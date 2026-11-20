Doi bărbați, de 39 și 55 de ani, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzați că au încercat să determine o minoră să dea declarații false într-un dosar de trafic de droguri de mare risc și pornografie infantilă. Potrivit procurorilor DIICOT, tatăl fetei ar fi primit peste 7.000 de lei, iar minorei i-ar fi fost oferit și un telefon mobil pentru a-și schimba declarațiile.

Dosarul viza punerea la dispoziție a unei locuințe pentru consumul ilicit de droguri Foto: DIICOT

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Bistrița-Năsăud au dispus reținerea celor doi inculpați la 18 noiembrie 2026, pentru infracțiunea de influențare a declarațiilor.

Anchetatorii susțin că, în perioada august-octombrie 2026, bărbatul de 39 de ani i-a oferit și i-a remis tatălui minorei suma de peste 7.000 de lei pentru a o determina pe aceasta să dea declarații mincinoase în calitate de persoană vătămată.

Dosarul în care fata urma să își schimbe declarațiile îl vizează pe un inculpat aflat în arest preventiv, cercetat pentru trafic de droguri de mare risc, punerea la dispoziție a unei locuințe pentru consumul ilicit de droguri și pornografie infantilă.

Potrivit DIICOT, bărbatul de 39 de ani i-ar fi oferit și minorei un telefon mobil, pentru a o determina să facă declarații neconforme cu realitatea.

Procurorii susțin că tatăl fetei, deși avea obligația de a-i asigura îngrijirea, sănătatea, dezvoltarea și educația, a acceptat banii cunoscând scopul acestora. Mai mult, ar fi tolerat demersurile prin care fiica sa era determinată să își schimbe declarațiile.

În octombrie 2026, minora ar fi dat declarații contrare adevărului, potrivit anchetatorilor.

La 19 noiembrie, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Bistrița-Năsăud a dispus arestarea preventivă a celor doi inculpați pentru 30 de zile.