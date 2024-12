CTP o ironizează pe Elena Lasconi, după ce i-a scris lui Trump: „O combinație de lingușeală și ifose cum rar am văzut. Aș prefera să nu mai fiu silit s-o votez vreodată”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu o ironizează pe Elena Lasconi, după ce lidera USR i-a trimis o scrisoare președintelui-ales al SUA, Donald Trump. „Este o combinație de lingușeală și ifose cum rar am văzut”, susține jurnalistul.

„Scrisoarea Valerichii din Câmpulung către judele Americii. După declarația iresponsabilă cu privire la Hotărârea CCR de anulare a alegerilor, prin care a crezut că-și face bine sieși electoral, dar s-a aliniat poziției Kremlinului, dna Lasconi i-a scris lui Donald Trump. Scrisoarea este o combinație de lingușeală și ifose cum rar am văzut. <You are a true leader of the people, just like me>. Sunteți un adevărat conducător al poporului, exact ca mine. Adică, președintele ales al Statelor Unite reușește să se ridice la nivelul liderei Valerica din Câmpulung, care a ajuns în turul 2 în România și i l-a luat CCR de pe ea pe cg, că altfel îl omora. <I am not the Soros candidate, I`m of the people, like you>. Carevasăzică, nu doar tu ești ca mine, și eu sunt ca tine, nu sunt soroșistă, cum a zis băiatul matale”, a scris Cristian Tudor Popescu, într-un mesaj publicat pe pagina lui de Facebook, duminică seară.

Potrivit gazetarului, „doamna Lasconi ar fi trebuit să dea citire acestei scrisori la România tv, ca să fie sigură că ajunge la Trump”.

„Apoi, în stilul deja consacrat al dânsei, spune că Hotărârea CCR de anulare a alegerilor a dezamăgit-o și că CCR n-a reușit să înlăture astfel pericolul rusesc. Păi, deci, pericolul rusesc există, și, dacă Curtea nu suspenda alegerile, el dispărea? Nu influența și turul 2 scoțându-l președinte pe cg?”, se întreabă CTP.

În încheiere, gazetarul spune că Lasconi a reușit „să-i smulgă un zâmbet”, însă ar prefera să nu mai fie silit „s-o voteze vreodată”.

„Astăzi, România a fost bombardată cu imagini fake cum că trimitem trupe în Ucraina. Logica e un lux deșănțat pe care dna Lasconi, fată din popor, cum se recomandă, nu și-l permite. Epistola candidatei USR, trimisă fără a se consulta cu colegii din partid, se încheie antologic cu pur și simplu <a date>! Dna Lasconi vrea să-l agațe pe DJ Trump, propunându-i, nici mai mult, nici mai puțin, decât o <relație personală>!... A reușit dna Elena să-mi smulgă un zâmbet, lucru foarte greu, mai ales în aceste zile. Îi mulțumesc, dar aș prefera să nu mai fiu silit s-o votez vreodată”, încheie Cristian Tudor Popescu.

Lidera USR și candidata partidului la prezidențiale, Elena Lasconi, i-a trimis sâmbătă o scrisoare lui Donald Trump, în care îi transmite că nu este un „candidat Soroș”, ci că este la fel ca el, „un adevărat lider al poporului”.

„Aveţi tot respectul meu pentru lucrurile măreţe pe care le-aţi făcut. (...) Sunteţi un adevărat lider al poporului, exact ca şi mine”, începe Lasconi în scrisoare.

Continuă prin a explica că nu este candidata lui Soros, iar interesele pe care le are pentru România sunt să păstreze relația de lungă durată a țării cu SUA. Această clarificare vine după ce fiul viitorului președinte, Donald Jr. Trump, a criticat decizia de anulare a alegerilor.