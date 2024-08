Lupta cu drogurile rămâne o prioritate. Predoiu: „Dăm peste o școală, intrăm și vom găsi droguri”

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a declarat că "lupta cu drogurile trebuie să fie principala prioritate în România", avertizând că este vorba despre "o luptă care va dura ani de zile" și că "e nevoie de un efort larg și să luptăm împreună împotriva cestei nenorociri".

"Situația din România nu e în regulă cu privire la consum, e și de consum și de tranzit, dar în comparație cu alte țări noi nu avem voie sa ajungem acolo. E o recrudescență globală, un aflux de droguri prin porturile vest-europene și prin rețele care operează acolo. O să vă dau doar două exemple. Anul trecut, într-o țară europeană prestigioasă, vest-europeană, au avut loc 600 de explozii asociate traficului de droguri, 600 într-o altă țară la fel de prestigioasă, europeană. Au avut loc 55 de crime în relație cu traficul de droguri. Nu vreau să zic că la noi e mai bine, dar trebuie să avem o vedere regională asupra fenomenului, să avem o situație și să înțelegem că până nu facem câțiva ani la rând aceste eforturi nu putem reversa un fenomen care s-a acumulat treptat în ultimii 10-15 ani și care a fost lăsat oarecum neobservat sau neabordat suficient de energic", a declarat Cătălin Predoiu pentru Antena 3 CNN.

De asemenea, el a reiterat că „drogurile trebuie să fie principala prioritate”.

"Eu am spus că lupta cu drogurile trebuie să fie principala prioritate. Dacă plecăm de aici pe jos până la Parlament, în orice direcție în București, în mai puțin de un kilometru dăm peste o școală, intrăm și vom găsi droguri. E inadmisibil, de acolo am plecat anul trecut. De asta am multplicat forțele, am alocat zeci de milioane de euro pentru lupta antidrog și vom continua", a mai adăugat ministrul

El a avertizat totodată că e "o luptă de durată, care va dura ani de zile".

"Vom continua, dar e nevoie de un efort larg, de voință politică, societală, de cooperare cu toată lumea. Dacă vrem să luăm în serios această problemă toți trebuie să luptăm împotriva acestei nenorociri", a avertizat ministrul.

Măsuri pentru festivaluri

De asemenea, tot miercuri, în cadrul unei ședințe de coordonare generală a structurilor MAI, Predoiu a amintit că urmează să aibă loc festivaluri mari și că "a cerut poliției să lanseze o nouă ofensivă și să potejeze nu doar festivalurile, ci orice loc în care e trafic de droguri".

Predoiu a menționat că Festivalul Untold va avea loc în zilele următoare, precizând că a avut discuţii cu primarul Clujului, cu şefii DSU, IGSU, Jandarmeriei Române.

"Untold este deja un fel de emblemă, nu numai pentru Cluj, în general, ci şi pentru România. Vin participanţi internaţionali, foarte mulţi turişti străini, e o ocazie în care să demonstrăm noi, Ministerul Afacerilor Interne, că ştim să abordăm astfel de evenimente şi să aplicăm legea cu fermitate şi profesionalism în timpul unei desfăşurări culturale în care oamenii nu sunt nici jenaţi sau stingheriţi, dar nici abandonaţi de lege şi de oamenii ei", a declarat acesta.

În opinia sa, este foarte important să fie sprijinite autorităţile locale, dar şi organizatorii, cetăţenii ca acest eveniment să se poată desfăşura în linişte şi siguranţă, fără consum şi trafic de droguri.