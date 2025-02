„România este în stare de șoc”. Medicul Mihai Craiu anunță că încă un mit a fost spulberat: „Una din medicațiile favorite la noi”

Cunoscutul pediatru Mihai Craiu anunță că încă „un mit a fost spulberat în România”. Este vorba de una dintre medicațiile foarte folosite la noi, despre care a avertizat în repetate rânduri că este „o practică greșită”.

„România este în stare de șoc! Încă un mit a fost spulberat. Faimoasa nebulizare cu dexametazonă din fiola de uz intravenos, una din medicațiile favorite la noi, în România (despre care scriu periodic, aici în SVC, dar și în articole de specialitate sau în prezentări la congrese medicale naționale sau internaționale de peste un deceniu) este o practică greșită”, a anunțat dr. Mihai Craiu, medic primar pediatru la Institutul pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rusescu“ din București, pe pagina sa de Facebook Spitalul Virtual pentru Copii.

Medicul spune că a participat ziele acestea la Conferința „Virtual school on Nebulisation of drugs for treatment of respiratory infections and disease”, unde au fost discutate cele mai detaliate aspecte despre tehnicile de nebulizare, aparatele de nebulizare, medicamentele care pot fi nebulizate sau care se află în studiu în vederea aprobării pentru uz uman pe cale inhalatorie (antibiotice, antivirale, anticorpi monoclonali, mucoregulatorii, enzime, etc).

„Am pus întrebarea: <se poate utiliza la copil, în copul nebulizării, dexametazona de uz intravenos?>Răspunsurile formulate elegant (nu a ridicat nimeni sprâncenele sau vocea pentru a întreba <de unde vine prostia asta???>) au fost foarte clare - nu există dovezi că poate fi utilizată în siguranță și, ca atare, nu se recomandă!”, susține dr. Craiu.

În consecință, medicul insistă să „nu administrați dexametazonă aerosoli, indiferent de cine vă recomendă această procedură”.

„Este o indicație greșită, cu posibile efecte adverse grave și care are alternative de tratament sigure și validate prin studii”, subliniază pediatrul Mihai Craiu.