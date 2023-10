Terminatorii lui Bin Laden, gata de luptă contra Hamas. Temutele Delta Force şi SEAL Team Six sunt în Europa VIDEO

Temutele trupe de comandă antitero ale Statelor Unite – Delta Force şi SEAL Team Six – forţele speciale de elită printre cele mai bine pregătite unităţi de luptă din lume – au fost trimise în Europa și sunt gata să intervină pentru eliberarea ostaticilor luați de teroriștii Hamas.

SUA desfășoară forțele de operațiuni speciale (FOS) din Delta Force și SEAL Team Six pentru a ajuta militarii israelieni să localizeze ostaticii americani luați de Hamas, iar mai mulți negociatori au fost trimiși de autoritățile de la Washington pentru a sprijini demersul israelienilor de a elibera captivii.

După ce a ajuns la concluzia că aproximativ 20 de cetățeni americani au fost luați captivi de teroriștii Hamas, Pentagonul a decis să trimită și să pună în alertă „într-o țară europeană de lângă Israel” unități de forțe speciale din celebrele Delta Force și SEAL Team Six. Conform dailymail.co.uk, doi înalți oficiali militari americani au declarat că unitățile de „door kickers” (spărgători de uși - n.r.) au fost puse în așteptare într-o țară europeană din apropiere, gata să ajute Israelul, dacă este necesar, în lupta lor împotriva Hamas. Sursele militare au mai spus că în prezent nu există niciun indiciu că forțele speciale americane vor fi trimise în Israel, dar sunt la doar câteva ore distanță cu avionul, dacă va fi nevoie.

Desfășurare rapidă în zonă

Oficialii militari americani nu au precizat care entități FOS sunt pregătite să intervină dacă este nevoie, dar au subliniat că acestea intră în subordinea Joint Special Operations Command (Comandamentului Comun pentru Operații Speciale-n.r.), iar în acest departament de elită al Pentagonului cele două unități principale de combatere a terorismului sunt Delta Force și a US Army și SEAL Team Six a US Navy. Cea din urmă este cea care a primit și executat misiunea de lichidare a lui Osama bin Laden pe 1 mai 2011.

Oficialii americani nu au venit cu alte precizări despre această misiune, dar Lloyd Austin, secretarul Apărării, a declarat că Statele Unite au trimis și negociatori pentru a-i ajuta pe specialiștii israelieni. Austin a precizat că Statele Unite au „oameni pe teren” care vor ajuta autoritățile israeliene „cu informații și planificare” pentru potențiale operațiuni care implică eforturi de salvare a ostaticilor. Cert este că negociatorii americani vor colabora cu o echipă care funcționează deja în cadrul Ambasadei SUA din Tel Aviv. În plus, Austin a mai precizat că Pentagonul are o „celulă de legătură” în Israel, care lucrează cu forțele de operațiuni speciale israeliene și că Statele Unite au capacitatea de a „desfăşura rapid alte resurse în regiune”.

Portavion, trimis pentru a ajuta extragerea ostaticilor

Portavionul american USS Gerald R. Ford (CVN-78), precum şi celelalte nave din Grupul de Lovire 12, care include crucişătorul din clasa Ticonderoga USS Normandy (CG-60), precum şi distrugătoarele din clasa Arleigh Burke USS Ramage (DDG-61), USS McFaul (DDG-74) şi USS Thomas Hudner (DDG-116) se îndreaptă spre estul Mediteranei într-o „demonstraţie de sprijin” pentru Israel şi pentru a ajuta, de asemenea, la posibila evacuare a cetăţenilor americani din ţară. Portavionul american cu baza în Norfolk, statul Virginia, se afla de ceva vreme în Marea Mediterană. Săptămâna trecută a efectuat exerciţii navale cu Italia în Marea Ionică. Este cel mai nou şi mai avansat portavion al Statelor Unite şi aceasta este prima sa desfăşurare completă, a precizat Pentagonul. De asemenea, Pentagonul a anunţat că măreşte numărul de aeronave F-15, F-16, F-35 şi A-10 din regiune.

Casa Albă a anunțat că 11 americani au fost uciși în Israel și mai mulți sunt dispăruți. Oficialii nu au confirmat că americanii se numără printre ostatici, dar marți, membrii familiei a patru americani au spus că cei dragi au fost răpiți în Fâșia Gaza, care este controlată de Hamas, organizație care ulterior a amenințat că va executa ostaticii ca răzbunare pentru atacurile aeriene de represalii ale Israelului asupra Fâșiei Gaza.