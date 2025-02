Polițiștii vor fi plătiți pentru munca prestată în zilele nelucrătoare și orele suplimentare

Guvernul a aprobat joi ordonanța de urgență propusă de Ministerul Afacerilor Interne (MAI), care prevede plata muncii efectuate în zilele de repaus săptămânal, sărbători legale și alte zile nelucrătoare la nivelul aplicabil în noiembrie 2024.

Astfel, în anul 2025, personalul militar, polițiștii și polițiștii de penitenciare vor beneficia de drepturile financiare prevăzute de legislația în vigoare la sfârșitul anului 2024 pentru:

Activitatea desfășurată în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale;

Munca suplimentară prestată peste programul normal, în condiții operative sau neprevăzute, dacă nu poate fi compensată cu timp liber în termen de 90 de zile.

La stabilirea cuantumului drepturilor cuvenite personalului se are în vedere inclusiv luna februarie 2025, în integralitate.

„Ieri, la ședințele de bilanț ale Poliției Române și Poliției de Frontieră, am afirmat că vom reveni rapid la cadrul legislativ din noiembrie 2024 privind plata muncii prestate în zilele libere. Am respectat acest angajament, așa cum am discutat și cu reprezentanții organizațiilor profesionale și sindicale.”, a declarat ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu.

Măsuri suplimentare pentru echilibrarea programului de lucru

Pe lângă reglementarea plății, ordonanța de urgență introduce obligația comandanților și șefilor de unități de a asigura o planificare echilibrată a muncii în ture și schimburi, astfel încât:

Un angajat să nu lucreze mai mult de 40% din durata normală a timpului de lucru lunar în astfel de ture;

Ordonatorii de credite să acorde, cu prioritate, timp liber corespunzător pentru munca suplimentară prestată, fără a afecta eficiența misiunilor.

MAI își reafirmă angajamentul de a asigura un mediu de lucru adecvat, cu o salarizare corectă raportată la riscurile și efortul depus de angajați. De asemenea, ministerul va continua proiectele de modernizare a echipamentelor și tehnicii din dotare, cu sprijinul fondurilor europene, și va menține un dialog constant cu organizațiile profesionale și sindicale.

Textul complet al Ordonanței de Urgență

Ordonanța de urgență a Guvernului pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă

După articolul unic, care devine art. I, se introduce un nou articol, art. II, cu următorul cuprins:

Art. II – Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 1334 din 31 decembrie 2024, se modifică și se completează după cum urmează:

La articolul III, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) În anul 2025, munca suplimentară prestată în cadrul activităților deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut de către salvatorii montani, peste programul normal de lucru în zilele de repaos săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, care nu se pot compensa cu timp liber corespunzător în următoarele 90 de zile după prestarea muncii suplimentare, se plăteşte cu o majorare din salariul de bază cuvenit, la nivelul minim stabilit la art. 123 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Ordonatorii de credite au obligaţia de a dispune măsuri pentru asigurarea cu prioritate a timpului liber corespunzător muncii suplimentare prestate, în condiţiile legii, fără afectarea gradului de eficienţă a misiunilor.ˮ

La articolul III, după alineatul (4) se introduc opt noi alineate, alin. (41) – (48) cu următorul cuprins:

„(41) În anul 2025, prin excepție de la alin. (1), pentru activitatea desfășurată de personalul militar, polițiștii și polițiștii de penitenciare din instituțiile publice de apărare, ordine publică şi securitate națională în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, precum și pentru munca suplimentară, care nu se poate compensa cu timp liber corespunzător, prestată peste programul normal de lucru de către aceste categorii de personal în cadrul activităților deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut în domeniul ordinii şi siguranței publice, în respectarea regimului frontierei de stat a României ori în situații de urgenţă, se acordă drepturile prevăzute de legislația în vigoare în luna noiembrie 2024. Plata drepturilor pentru munca suplimentară prestată în cadrul activităților deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut se efectuează dacă munca astfel prestată nu a fost compensată cu timp liber corespunzător în termen de 90 de zile de la momentul prestării acesteia.

(42) Personalul militar din instituțiile de apărare şi securitate națională care execută serviciul de luptă permanent, desfășoară activități deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut, precum şi în situații de urgenţă i se aplică, în mod corespunzător, prevederile alin. (41).

(43) Pentru acordarea drepturilor stabilite la alin. (41), prevederile art. III alin. (5)-(10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător și în anul 2025.

(44) În anul 2025, pentru personalul prevăzut la alin. (41) și (42), aplicarea art. III alin. (71) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2023, cu modificările și completările ulterioare, se efectuează fără a depăși limita maximă prevăzută la art. 21 alin. (4) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

(45) Comandanții/șefii de unități asigură o planificare lunară, echilibrată, a programului de lucru în ture/schimburi, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, pentru personalul din subordine din cadrul aceleiași formațiuni. Planificarea lunară echilibrată a programului de lucru în ture/schimburi, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările legale, nu se lucrează, se realizează astfel încât, o persoană să efectueze, în acest mod de lucru, maxim 40% din durata normală a timpului de lucru lunar.

(46) Ordonatorii de credite au obligaţia de a dispune măsuri pentru asigurarea cu prioritate a timpului liber corespunzător muncii suplimentare prestate, în condiţiile legii, fără afectarea gradului de eficienţă a misiunilor. În cazul prestării muncii suplimentare, plata drepturilor prevăzute la alin. (41) se efectuează cu aprobarea ordonatorului ierarhic superior, pe baza unui raport justificativ al ordonatorului de credite sau, după caz, al comandatului/şefului unităţii la nivelul căruia s-a prestat munca suplimentară, în care sunt prezentate motivele pentru care nu a fost posibilă acordarea timpului liber corespunzător.

(47) În aplicarea prevederilor alin. (46), procedurile specifice fiecărei instituții publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională se aprobă prin ordin al ordonatorului principal de credite.

(48) În aplicarea alin. (41) și (42), la stabilirea cuantumului drepturilor cuvenite personalului se are în vedere inclusiv luna februarie 2025, în integralitate.”