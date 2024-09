Român mort în Italia, într-un incendiu. Tragedia s-a petrecut chiar de ziua lui

Un incendiu izbucnit în cursul nopții de marți spre miercuri s-a soldat cu moartea unui român, în vârstă de 55 de ani. Evenimentul tragic a avut loc în orașul Stagno, iar flăcările au mistuit „locuința” improvizată sub un pasaj subteran a bărbatului.

Cei care au alertat serviciile de urgență au fost doi voluntari, dintre care unul de la Misericordia di Montenero și unul de la Asistența Publică Collesvaletti, conform Livorno Today.

Aceștia se deplasau cu mașina pe Autostrada Florența - Pisa – Livorno (Fi-Pi-Li) atunci când au văzut flăcările.

„Am sunat imediat la 112, cerând să fim puși în legătură cu pompierii din Livorno și, rămânând pe fir, am «urmărit» flăcările pentru a încerca să dăm indicații mai precise despre ceea ce inițial am presupus că era un incendiu de vegetație.

„Aveau (n.red flăcările) cel puțin cinci metri înălțime”, au spus aceștia. „Așa că am sunat imediat la 112 și am cerut intervenția pompierilor. Din păcate, nu puteam face mare lucru înainte de sosirea lor, dar când au ajuns la fața locului, ne-am alăturat lor”, au mai adăugat voluntarii.

La fața locului s-au deplasat pompierii cu două autospeciale pentru stingere flăcărilor, o ambulanță a Serviciului de Salvare Bologna (SBS) și o altă ambulanță. După ce au lichidat incendiul, pompierii au dat de cadavrul bărbatului de 55 de ani.

La adăpostul improvizat au ajuns și polițiștii care au deschis o anchetă.

Potrivit QuiLivorno, românul ar fi murit chiar în ziua în care urma să-și sărbătorească cea de-a 55-a aniversare.