru festival, tânărul are o problemă destul de rar întâlnită pe la noi: „Problema mea este că sunt francez, așa că atunci când vin în România, prețurile sunt ieftine. Să vă dau un exemplu, o bere la un festival francez este de 5-6 ori mai scumpă. Aici, la EC e chiar ieftin pentru că Lidl-ul ăsta foarte mult ajută”, spune el, arătându-mi spre supermarketul Lidl, din apropiere, Royal Market. „N-am mai văzut nicăieri supermarket în festival”, spune el. În plus, programul de funcționare de joi până duminică este nonstop.

Francezul explică că nu și-a stabilit obiectiv să aibă un buget mic, dar a vrut să profite de unul dintre cele 10 grătare puse la dispoziție de Lidl în zona Royal Grill în prima zi de festival, până când nu se aglomerează foarte tare. Pentru cei care nu se prind ce e cu grătarele alea încinse și gata de acțiune există și instrucțiuni de folosire a zonei, pe un afiș din apropiere: „1. Cumpără carnea din magazin. 2. Vino la zona de grill. 3. Îți punem la dispoziție un grătar, alături de ustensile, condimente și, dacă ai nevoie, de un ajutor priceput la prepararea grătarului.”

„Micii ăștia au costat 12 lei toată caserola, un kilogram”, spune Dimitri, mulțumit. Își dă însă seama că are prea mulți mici pentru el și prietena sa, cu care a venit pentru prima dată la Electric Castle. „Scuzați-mă, am cumpărat un pic prea mult de mici, îi vreți dumneavoastră?”, îl întreabă, amabil, francezul pe tânărul de lângă el. „Da, dar în schimb vă dau două frigărui”, a spus românul. Și așa se naște prietenia româno-franceză.

Dimitri are o minte de contabil când vine vorba despre bugetul de festival și-mi face o analiză la sânge cu privire la ce găsești la preț bun: „Am cumpărat pantofi de sport merch Lidl pentru că sunt imposibil de găsit în Franța, nu știu de ce. Aceștia sunt în Franța obiect de colecție, unde se vând pe internet la...200, 250 de euro. Aici i-am cumpărat cu 80 de lei. Mi-am cumpărat și... câteva chestii așa de patiserie, la 4-5 lei”.

Este pentru prima dată la EC și a venit la sugestia unei prietene care locuiește în Cluj-Napoca. „Mi-a spus că merită să vin și are dreptate. Până acum, mă amuz foarte mult”, spune el.

Lineup-ul și colecția de artiști sunt mari și prestigioase la EC. Sunt multe nume cunoscute, multe nume locale, ceea ce e foarte bine, pentru că eu vin să văd și artiști români. E de calitate într-adevăr. Locul e de mare calitate, îmi place că e foarte familial. Multe locuri pentru copii, atmosfera e foarte familială și relaxată”, detaliază bucătarul de ocazie.

În ceea ce privește prețurile, în general, Dimitri spune: „Eu la Lidl cu 50 de lei am plătit micii, am plătit ceva de băut, am plătit vesela, Am fost impresionat de prețurile din Lidl, știam că există în festival, dar credeam că vor fi prețuri mai mari, de festival. Erau prețurile normale de supermarket”. El spune că astfel este mai relaxat: „Nu mai sunt așa de stresat dacă, de exemplu, uit acasă ochelarii de soare sau pălăria, pot să găsesc ceva la un preț normal, pentru că în festivalurile din Franța sunt numai restaurante unde o bere e 10 euro și altceva nimic”. În plus, pentru că se anunță ploi sporadice, cei care au uitat să-și pună în bagaj o pelerină pot găsi la Lidl pelerine cu 5,99 de lei sau poncho impermeabil cu 59,99 de lei. Și dacă se lasă frigul noaptea există soluții tot la Lidl un hanorac sport costă 59,99 de lei, iar o vestă lungă 99,99 de lei. Tricouri găsești la 14,99 de lei, iar pantaloni scurți la 19,99 de lei.

Mic dejun la cort

Un alt pont privind eficientizarea costurilor l-am primit de la patru tineri din București, care stăteau relaxați lângă supermarketul Lidl. „Nici nu ne-am gândit să căutăm cazare în oraș, pentru că știam că e scump. Stăm la cort cu 40 de euro de persoană și e foarte bine. Eu nu m-am văzut stând la cort, dar condițiile sunt foarte bune, sunt dușuri, toalete, totul foarte curat, iar la Lidl găsim o mare varietate de produse la prețuri normale”, spune Teodora.

Teodor, care nu bea alcool și astfel salvează o mare parte din buget, spune că dacă nu vrei patiserie de la supermaket sau nu vrei să-ți gătești singur la grill – pentru că lângă mici, găsești cam orice de prăjit în magazin, de la hamburgeri de vită, la coaste de porc, ceafă, rib eye steak, scăricică, piept de porc etc - un pont bun este Royal Feast, o zonă amenajată de Lidl, unde poți cumpăra mâncarea tipică de festival, dar la un preț bun.

Un burger cu 19 lei nu găsești nici la cantină în Cluj-Napoca, cu atât mai puțin ai putea găsi un burger cu carne de vită Irish Angus, gouda, ceapă roșie, castraveți murați și salată verde cum este Electric Angus Beef Burgerul de la Lidl. Un kebab de pui este aici 17 lei, o porție de aripioare de pui cu cartofi prăjiți costă 20 de lei, iar cu 10 lei poți cumpăra 200 de grame de cartofi dulci prăjiți. Chiar și pentru cei aflați la dietă se găsește ceva, respectiv două tipuri de salate – italiană cu crochete de pui și cu brânză, la 20 de lei ambele. „Dimineața, pe la 8-9, când se încălzește foarte tare în cort venim aici la micul dejun”, spune Teodora. O omletă cu legume costă 14 lei, iar una cu bacon 18 lei, în timp ce un sandviș cu șuncă și mozarella ajunge la 9 lei.

În Barcelona, burgerul e 10 euro, aici 50 de lei

Casi și Sergiu vin la EC din 2016. „Eu am venit în fiecare an, am crescut tot venind la festival. Experiența este diferită în funcție de momentul din viață în care ajungi aici. Acum suntem mai chill amândoi, dar în liceu și facultate gustam 100% din tot”, spune tânăra. Cât despre prețuri, Sergiu susține că sunt comparabile cu cele de la un festival din străinătate. „E cam acolo. La festivalul Primavera din Barcelona, am luat un burger cu 10 euro, iar aici burgerul era 50 de lei. Care e diferența? Intrarea e mai scumpuță acolo, cred că spre 300 euro era abonamentul, în timp ce aici e în jur de 200 de euro”, detaliază tânărul. Dacă ar fi să dea un pont, el spune că poți economisi dacă-ți iei produse la Lidl. „Ce mi se pare tare e zona aia de grătar. Și pentru experiența de a face grătar la festival, că no, nouă, ca români, ne place mult să facem grătar. E un moment în care te întâlnești cu pretenii, prăjești ceva și și mânânci ceva bun și proaspăt. E win win”, spune, zâmbind, Sergiu.