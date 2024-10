Cum funcționează testul rapid care îți spune dacă ai risc de cancer pulmonar

Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer împreună cu alți specialiști în domeniu au lansat un test online de evaluare a suspiciunii de cancer pulmonar. Vestea este una extrem de bună în contextul în care în România nu există un program de screening pentru depistarea acestei boli.

„Acest test a fost lansat de curând și se dorește a fi un test educativ pentru populația generală, nicidecum un test strict medical. Indiferent de rezultatele obținute, omul trebuie să se prezinte la medic pentru un diagnostic. În România educația sanitară este aproape zero. Suntem cel mai needucat popor din punct de vedere sanitar din Europa”, a declarat pentru „Adevărul” Cezar Irimia, președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer.

„Educația sanitară oferită de platforma grijapentruplamani.ro este benefică pentru toată lumea”, continuă pacientul. „Iar educația sanitară, pe lângă multe altele, ne trimite mai des la medic. În urma unei simple vizite la medic putem descoperi un cancer în stadiu incipient, putem primi un tratament adecvat și putem învinge boala. Să nu uităm: cancerul bronho-pulmonar este un ucigaș tăcut, iar atunci când doare sau are simptome de cele mai multe ori boala se află în stadiu avansat. România este campioană la decese din cauza acestui tip de cancer. Din aproximativ 12.000 de pacienți diagnosticați anual, 10.000 pierd lupta cu viața”, a mai spus Cezar Irimia.

Acesta consideră că educația sanitară ar trebui implementată cât mai urgent în școli, ca și materie opțională, în așa fel încât copiilor să le fie inoculată această mentalitate de la cele mai fragede vârste: „Am dori chiar de la grădiniță aceste ore de educație sanitară. Am introdus ora de religie în școli, însă ora de educație sanitară era primordială și nu opțională, ci obligatorie. Până când nu vom avea educație sanitară, nu vom avea sănătate. Și știm cu toții cât de mult costă sănătatea”.

Testul, care poate fi accesat pe platforma grijadeplamani.ro, este gratuit, accesibil tuturor și poate fi făcut în doar câteva minute. Acesta include o serie de întrebări prin care utilizatorii identifică potenţialele simptome şi factorii de risc asociaţi bolii. Pe baza răspunsurilor, instrumentul identifică dacă există o suspiciune de cancer pulmonar şi îndrumă utilizatorul pentru clarificarea situaţiei către medic. „Testul este uşor de utilizat, fiind accesibil persoanelor de toate vârstele pentru că foloseşte un limbaj simplu şi instrucţiuni clare, iar informaţia furnizată de utilizator este complet anonimizată”, a mai explicat Cezar Irimia.

Cum funcționează testul pentru depistarea riscurilor cancerului pulmonar

Am încercat și noi să ne facem acest test și am accesat platforma. Am fost întâmpinați de chatbot-ul Andrei care ne-a pus mai multe întrebări:

Aveți simptome respiratorii, cum ar fi tuse persistentă, dificultăți de respirație sau respirație șuierătoare?

Aveți o răgușeală care durează mai mult de 3 săptămâni?

Aveți febră?

Ați avut infecții toracice repetate sau persistente, cum ar fi pneumonia sau bronșită?

Aveți dureri persistente în zona pieptului sau dureri de umăr?

Vă simțiți obosit/ă sau slăbit/ă?

Ați pierdut în greutate fără a avea o cauză explicabilă sau manifestați o pierdere a poftei de mâncare?

După ce am răspuns acestor întrebări am primit și diagnosticul: „Se pare că nu prezentați niciunul dintre simptomele care sunt frecvente în cancerul pulmonar. Cu toate acestea, majoritatea cancerelor pulmonare nu cauzează simptome în stadiile de început (există și excepții). Din acest motiv, dacă aveți orice îngrijorări legate de starea dumneavoastră de sănătate și pentru a discuta și despre factorii de risc ai cancerului pulmonar, adresați-vă medicului. Acest test de evaluare a riscului de cancer pulmonar are scop informativ și nu înlocuiește vizita la medic. Pentru o evaluare completă dacă observați semne sau simptome ale cancerului pulmonar, adresați-vă medicului dvs”.

Anual, aproximativ 12.000 de români sunt diagnosticați cu cancer pulmonar. Este tipul de cancer cu cea mai mare contribuție la mortalitatea cauzată de cancer în general (două din zece sau 19% din decesele prin cancer). Cancerul pulmonar este responsabil și pentru circa 4% (1 din 25) din viețile pierdute din orice cauză de boală înregistrate în România în 2023.