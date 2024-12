Eugen Sechila, garda de corp a lui Călin Georgescu, care a fost săltat de ofițerii de la Crimă Organizată în drum spre aeroport, a explicat pentru Adevărul de ce voia să plece din țară.

Eugen Sechila a fost oprit joi seara de ofițerii de la Crimă Organizată, în zona localității Otopeni. Polițiștii i-au percheziționat mașina, apoi l-au dus la audieri. Potrivit unor surse, anchetatorii au primit informații că Sechila ar fi vrut să plece din țară, în Africa.

Eugen Sechila susține că intenționa să meargă în Africa.. „Am un contract și plec la fiecare 35 de zile. Lucrez cu intermitențe: 35 de zile stau acasă, în țară, iar 35 de zile în Africa. Automat, vine momentul plecării. Inițial, trebuia să plec pe 5 decembrie, dar, pentru că eram implicat în tot demersul ăsta, alături de Călin Georgescu, și trebuia să stau și la al doilea tur al alegerilor, am amânat plecarea pentru 13 decembrie. Ca dovadă, am biletele de avion...Nu am fost acuzat că vreau să fug“, a declarat pentru Adevărul.

Sechila invocă faptul că nu putea amână călătoria pentru că trebuia să își înlocuiască colegul și întreținerea familiei.

Eugen Sechila a fost pus sub acuzare pentru utilizarea de simboluri legionare, el având calitatea de inculpat. Conform art.4 din OUG 31/2002: „Confecţionarea, vânzarea, răspândirea, precum şi deţinerea în vederea răspândirii de simboluri fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi. (2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe“. Într-o fotografie apărută în presă, el apare lângă Călin Georgescu având o insignă care reprezintă simbolul Mişcării Legionare.

Eugen Sechila, care a apărut în nenumărate imagini alături de Călin Georgescu, candidatul la cea mai înaltă funcție în stat, este soțul Elenei Puiu, nepoata lui Gogu Puiu, cel supranumit „Haiducul Dobrogei“, fiind liderul rezistenței armate anticomuniste din sud-estul țării. În prezent, el activează în Asociația „Gogu Puiu“, care organizează „tabere de haiducie“, destinate să-i înveţe pe tineri tehnici de supravieţuire în natură, conform site-ului organizaţiei.