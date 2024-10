Fost ambasador al Statelor Unite la București în perioada 1998-2001 și în prezent senator în statul Maryland, James Rosapepe a vorbit, într-un interviu exclusiv pentru ”Adevărul”, despre șansele românilor de a călători fără viză în America.

James Rosapepe a fost ambasador al Statelor Unite la Bucureşti, în perioada 1998-2001, în timpul administrației președintelui Bill Clinton, în 1998. Foarte atașat de România și de valorile ei, James Rosapepe a scris împreună cu soția sa, Sheilah Kast, o carte intitulată „Dracula a murit: Călătorii în România Post-Comunistă ”, apărută în 2014.

Din 2007, James Rosapepe este senator în statul Maryland. Însă nu a uitat vreun moment de România. Iar cel mai palpabil exemplu este acela că face parte din board-ul Fundației Alianța, înființate în 2013 de către fostul ambasador Mark Gitenstein și de Dan Dimancescu, consulul onorific al României la Boston.

Fundația Alianța, cu sediul la Washington DC, are drept misiune întărirea relațiilor dintre România și Statele Unite, promovând România peste Ocean și implicând tineri din cele două țări în programe importante.

Care a fost prima dumneavoastră impresie despre România înainte de a veni aici pentru prima oară în 1997 și cum s-a schimbat după aceea impresia?

Înainte de a veni aici, în februarie 1998, aveam impresia că România nu era o țară foarte bine dezvoltată economic. Și nu înțelegeam de ce Bucureștiul fusese supranumit odinioară Micul Paris. Citisem asta, însă nu văzusem Bucureștiul. Iar după ce am ajuns în România și în București, am văzut ce bogăție culturală aveți și că țara era mult mai dezvoltată decât crezusem inițial.

Știu cât de mult au suferit românii în comunism. Însă m-a impresionat cât de dezvoltată era România din punct de vedere arhitectural și educațional.

Iar la finalul mandatului meu de ambasador pot spune că am învățat multe despre România. Am călătorit mult prin toată țara și am avut un sentiment al diversității și puterii sale.

Aveți locuri speciale în București sau România ce vă sunt apropiate de suflet?

Sunt multe locuri. Mi-a plăcut și îmi place mult Bucureștiul, seamănă cu Parisul. Ce e interesant la București este că are o mare concentrare de cultură, dezvoltare și politică.

Am învățat pe parcursul mandatului meu că agricultura e încă foarte puternică în mediul rural în România, iar orașele mici și satele au putere. M-a impresionat cultura rurală din România.

În Italia, unde m-am născut și de unde e originară familia mea, nu e așa, ca în România. În Italia, satele mici au fost părăsite în general. Oamenii s-au mutat în orașe, în suburbii, în alte locuri.

Care dintre oficialii români întâlniți la București în perioada în care ați fost ambasador v-au lăsat cele mai puternice impresii?

Mulți dintre ei. Și m-am intersectat cu tot spectrul politic. Oficialii cu care am avut cele mai dese întâlniri au fost evident președinții Emil Constantinescu și Ion Iliescu.

La Emil Constantinescu m-a impresionat cât de mult și-a dedicat viața construirii democrației în România. A candidat la alegerile prezidențiale din 1992, a pierdut, a candidat din nou în 1996 și a câștigat. Emil Constantinescu e un intelectual și avea o viziune foarte nuanțată a istoriei pe termen lung.

Impresii speciale mi-a lăsat și Ion Iliescu. Un om care a studiat la Moscova, care a fost implicat în mișcarea comunistă, a urcat în ierarhie în timpul lui Ceaușescu, a fost dat de-o parte, și a lucrat și s-a tot pregătit. Iar după Revoluție a devenit președintele României. Îmi amintesc cu plăcere și de fostul premier Radu Vasile. Era un om foarte simpatic și sarcastic, era o plăcere de fiecare dată să discut cu el. Iar Radu Vasile era și un economist foarte bun, cu viziuni solide pentru dezvoltarea economiei.

Sunt și alți oficiali care m-au impresionat, precum Mugur Isărescu, cel mai longeviv guvernator de bancă centrală din lume. Și nu e acolo pentru că e autocrat, ci pentru că e o persoană foarte inteligentă și dedicată.

În 2014 ați publicat, alături de soția dumneavoastră, volumul ”Dracula e mort: Călătorii în România Post-Comunistă”, o carte despre români și valorile României. Cum a fost să scrieți o carte despre o țară în care ați trăit aproape patru ani?

