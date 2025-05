Ministrul Mircea Fechet susține că Salina Praid poate fi salvată. „O întreagă comunitate este dependentă aproape 100% de salină”

Mircea Fechet, ministrul Apelor, Pădurilor şi Mediului, afirmă că la Salina Praid a avut loc „o adevărată tragedie”. Acesta este optimist că o să se găsească soluţiile tehnice pentru a se putea salva mina de sare.

„La Salina Praid s-a întâmplat o adevărată tragedie şi speranţa mea este că vom găsi soluţii tehnice pentru a o putea salva. Acolo lucrurile sunt destul de complicate, însă rămân optimist. Vom identifica nu doar resursele financiare, dar mai ales soluţiile tehnice pentru a putea salva ceea ce se mai poate salva acolo”, a afirmat ministrul Mircea Fechet, la Digi24.

Întrebat dacă ştie cât se mai poate salva în acest moment din Salina Praid, ministrul a răspuns: „Nu am astfel de estimare, sunt specialişti care evaluează această situaţie, însă acolo discutăm de o întreagă comunitate, dependentă aproape 100% de salină, fie că ne referim la activitatea de exploatare a minei în sine, fie că ne referim la turism sau la alte activităţi conexe. Acolo trebuie să salvăm nu doar salina, ci vom salva astfel întreaga comunitate. Discutăm despre mii de oameni în pericol de a nu mai putea pune o pâine pe masă”, a subliniat ministrul Mediului.

Autoritățile se întâlnesc sâmbătă la Salina Praid

De asemenea, prefectul judeţului Harghita, Petres Sándor, a declarat că debitul pârâului nu a scăzut, astfel că nu este permisă intrarea în salină.

„Încă ar fi pericol să intervenim cu utilaje acolo. Mâine (sâmbătă, 31 mai n.r.), la ora 11:00, avem o întâlnire la faţa locului cu autorităţile implicate pentru a vedea ce putem face”, a declarat prefectul, la Digi24.

„Am mai propus înfiinţarea unei acumulări nepermanente, o investitie a Apelor Române, care ar viza tăierea debitelor mari si ar asigura siguranţa pe timpul lucrărilor de investiţii din albie, executarea unui canal într-o pădurice adiacentă zonei distruse, să preia întreg debitul. În plus, am propus demararea, în momentul în care este posibil, a lucrărilor de evaluare în subteran”, a mai adăugat prefectul judeţului Harghita.

Debitul pârâului Corund, aflat în apropierea salinei, a crescut de peste 100 de ori în ultimele zile, inundând galeriile minei. Zeci de localnici din Praid, județul Harghita, acuză compania minieră de neglijență gravă și chiar sabotaj, după ce inundațiile au afectat grav salina. Potrivit Societății Naționale a Sării, apele au pătruns în sectorul de producție, compromițând stocurile de sare, utilajele și echipamentele. Eforturile minerilor de a ridica baraje din beton în ultimele două zile nu au fost suficiente pentru a opri dezastrul.

Apelul făcut de prefectul județului Harghita

Prefectul Petres Sándor a făcut un apel la cetăţeni să nu evite, în viitor, la ideea unor vacanţe în această zonă a țării, după închiderea Salinei Praid.

„O componentă foarte importantă ar fi un sprijin pentru cei din zonă prin a determina pe concetăţenii nostri să nu renunţe la ideea de sejururi în acea zonă. Sunt o mie de lucruri de văzut şi de experimentat, chiar dacă am pierdut mina din acest peisaj şi ar fi un sprijin extraordinar si din punct de vedere economic dacă aţi putea să ne ajutaţi în acest fel, dat fiind că oamenii de aici trăiesc din turism şi exploatarea sării”, a mai adăugat acesta.