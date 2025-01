Israelul și Hamas au ajuns la o înțelegere pentru încetarea focului în Gaza și eliberarea de ostatici, dar există încă multe necunoscute, avertizează politologul Flavius Caba. Întârzierea cu care a fost semnat acest acord i-a costat pe democrați pierderea puterii în SUA, consideră Caba.

Angrenate într-un război devastator de aproape un an și jumătate, Israelul și Hamas au convenit asupra unui acord de încetare a focului și eliberarea ostaticilor. Anunțul a fost făcut miercuri, 15 ianuarie. Acest lucru înseamnă că, cel puțin pentru un timp, conflictul va fi înghețat.

Rămân însă multe întrebări pe termen lung în ce privește războiul dintre cele două părți și viitorul Gaza. În acest moment, nu e clar cine va conduce teritoriul sau cine se va ocupa de reconstrucția zonei distruse.

Expert în Orientul Mijlociu, Flavius Caba este președintele think-tank-ului Middle East Political and Economic Institute șie consultant pe relația România - Orientul Mijlociu. Într-o analiză pentru „Adevărul”, acesta vine cu câteva posibile răspunsuri la aceste întrebări.

„Până să se ajungă la pace, într-adevăr mai avem încă destul de mult. Ar fi totuși câteva idei esențiale. Și anume, acest acord este într-un fel mai mai mult realizat dintr-o perspectivă umanitară. Însă, deoarece se axează mai mult pe aspectul umanitar, introducerea ajutoarelor umanitare și eliberarea ostaticilor, nu e deocamdată clar ce va urma în privința reconstrucția Gazei. Dintr-o altă perspectivă, acest acord s-a realizat într-un moment în care a existat o presiune asupra guvernului Netanyahu din partea președintelui Trump. Președintele era de așteptat să se realizeze acest acord. După cum și președintele Trump a zis și în decembrie, de fapt a zis-o de mai multe ori, că el dorește ca până la învestirea sa de pe 20 ianuarie să fie eliberați ostaticii. Și ar trebui să vedem pe data 19, de duminică, primii ostatici eliberați, conform acordului”, spune Caba.

E meritul lui Trump

Chiar dacă o bună parte a presei americane a scris că meritele îi aparțin președintelui aflat la final de mandat, Joe Biden, Flaviu Caba este de altă părere. El consideră că insistențele lui Trump, care l-a trimis în Orientul Mijlociu pe emisarul său, Steve Witkoff, au fost cele care au dat roade. Iar spusele sale sunt confirmate și de presa din Israel. Potrivit cotidianului israelan Haaretz, trimisul special al lui Donald Trump l-a forţat pe Netanyahu să negocieze în Sabat.

„Aici am văzut determinarea lui Trump, și-a trimis în mod direct emisarul special în Orientul Mijlociu, săptămâna trecută, să pună presiune pe premierul Netanyahu, astfel încât să se ajungă la acest acord.”

Interesant este că acest acord de încetare a focului nu este în totalitate favorabil unor membri din cabinetul Netanyahu, așa cum remarca Vlad Caba. De altfel, Itamar Ben-Gvir a amenințat deja cu demisia, încă înainte de a se ajunge la acord, într-o tentativă disperată de a bloca tratativele.

„Nu e 100% favorabil pentru actualul guvern israelian, și în special pentru cei de extremă dreaptă, ministrii Ben-Gvir și Bezalel Smotrich. Și nu e nici pentru premierul Netanyahu. De ce? Aici intervine această discrepanță între obiectivele declarate de Netanyahu anterior, adică o distrugere totală a Hamas, o victorie decisivă. De la o victorie decisivă am ajuns la un control al pagubele, o putem spune, pentru că nu am observat, totuși, o distrugere în totalitate a organizației teroriste”, evidențiază Caba.

Și asta nu este tot. Vlad Caba consideră că Israelul a semnat acest acord și la presiunea societății israeliene.

„După cum vedem, partea cu eliberarea ostaticilor a fost cumva o chestiune subsidiară și a fost trecută cumva în plan secund. De ce? Realizarea acestui acord arată și o mișcare internă în societatea israeliană, o presiune din partea populației pentru eliberarea ostaticilor. De asemenea indică și anumite discrepanțe și poziții în interiorul guvernului Netanyahu”, mai spune el.

