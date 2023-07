Patronul azilului groazei din Mureș, primele declarații. Cum explică faptul că beneficiarii erau ținuți la subsol, în mizerie

Fondatorul centrului de îngrijire din Mureș, Cosmin Păpuc, a fost audiat de poliție, după ce anchetatorii au descoperit ororile din centrul său.

Cosmin Ionuț Păpuc, fondatorul asociației Re-Min, care operează Căsuța Lu’ Min din Mureș, a dat primele declarații după ce anchetatorii au găsit bolnavi cu dizabilități grave ținuți ascunși în subsol, în mizerie.

El a susținut că venea la centru de cel puțin 2-3 ori pe săptămână, însă nu știa că acele persoane erau cazate la subsol.

„Domnii care sunt ținuți au fost găsiți în subsol, este o diferență. Erau și pe terasă, deci fiecare umblă peste tot, da? Jos este spălătorie. Nu au fost cazați peste noapte. O să rămână la aprecierea Poliției, este o anchetă în desfășurare. Nu pot dezminți toate zvonurile, dar nimeni nu își bate joc de nimeni…Au verificat peste tot și nici nu au auzit zgomote sau ce se mai preconizează”, a spus el.

Păpuc a recunoscut că ar fi fost patru persoane în grad de handicap sever aduse de la București, găsite de autorități într-o stare avansată de degradare.

El a mai spus că își asumă responsabilitatea ca membru fondator al azilului, că se declară nevinovat și că toți cei angajații ai centrului și-au dat demisia.

”În jurul orei 13 am ajuns aici, poarta era închisă cu un lanț gros și un lacăt. În interior am solicitat să vedem fiecare încăpere în parte. Undeva, în partea stângă, erau scări. Am întrebat ce este acolo, ne-au spus că este spălătoria. Am coborât la subsol, într-adevăr era o spălătorie și niște perdele. În spatele perdelelor erau ascunse mai multe persoane cu dizabilități într-o stare gravă. Era o cameră plină cu materiale de construcții, fără ferestre, ferestrele erau acoperite cu saci de plastic. Persoanele acestea zăceau pe saltele murdare de urină, fecale, sânge, iar o tânără se afla într-o stare gravă de malnutriție. Era piele și os, era acoperită de muște”, a povestit Georgiana Pascu, manager de program în cadrul Centrului de Resurse Juridice, potrivit Antena 3.

Păpuc și Roxana Cristina Dascălu, doi dintre cei cinci membri fondatori ai asociației, sunt angajați ai Penitenciarului Târgu Mureș,