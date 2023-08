Detalii revoltătoare despre accidentul de pe DN1 în care au murit patru spanioli. Șoferul care i-a ucis se dădea cu capul de tetieră ca să nu adoarmă

Patru membri ai unei familii din Spania au murit în urma unui accident produs pe o șosea din România. Șoferul a fost arestat preventiv, iar organele victimelor au fost donate cu acceptul rudelor.

Unul dintre cele mai tragice accidente rutiere de pe drumurile țării s-a produs pe DN1, la Hula Bradului, pe șoseaua care leagă Sibiul de Brașov, pe 4 decembrie 2022.

O întreagă familie de spanioli din Insulele Canare și-a găsit sfârșitul din cauza unui șofer român care a intrat pe contrasens, într-o curbă, pe linie continuă, pentru o depășire neregulamentară.

Spaniolii veniseră în vizită pe 1 Decembrie, la Sibiu, la fiica cea mare, care se afla în România în cadrul programului de mobilitate internațională Erasmus, pentru șase luni. Planificaseră să petreacă împreună mai bine de o săptămână în țara noastră, ocazie cu care voiau să vadă cât mai mult din atracțiile turistice românești. Când s-a produs tragedia, ei veneau dintr-o excursie, dinspre Brașov.

Șoferul vinovat de tragedie, un bărbat de 63 de ani din Gorj, se întorcea din Germania și a condus fără oprire, cel puțin o zi și jumătate înainte de impactul mortal. Potrivit anchetatorilor, șoferul vinovat de tragedie era extrem de obosit, făcuse depășiri la limită, dar și un alt accident înainte, scrie Turnul Sfatului.

Avea o viteză de 128 km/h într-o zonă cu limită de 50.

"Dacă mă lua somnul, simțeam și mă controlam. Dădeam cu capul de tetieră sau deschideam geamul sau dădeam muzica la maximum și fredonam. De asemenea, aveam o mantră pe care o fredonam și care consideram că mă ajută, mă protejează și mă duce în siguranță până la destinație”, a declarat șoferul pe 7 decembrie 2022.

Rechizitoriul procurorilor este unul vast, dar reiese că șoferul a condus aproape non-stop după ce nu a găsit loc de cazare la un hotel din Budapesta.

„Am ațipit de multe ori și Dumnezeu m-a ţinut în braţe de fiecare dată". „După ce a reușit să înțeleagă traseul pe care urma să se deplaseze, acesta a pornit din nou la drum, dar fiind 'rău de somn', după cum el a menționat, a început să facă diverse gesturi care să-l ajute să stea treaz, respectiv să urle, să pornească radioul, să deschidă geamul sau să se maseze la picior din cauza amorțelii. Deși se afla într-o stare avansată de oboseală și era să fie implicat în diverse evenimente în trafic, aspecte care reies atât din discuțiile pe care le purta prin intermediul aplicației whats'app, cât și din declarația de suspect, a continuat să conducă pe autostradă unde, din cauza oboselii, a ațipit la volan și a intrat într-un parapet, ocazie cu care a oprit pentru a-și verificat mașina și avariile produse,” scriu procurorii la dosar.

În rechizitoriu apar și transcrierile mai multor înregistrări audio, schimbate prin intermediul aplicației WhatsApp între șofer și iubita lui din țară:

„Vai, ce sperietură am tras acuma, ce sperietură am tras... Eu o pusesem pe pilot automat și eram pe prima bandă, că nici unul nu mergea cu 130 (...) În ultimă instantă nu l-am bușit pe ăla din fața mea, pentru că se îngusta strada la mine (...) Acuma mă opresc să vedem ce daune am făcut la mașină că, după cum ți-am zis, oboseala își spune cuvântul. Am ațipit de multe ori și Dumnezeu m-a ţinut în braţe de fiecare dată, dar până la urmă tot am lovit parapetul, și vreau să văd dacă, ce am făcut la masină. Am scăpat foarte ieftin, iubire! Doar două mici dâre, așa, ca și cum două zgârieturi mici. Doamneeee! Doamneeeee! (...) Am scăpat ușor, gata! De aici încolo o să urlu în mașină, dau drumul la geam din când în când. Sper, sper să ajung. Da, oboseala e foarte, foarte mare!", se arată în transcrierile mesajelor audio care apar la dosar.

Șoferul a cerut să fie judecat pentru ucidere din culpă, nu omor calificat.

În ședința din 26 iulie 2023, instanța i-a respins, însă, cererea. „Inculpatul a recunoscut că se afla într-o stare «foarte, foarte mare de oboseală», că nu cunoștea traseul, că nu era obișnuit să conducă pe parcursul mai multor ore, că a mai ațipit de mai multe ori în timp ce conducea, că a mai avut incidente pe parcursul drumului şi chiar acceptat producerea unui incident manifestând o atitudine de indiferență cu privire la acesta, sperând că nu se va mai produce vreun accident rutier. (…) Rezultă suspiciunea rezonabilă că faptele de care este acuzat inculpatul se circumscriu infracțiunii de omor calificat, prev. de art. 189 alin. 1 lit. f din C.pen. şi nu ucidere din culpă întrucât, acesta a acționat cu forma de vinovăție a intenției indirecte, în sensul că a prevăzut posibilitatea producerii unui accident rutier, ca rezultat al acțiunilor sale și, chiar dacă nu l-a urmărit, a acceptat producerea acestui rezultat", se arată în hotărârea instanței citată de jurnaliștii de la Turnul Sfatului.

Următorul termen în proces a fost fixat pentru 7 septembrie 2023.

Cine erau victimele

Potrivit presei spaniole, victimele erau din insula Gran Canaria din arhipelagul Insulelor Canare. José Rodríguez avea 67 de ani, María del Carmen Rodríguez - 55 de ani, iar fiicele lor Alicia del Carmen - 21 de ani și Cristina - 15 ani.

José și María del Carmen Rodríguez au murit pe loc, iar Alicia del Carmen și Cristina au fost transportate la spital, unde cea dintâi avea să se stingă la scurt timp. Mezina, elevă la Școala San Juan Bosco din Las Palmas de Gran Canaria, a fost internată în stare critică. A stat în comă timp de patru zile, până când și trupul ei a cedat.

Declarată în moarte cerebrală, bunica și unchii Cristinei au fost de acord să-i doneze inima, plămânii, rinichii, ficatul, țesutul osos și corneea.