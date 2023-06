Cântăreaţa Anuţa Motofelea, care a filmat un clip în aria protejată Munții Rodnei, va fi amendată

Administrația Parcului Național Munții Rodnei a anunţat luni, 19 iunie, că interpreta de muzică populară Anuţa Motofelea a încălcat legislația în vigoare privind ariile naturale protejate.

”În urma apariției în mediul online a unui videoclip în care d-na AM, care de altfel a și postat acest film pe rețelele de socializare, apare cântând în Poiana Narciselor de pe raza Parcului Național Munții Rodnei, precizăm că această filmare s-a făcut cu încălcarea legislației în vigoare privind ariile naturale protejate, fără a se solicita și a avea avizul Administrației Parcului Național Munții Rodnei. Administrația Parcului Național Munții Rodnei condamnă orice încalcare a legilor și regulamentelor privind ariile naturale protejate și va lua întotdeanua măsurile prevăzute de lege și va aplica sancțiuni acolo unde este cazul. Suntem siguri ca d-na AM nu a vrut, cu intenție, să aducă niciun prejudiciu Parcului Național Munții Rodnei, dar va trebui totuși să răspundă contravențional pentru fapta ei. Pe viitor, când va dori să se promoveze pe dânsa împreună cu frumusețile Munților Rodnei, sperăm să o facă în mod legal, solicitându-ne avizul și respectând regulamentele noastre”, potrivit paginii de Facebook a Administraţiei Parcului Naţional Munţii Rodnei.

La rândul ei, cântăreața Anuța Motofelea a declarat pentru Bistriţeanul că nu știa că are nevoie de un aviz de la Parcul Național.

„Imaginile sunt în Parcul Național, dar nu am rupt nicio narcisă, cele din videoclip sunt de la mama din grădinuță. Am știut că e o arie protejată de lege, d-asta m-am și descălțat, nu am vrut să stric nimic. Am crezut că fac un bine promovând munții din județul nostru. În munții ăia mergeam eu cu tata după brânza de la oi. Mai erau o gramadă de oameni care se filmau atunci printre narcise, în munte. Nu am avut acordul lor, nu știam că îmi trebuie acordul lor”, a mai spus Anuţa Motofelea pentru Bistrițeanul.