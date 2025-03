ANRE a decis cine va prelua consumatorii de energie electrică rămaşi fără furnizor. Preţurile rămân neschimbate până la 1 iulie

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat un ordin prin care stabileşte cine va prelua consumatorii de energie electrică rămaşi fără furnizor. Acesta intră în vigoare de la 1 aprilie 2025.

Potrivit unui ordin adoptat marţi, 25 martie, de Autoritatea de Reglementare în Energie şi care va intra în vigoare la 1 aprilie, toţi furnizorii desemnaţi de ANRE vor prelua, prin rotaţie lunară, consumatorii care rămân fără furnizor.

„Modificarea, care va intra în vigoare începând cu data de 1 aprilie 2025, aduce actualizări asupra mecanismului pentru Furnizorii de Ultimă Instanţă a energiei electrice, cu scopul de a face ca acesta să fie mai predictibil, mai transparent şi mai echitabil pentru toţi consumatorii. Este subliniat faptul că până la 1 iulie 2025 preţurile plătite de consumatorii de energie electrică rămân neschimbate, fiind cele aferente schemei de plafonare-compensare”, se arată într-un comunicat al ANRE, transmis Agerpres.

Portivit aceleiaşi surse, se introduce o formulă clară şi detaliată pentru calculul preţului final facturat clienţilor preluaţi în regim de ultimă instanţă, cu evidenţiere distinctă a componentelor: costul energiei achiziţionate, tarifele reglementate, componenta de furnizare şi o cota rezonabilă de profit - în limite comparabile cu cele din piaţa concurenţială.

Toate aceste informaţii trebuie să fie afişate de către fiecare furnizor într-o secţiune dedicată de pe site-ul propriu.

De asemenea, scade de la 6 luni la 3 luni durata pentru care Furnizorul de Ultimă Instanţă (FUI) are obligaţia de a asigura furnizarea energiei electrice în regim de ultimă instanţă clienţilor noncasnici cu o putere aprobată de peste 1 MVA/loc de consum. Potrivit ANRE, obiectivul este încurajarea consumatorilor de a-şi găsi un furnizor ale cărui preţuri îi avantajează.

La rândul lor, furnizorii pot transmite, în toată perioada în care au în portofoliu clienţi în regim de FUI, oferte concurenţiale pe parcursul derulării contractului şi au obligaţia de a informa clienţii despre existenţa platformei online de comparaţie a ofertelor gestionată de ANRE - Comparatorul de oferte-tip de furnizare a energiei electrice.

Pe de altă parte, furnizorii de ultimă instanţă nu vor mai prelua locuri de consum aparţinând unor entităţi radiate din registrele oficiale, întrucât acestea nu pot fi facturate prin sistemul naţional E-Factura.

Noi drepturi pentru consumator

În acelaşi timp, contractul-cadru de furnizare în regim de ultimă instanţă a fost actualizat pentru a reflecta noile drepturi ale clienţilor, inclusiv dreptul de a contesta facturile şi condiţiile stricte în care poate fi întreruptă alimentarea cu energie.

„Prin acest Ordin, consolidăm un mecanism esenţial pentru protecţia consumatorilor şi pentru buna funcţionare a pieţei de energie electrică. Ne-am propus să facem din furnizarea de ultimă instanţă un proces transparent, echitabil şi adaptat realităţilor de pe piaţă începând cu 1 iulie 2025 - atât din perspectiva clienţilor, cât şi a furnizorilor. Adoptarea unui sistem permanent de rotaţie între furnizorii de ultimă instanţă elimină riscurile unei presiuni nejustificate asupra unui singur actor din piaţă şi asigură, în acelaşi timp, continuitatea alimentării pentru toţi consumatorii care ajung într-o situaţie critică”, a declarat preşedintele ANRE, George Niculescu, citat în comunicat.

Obligativitatea de a publica preţul final facturat

„În plus, am instituit obligaţia ca furnizorii să publice pe site-urile lor preţul final facturat, componenta de furnizare şi cea de achiziţie, iar acestea să fie evidenţiate în mod distinct. Deci, clientul va şti exact din ce este compus preţul care îi este facturat. Este un demers important în transparentizarea modalităţii de a calcula preţul şi reprezintă un angajament ferm pentru transparenţă pe care ANRE îl întreprinde. Încurajăm trecerea către piaţa concurenţială, prin informarea activă a consumatorilor cu privire la ofertele existente, şi am clarificat aspecte importante legate de facturare, contestarea facturilor şi drepturile clientului în cazul unei posibile deconectări. Toate aceste modificări sunt parte dintr-un efort mai amplu de modernizare a cadrului de reglementare şi de consolidare a unei pieţe de energie funcţionale, în care consumatorul este protejat, bine informat şi sprijinit să ia decizii în cunoştinţă de cauză”, a mai precizat şeful ANRE.