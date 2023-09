Fata cu tatuaje din librărie. Știe povestea celor mai cunoscute rechizite din lume. „Am emoția primului stilou pus în mână“

O tânără din Galați, îndrăgostită de mică de rafturile pline cu rechizite, și-a deschis propria librărie, unde oferă clienților un bonus pe viață: pasiunea pentru aceste produse speciale, precum și poveștile din spatele lor.

Elena Moineagu (37 de ani) deține în Galați două librării care ies din tipare prin calitatea de excepție a produselor de birotică și papetărie scoase la vânzare.

Stilourile, pixurile, creioanele, caietele pentru copii și elevi, birourile, ghiozdănelele, jucăriile și cărțile pentru povești aparțin celor mai reprezentative branduri din lume, pornind de la Lamy, Schneider și până la Faber-Castell.

La toate acestea se adaugă și colecții de cărți unicat și hârtie de o calitate superioară pentru copiatoare.

„Am înființat librăriile din pasiunea pentru instrumente de scris și pentru desenat. Nu m-am gândit prea mult cât de greu o să fie, la 25 de ani, ca să reușesc. Recunosc, că nu întotdeauna le-am privit ca un business, ci ca pe o pasiune“, a declarat Elena pentru „Weekend Adevărul“.

Când vorbește acum despre librăriile sale, după 12 ani de la înființarea lor, simte aceeași fericire și aceeaşi bucurie ca în 13 iunie 2011, când a deschis ușa primeia.

„Ce emoții mă copleșesc și acum. Nu mi-am dorit niciodată să fiu «persoană adultă», iar în librărie retrăiesc mereu, iar și iar, aceleași emoții cu elevii, prima zi de școală, primele emoții la început de drum, primul stilou pus în mână. Nu găsesc alt loc mai potrivit pentru mine și pentru energia mea în afară de o librărie“, mărturisește cu emoție tânăra.

Ce face cu adevărat diferența este că Ela, cum îi spun prietenii, nu doar vinde aceste produse alături de prietenul ei și câțiva colaboratori apropiați, ci le spune și povestea din spate. Dacă nu ar fi fost administratorul celor două librării din Galați, spune că ar fi lucrat tot într-o librărie.

Pixul care scrie 7,5 kilometri

Petrece în jur de zece ore pe zi în librăriile sale din Galați și cunoaște personal clienții, le ascultă dorințele și îi consiliază în privința alegerilor pe care urmează să le facă.

„Iubesc să fiu înconjurată de copii, părinți, bunici, profesori și toți ceilalți care ne trec pragul. Pentru că, spunem noi, avem cei mai frumoși clienți“, povestește cu emoție Ela.

Când un client intră în librărie și cere un set de creioane sau un stilou, tânăra îl roagă să îi aducă copilul care va scrie cu ele, ca să îi arate cum se țin în mână, să le testeze și să îi spună povestea lor.

„Le spunem să cumpere produsele noastre, iar dacă nu le plac, acceptăm să le returneze, chiar dacă au fost folosite. Până acum nu ne-a returnat nimeni nimic. Încă aștept“, spune râzând.

Clienții care trec pragul librăriilor ei din Galați află că rezerva unui pix are suficientă pastă pentru a scrie 7,5 kilometri, de 3-4 ori mai mult decât un pix normal – și există și o mașină care testează acest lucru – sau că mina unui banal creion nu se rupe chiar dacă o lovești cu putere de o suprafață dură și va scrie până când creionul devine minuscul.

În librăriile ei se găsesc și pixuri care rezistă la -25 de grade Celsius și poți scrie fără probleme cu ele în zăpadă, dar și pixuri Mitsubishi proiectate să scrie pe o navă aflată în spațiul cosmic.

Povestea din spatele poveștilor

Ela este în sine o poveste de spus. A urmat timp de doi ani cursurile Liceului de Arte din Galați, s-a transferat apoi la Colegiul „Costache Negri“ și a studiat ulterior Științele Comunicării și Dreptul, având și două mastere absolvite pe fiecare specializare.

Are mai multe pasiuni, printre care se numără mașinile, armele și bărcile. De altfel, are permis pentru toate categoriile de autovehicule, dar și permis de portarmă și permis pentru conducerea ambarcațiunilor.

Cea mai apropiată de sufletul ei a rămas pasiunea pentru cele mai cunoscute mărci și branduri de creioane, stilouri și celelalte produse de birotică și papetărie și acesta este și motivul pentru care și-a deschis librăriile, în ideea de a oferi o calitate puțin întâlnită în România.

„Cred că singurul lucru la care mă pricep cu adevărat este să fiu prietenoasă. M-am întrebat când eram la liceu dacă pot vinde toate acele creioane extraordinare. Am început prin a cumpăra creioane Faber-Castell, fabricate din 1871, care sunt realizate dintr-un lemn produs special pentru crearea lor, de oriunde din lume pe unde am călătorit, și atunci, la 16 ani, m-am gândit să îmi deschid o librărie, unde să le vând și să le prezint oamenilor povestea lor“, povestește tânăra cum a început totul.

Corpul ei este plin de tatuaje, incluzând aici gâtul, mâinile și unul dintre picioare, fiecare cu o simbolistică aparte.

„Fiecare dintre tatuajele mele are o poveste și mi-am promis ca până voi împlini 40 de ani să îmi tatuez integral și picioarele. Mi-am dorit să elimin prejudecata că cineva care s-a tatuat este o persoană rea și fără educație, dar în spatele acestor motive este fascinația mea pentru această formă de artă“, explică Ela.

Clienții care iau prima dată contact cu ea rămân de multe ori cu gura căscată, așa cum au rămas și reprezentanții firmelor de prestigiu cu care colaborează și ale căror produse le vinde acum.

Examenul calității

Produsele care se regăsesc pe rafturile sale trec în mare parte un examen al calității înainte de a ajunge la client, chiar dacă multe provin de la producători prestigioși în domeniu. „Le testăm, le analizăm aspectul, calitatea, funcționalitatea, bineînțeles și prețul, și apoi, dacă nouă ne plac, atunci ajung la clienții noștri împreună cu o poveste“, explică Ela.

Tânăra a păstrat și primul creion cu care a scris în 2011, când a deschis prima librărie – este atât de mic, că aproape nu-l mai poate ține între degete, dar nu se poate despărți de el.

Pentru Ela a devenit, de altfel, un fel de tradiție să păstreze an de an câte un creion consumat. Povestea cu cizmarul care nu are cizme i se potrivește și Elei, pentru că niciodată nu are un instrument de scris la ea. „Oriunde merg, cer un pix. De cele mai multe ori pentru că cele pe care le iau cu mine le dăruiesc“, explică tânăra.

→ Imaginea 1/8: Ela tatuaje librarie poveste creioane stilouri FOTO arhiva personala (10) (1) jpg

GALERIE FOTO ELENA MOINEAGU

Este mereu deschisă campaniilor umanitare, competițiilor sportive și cluburilor de elevi și studenți care îi cer ajutorul și se implică financiar din dorința simplă de a dărui. Își dezvăluie în câteva cuvinte secretul succesului propriei afaceri, astfel încât și cei care au o pasiune, dar nu au avut curaj să facă primul pas, să o poată vedea devenind realitate.

„Aș putea spune tuturor să creadă în visurile lor că se vor împlini, dar să știe că niciun vis nu poate deveni realitate fără multă muncă. În spatele lacrimilor de bucurie au existat multe alte lacrimi de epuizare, pe care le uit de fiecare dată când privesc în jurul meu și îmi dau seama că îmi trăiesc visul“, încheie cu emoție Ela.