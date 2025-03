România începe producția de drone militare și civile. Precizările făcute de ministrul Economiei

Ministrul Economiei, Bogdan Ivan-Gruia, a anunțat că România va începe producţia de drone româneşti cu dublă destinaţie, militară şi civilă, până la finalul anului. Prototipul îl vom avea în vară, potrivit ministrului.

„Anul trecut, în calitate de ministru al Cercetării, Inovării şi Digitalizării, împreună cu Radu Oprea, ministrul Economiei, am semnat un protocol în care am început, împreună cu INCAS şi cu colegii de la Carfil, să lucrăm la un concept care are prioritatea directoare românească pe tot ce înseamnă drone cu dual use, atât militar, cât şi civil. În momentul de faţă, suntem în faza finală a testărilor. Urmează ca în cursul acestei veri să avem deja prototipul şi să intrăm în producţie de serie până la finalul acestui an”, a precizat Bogdan Ivan-Gruia în cadrul unor declarații de presă.

Potrivit ministrului, un miliard de lei vor intra anul acesta, în România, în proiecte de producţie de tehnică militară şi vor ajunge la companiile naţionale din industria de apărare.

Pe masa ședinței CSAT de vineri, 28 martie, este decizia cu privire la selectarea a trei companii și trecerea acestora în administrația MApN.

Ministrul a precizat săptămâna trecută că urmează să fie purtate discuțiile cu privire la alegerea companiilor.

Pe ordinea de zi a CSAT sunt poziționarea cu privire la situația din Ucraina, dar și rapoarte cu privire la activitatea CSAT și cea a instituțiilor cu atribuții în domeniul securității naționale în anul 2024.