Acordul a fost precedat de alte evenimente. Trump vrea acum cu orice preț să devină pacificatorul regiunii, crede Vlad Caba.

„Trump a ținut foarte mult la implementarea acestui acord și acest acord trebuie să-l analizăm într-un context regional. Anterior acestui acord am văzut săptămâna trecută alegerea președintelui din Liban, fapt care are importanță deosebită în ceea ce privește acordul de încetare a focului dintre Izrael și Hezbollah. Element, bineînțeles, esențial pentru regiune. Trump dorește, cred că, să devină, așa cum a zis și el, pacificator în zona Orientului Mijlociu. A început cu Orientul Mijlociu, după care cred că va continua imediat după învestitură, atunci când cred că se va concentra să discute cu Rusia”, explică expertul.

Acordul recent semnat e parte a unu mai lung efort american de a aduce pacea în zonă, început în primul mandat al președintelui Donald Trump. Politica acestuia în Orientul Mijlociu a fost continuată de Biden.

„Acest acord se dorește ca o chestiune și de inițiere pentru extinderea politicii pe care americanii o au în Orientul Mijlociu și pe care Trump a dezvoltat-o pe timpul președinției sale. Și mă refer aici la acordurile Abraham. Politica a fost contiunuată în linii mari, dar cu mai puține rezultate concrete de președintele Joe Biden. Biden a insistat și a încercat să ajungă la o negociere între Arabia Saudită și Israel. Aici consider că aceste acorduri ar putea reprezenta și fundamentul pentru a trece la mult așteptata negociere dintre Arabia Saudită și Israel, dar pe o scară mult mai largă. Dar, bineînțeles, și pentru includerea și altor actori regionali, aceiași în subsidiar, mă refer aici la Turcia. Dacă Biden nu a reușit multe, în schimb, Trump a fost foarte determinat, el este tranzacțional, este foarte ferm și vedem că și-a impus punctul de vedere mult mai puternic decât Biden asupra cabinetului Netanyahu”, completează Caba.

Scandal în coaliția lui Netanyahu

Există însă și alte urmări, pentru că acordul a deranjat foarte mult o parte a societății israliene și în special elementele radicale. Donald Trump ar avea argumentele să-i convingă pe cei doi radicali din guvernul Netanyahu să nu provoace o criză internă. Asta după ce ministrul israelian al Securităţii Naţionale, Itamar Ben-Gvir, a anunțat anterior că va demisiona din guvern, dacă se semnează un acord cu Hamas.

„Vom vedea cum vor reacționa membrii cabinetului Netanyahu. Este foarte important și anume dacă se vor retrage Ben-Gvir și Smotrich, așa cum au spus. Dacă va pierde susținerea lor, Netanyahu va trebui să se reorienteze spre altă coaliție sau am putea să vedem alegeri anticipate în Israel. Aș zice totuși că e mai puțin probabil să se ajungă chiar atât de departe. Pentru că aici sunt două nuanțe și anume eu consider că Trump probabil va veni cu soluții în relația cu cei doi miniștri importanți de extremă dreaptă. Pe Smotrich ar putea să-l asigure în ceea ce privește o extindere a influenței privind așezările evreieși din Cisordania, adică să-i acorde mai multă libertate, mai multă libertate de acțiune în acest sens. De asemenea, tot în acest context ar putea scoate de pe lista sancțiunilor, persoanele sancționate de către președintele Biden, referitor la extinderea acestor așezări din Cisordania.”

Donald Trump ar avea argumentele sale și în relația cu Ben-Gvir. Ministrul israelian al Securităţii Naţionale, Itamar Ben-Gvir, a făcut parte dintr-o mișcare ce a fost mult timp inclusă pe lista grupărilor teroriste.

„Referitor la Ben-Gvir, aici ar exista o altă abordare. Și anume, Trump ar putea avea ca pârghie de acțiune asupra acesteia faptul că oricând ar putea reintroduce pe lista grupărilor terorisste una dintre mișcările din care face parte Ben-Gvir, scoasă de pe listă grupărilor teoriste în urmă cu doar doi sau trei ani.”

Pe de altă parte, spune Vlad Caba, acordul poate fi privit ca un succes în primul rând pentru Hamas.