Am scris-o și pentru că nu erau multe cărți în engleză despre România, dar și pentru că ne-am petrecut aici aproape patru ani și ne-am atașat de țară. În același timp, am simțit și că e o ocazie să împărtășim cu americanii ce văzusem în România.

Partea cu scrierea cărții a fost interesantă în sensul că soția mea e jurnalist profesionist și o scriitoare excelentă, așa că să scriu cartea împreună cu ea a fost o experiență extraordinară.

Eu nu sunt jurnalist, ca tine, care te documentezi foarte bine, vorbești cu oamenii.

Eu sunt mai mult obișnuit să vorbesc despre ce văd. Revenind la carte, eu doream să o scriem din ce îmi aminteam, iar soția mi-a spus că memoria mea nu e perfectă și că trebuie să intervievăm oamenii și apoi să transcriem.

Iar unele capitole s-au bazat pe înregistrări și pe surse secundare.

L-am intervievat printre altele pe fostul Rege Mihai, care a fost foarte amabil și cu care am stat trei ore de vorbă. A fost foarte fascinant.

Care a fost cel mai special lucru pe care vi l-a spus Regele Mihai?

M-a impresionat viziunea sa despre America în timp ce vorbeam, cel mai mult s-a referit la tehnologie și nu la democrație și putere economică. Regele Mihai a fost interesat de mic de tehnologie. A fost surprinzător și interesant pentru mine să descopăr că Regele Mihai era atât de interesat de tehnologia americană.

Faceți parte din board-ul Alianța, un ONG creat în 2013 și dedicat promovării României în Statele Unite. Cum este feedback-ul americanilor la Alianță și care sunt cele mai importante realizări de până acum?

”Alianța” este proiectul de suflet al lui Mark Gittenstein, care a fost ambasador al Statelor Unite în România, iar acum este ambasador la Uniunea Europeană. Când s-a întors în America din România, Mark Gittenstein a realizat că nu era un efort organizat al americanilor care erau interesați ca parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite să fie vizibil, în special la Washington. Iar ideea sa a fost de a crea o organizație – Alianța – pentru oamenii legați de România și cărora le pasă de România. Organizația numără și oameni care au fost studenți sau profesori în România, dar și oameni de afaceri care au fost implicați în România sau foști voluntari din Corpul Păcii. În fiecare an, printr-o gală specială, îi onorăm pe oamenii cu realizări deosebite.

Iar în ultima vreme ne concentrăm mult pentru a sprijini eforturile României de a intra în programul Visa Waiver. România este una dintre foarte puținele țări din Europa Centrală și de Est ce nu e inclusă încă în acest program.

Și am făcut lobby pentru schimbarea regulilor în Statele Unite, dar lucrăm activ și cu Guvernul României, Ambasada Statelor Unite și alte entități pentru a reduce masiv rata de refuz la vize. Și sperăm ca cel târziu în 2026 România să fie inclusă în programul Visa Waiver. Sunt optimist și privind o includere a României în program chiar din 2025. Însă mai întâi trebuie să așteptăm datele și statisticile oficiale, e ca la alegeri. Însă sunt semne și semnale bune. Iar acest lucru nu este important doar pentru români, ci și pentru piețele americane, pentru a strânge și mai mult legăturile între cele două țări, grație liberei circulații.

”Andrei Pleșu, un om cu o minte strălucită”

Dacă ar trebui să asociați România cu mai multe personalități, care ar fi acele personalități?

În Statele Unite și în Europa de Vest, sunt foarte cunoscute personalități culturale faimoase precum Brâncuși sau Eugen Ionesco.

Pentru mine, un om deosebit, care m-a învățat mult despre România și cultura ei este Andrei Pleșu. Pentru că Andrei Pleșu este un om cu o minte strălucită și un comunicator excepțional, care știe să transforme ideile complexe în fraze memorabile, de neuitat.

Ce soluție vedeți pentru războiul din Ucraina?

Ucraina trebuie să câștige și trebuie să fim alături de Ucraina cât este necesar, din două motive. Primul motiv este acelea că oamenii foarte curajoși din Ucraina luptă pentru independența lor și pentru democrație și pace.

Însă este foarte important și pentru securitatea Americii și a României să susținem Ucraina. Pentru că dacă Putin ar câștiga în Ucraina ar arăta că poate face ce vrea și invada și alte țări din zonă, precum Moldova, România, Polonia sau țările baltice. O victorie a lui Putin ar fi și un semnal pentru Iran și China că NATO și Vestul nu sunt dedicate pentru propria noastră securitate, un semnal că poți viola granițele și să iei teritoriul oamenilor.