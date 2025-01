Ministrul Educației, Daniel David, anunță punerea în dezbatere publică a planurilor cadru pentru liceu. Apare curriculum de specialitate

Ministrul Educației, Daniel David, susține la această oră o conferință de presă în care anunță punerea în dezbatere publică a planurilor cadru pentru liceu. Acestea conțin disciplinele pe care trebuie să le urmeze elevii din România și numărul de ore pe săptămână alocat fiecărei materii, pentru fiecare an de studiu, filieră, profil și specializare. Cele mai importante declarații ale ministrului.

„Azi sărbătorim ziua non violenței în școli. Cea mai frecventă formă de violență este cea verbală. Mesajul meu: Zero toleranță pentru violența din instituțiile de învățământ”.

„Bacalaureatul, probele de competență: Nu am primit sesizări cu probleme majore. Nu sunt sesizări care să atragă atenția. Probele de competență sunt foarte importante. Dacăcă le înțelegem esența, sunt doar probe de evaluare”.

„Planurile cadru: Este o problemă importantă. Esența a fost pusă în urmă cu peste 20 de ani. Lumea s-a schimbat. Nu mai putem merge cu ceea ce avem acum. Sunt în primul rând pentru elevi. Procesul trebuie început de dragul elevilor”

„Dezabaterea publică o iau la modul serios. Mâine după ora 18.00 vor fi afișate. Vom culege informații la o adresă de mail. Le vom adopta la sfârșitul lunii mai”.

„Voi gândi discipline ghidate pe competențe pentru tineri,fără discutii ideologice. Am insistat pe o regândire a curricului la dispoziția elevului din oferta școlii. O distribuție mai clară a temelor impuse prin lege în materiile din trunchiul comun și cele la dispoziția elevului. Mă deranjează că începem să impunem conținuturi la nivel de lege în condițiile în care ne trezim că prin lege hotărâm să mai punem și alte teme. Aș lăsa conținuturile la dispoziția specialiștilor din educație”.

„Multe teme nu vor deveni discipline, ci unități de învățare incluse în diverse alte discipline”.

„Vreau să văd mai mulți specialiști din societate în școală. Să fie coordonați de profesorii din școală. Anumite teme - educație juridică, rutieră, nu-l voi pune pe diriginte să predea. Vom invita pentru modulele acestea specialiști”

„Vom avea un trunchi comun pentru toate filierele. Va contribui la cultura generală la baza competențelor cheie. Ponderea se schimbă. 65% pentru cls IX-a și a X-a, 35% pentru clasele a XI-a si a XII-a”.

„Un curriculum de specialitate. 25% pondere pentru clasele mici. 45% pentru clasele a XI-a și a XII-a. Materiile vor avea o pondere din ce în ce mai mare. Avem două forme ale acestui curricumum de specilitate: o componentă fixă și una mobilă”

„Suntem intr-o dezbatere in care nu inteleg de ce trebuia sa prindem in lege educatia civică, educația democratica, educația pentru cetatenie europeana. O singură tema pentru educația civica nu putea cuprinde toate aceste teme? Toate sunt importante, dar oare trebuie sa le tot adăugăm și să tot punem atatea teme acolo? Oare nu putea primul ajutor sa fie unul sau doua module in educatia pentru sanatate? Am incercat sa merg pe aceste idei: aceste teme nu devin discipline, cel putin în propunerea pe care o fac, ci unitati de invatare punctate cu acest nume in diverse alte discipline pe care deja le avem.

„Vor fi teme importante. Robotică, de exemplu. Școala le oferă, elevul alege”.

„E important cum gândim conținuturile acestor teme”.

Gabriel Vrânceanu, șeful serviciului de Dezvoltare Curriculum din cadrul Centrului Național de Politici și Evaluare în Educației

„Consultarea publică va fi esențială”.

„Timpul alocat este unul necesar și suficient pentru a colecta opiniile”.

„Planurile școlare reprezintă o miză foarte mare”.

„S-au elaborat 36 de proiecte de planuri cadru. Acoperă elementele care caracterizează învățământul liceal”

„Am urmărit o abodare unitară la întregul învățământ liceal de zi, o configurare mai bine țintită a traseului și o identitate mai bună a școlilor”.

„Vor fi 34 de săpătmâni de școală pentru clasa a XII-a”.

„Programele școlare: nu toate săptămânile vor fi dedicate orelor propriu-zise de curs”.

„Apare curriculum de specialitate. Nu e doar o diferențiere ci o orientare către calificarea profesională a elevilor”.

„Trunchiul comun nu are elemente de flexibilitate. Trebuie realizat de către orice elev”.

Planurile cadru pentru liceu, în dezbatere publică începând de mâine

Planurile cadru pentru liceu vor fi puse în dezbatere publică vineri, 31 ianuarie. Ministrul Educației a decalarat că după dezbaterea publică va organiza patru dezbateri în marile centre universitare din țară. Apoi, va urma o dezbatere națională. În cadrul acestor întâlniri se va discuta pe marginea proiectului, iar propunerile venite din partea oamenilor din sistem, a experților în educație, a dascălilor, directorilor de școli, a părinților vor fi atent analizate. Multe dintre propuneri vor fi luate în calcul în așa fel încât, la final, copiii să beneficieze de o educație de secol XXI. „Un demers rațional pentru a obține un curriculum modern și bun pentru copiii noștri”, spune Daniel David.

„Dezbaterea publică va fi tratată la modul foarte serios, nu este de formă, nu vreau doar să pretind că fac o dezbatere publică și planurile să rămână cam cum le-am gândit noi, dezbaterea va fi serioasă, iar dacă vor fi idei bune care vor schimba nu doar unele aspecte, ci esența acestor planuri, sunt dispus să le iau în calcul și să schimb semnificativ propunerea pe care o vom face la finalul lunii. Dincolo de dezbaterea publică clasică, prin care primim feedback pe e-mail, voi organiza patru dezbateri naționale, în București, Cluj, Iași și Timișoara, zone care pot să atragă și oameni interesați din celelalte județe. Și, probabil, o dezbatere națională online, astfel încât să participe cei care doresc să aibă un cuvânt de spus despre aceste planuri. Nu uitați, mi-ar plăcea ca dezbaterea să fie elegantă, să reflecte ceea ce înțelegem noi prin educație, pornind de la ideea că vom lua în serios toate propunerile bune. Trebuie să fim constructivi, să ajungem la o formulă care să ajute copiii care vor începe studiile liceale”, a explicat ministrul Educației.