„Acordul reprezintă dintr-o perspectivă tactică o victoria a Hamas, iar din perspectiva israeliană o retragere strategică. Pentru că, de fapt, prin acordul acesta, a etapizat trei perioade. O etapă presupune retragerea forțelor armate israeliene din Fâșia Gaza și trece la reconstrucție, fără să existe deocamdată o decizie clară politică”, adaugă expertul.

Întrebări (încă) fără răspuns

Mai multe întrebări rămân deocamdată fără răspuns, admite Vlad Caba: „Nu se știe deocamdată cine va coordona Gaza și cum va fi condusă? Se are în vedere să fie preluată de către Autoritatea Palestiniană, dar de o Autoritate Palestiniană reformată, nu de cea de acum. Apoi, ar trebuit să se treacă la următoarele etape și s-ar ajunge la acel proces de pace atât de așteptat, care nu poate lipsi de pe lista lui Trump. Însă, deocamdată este în contradicție cu viziunea premierului Netanyahu și a celor doi miniștri din cabinetul său pe care i-am amintit și care nu sunt de acord cu realizarea Statului Palestinian. Totul va depinde de capacitatea președintelui Trump pe timpul mandatului și de felul cum va juca.”

Vlad Caba nu crede că acordul ar permite Hamas să se regrupeze și să se reînarmeze pentru a declanșa din nou ostilitățile. „Eu consider că e puțin probabil să asistăm la o reînarmare a Hamas, pentru că aceasta presupune reintroducerea de armament, ceea ce este foarte dificil de realizat în condițiile actuale. În schimb, această ideologie de rezistență ar putea continua în Fâșia Gaza”, susține el.

Donald Trump va continua politica începută în primul mandat și pe care a continuat-o în mare și Joe Biden, spune expeertul.

„Un alt element pe care vreau să-l evidențez e faptul că indiferent cine ar fi fost la Casa Alba, adică Biden sau Trump, politica Americii față de Orientul Mijlociu a rămas aceeași. Ea a continuat cu viteza specifică fiecărui președinte, dar dacă în ce privește politica internă cei doi au avut viziuni diferite, pe plan extern au mers pe aceeași cale. Astfel, ceea ce a implementat un președinte nu a fost anulat de celălalt. Adică președintele Biden a început aceste negocieri în Arabia Saudită cu Israel, care s-au oprit din cauza momentului 7 octombrie, în special. Trump nu abandonează această idee, ci o va duce mai departe. În primul mandat, președintele Trump s-a bazat pe doi mari piloni în Orientul Mijlociu, anume pe Arabia Saudită și Israel. Acest tandem este foarte important pentru el. Va continua politica sa pentru a obșine pace prin putere, politica republicană în Orientul Mijlociu”, mai spune el.

Un eșec cât un mandat la Casa Albă

În opinia lui Vlad Caba, Joe Biden și democrații ar fi câștigat alegerile dacă ar fi reușit să implementeze acest acord mai repede. Eșecul lui Biden în Orientul Mijlociu i-a costat enorm pe democrați la alegeri și a costat-o pe Kamala Harris. Nenumăratele vizite făcute de Antony Blinken nu au adus adus rezultate palpabile.

Așa se face că pe lângă eșecul retragerii dezastruoase din Afganistan și eșecul de a preveni un război în Ucraina, Joe Biden și democrații au decontat din plin și lipsa rezultatelor în politica din Orientul Mijlociu.

„Biden a plătit pentru nerealizarea acestui acord cu faptul că republicanii au pierdut Casa Albă. Adică am văzut că Harris a pierdut alegerile. Acest acord ar fi putut fi implementat când a fost prezentat,undeva în primăvară, la sfârșitul lunii martie, parcă a fost prezentat prima dată. Au existat atunci primele tentative, a existat mult optimism din partea democraților, dar eu am evidențat de atunci că nu se va schimba mare lucru până la venirea președintelui Trump. Consider că venirea președintelui Trump la putere a contribuit decisiv la realizarea acestui acord, iar reușita nu e a președintelui Biden. Iar Biden, adică democrații, au plătit neimplementarea acestui acord prin pierderea alegerilor în SUA”, încheie Vlad Caba.