La loc comanda! Camere de supraveghere în școli, doar cu acordul majoritar al părinților

Se schimbă din nou regulile care permit amplasarea camerelor de supraveghere video și audio în școli: sistemul, subiect în jurul căruia acum câteva luni s-a făcut atât de mare tam-tam, va fi instalat numai cu acordul majorității părinților și după consultarea și informarea profesorilor.

După ce în martie au decis, printr-o Ordonanță de Urgență, instalarea camerelor de supraveghere în școli fără acordul părinților sau al profesorilor, autoritățile fac un pas înapoi. Concret, potrivit noii decizii, instalarea camerelor audio-video în școli se va face doar cu acordul majoritar al părinților și numai după informarea și consultarea dascălilor. Chiar și în situații excepționale, atunci când există un risc crescut de violență în spațiul şcolar, instalarea unui astfel de sistem nu se poate face fără informarea tuturor. „Practic, revenim de unde am plecat”, a declarat pentru „Adevărul” Daniela Cireașă, președintele Asociației Specialiștilor în Confidențialitate și Protecția Datelor. Însă, explică specialistul, chiar și în această formă nouă, legea nu respectă regulile GDPR. „Rămân la aceeași idee: un acord majoritar atunci când discutăm despre prelucrarea datelor cu caracter personal nu este conform cu normele GDPR. Ori vorbim despre acordul tuturor celor supravegheați, ori nu”, a precizat expertul. Daniela Cireașă a mai punctat un aspect: informarea nu înseamnă doar să anunți că vor fi instalate camere. Înseamnă mult mai mult de atât. „Informare înseamnă să-mi spui și cât păstrezi acele date, cine are acces la ele, cui le-ai trimis, care este scopul, care este temeiul legal al prelucrării dar și ce drepturi am. Informarea se face în scris și trebuie înmânată fiecărui părinte. Nu să fie anunțată verbal doar, într-o ședință. Apoi, informarea trebuie publicată pe site-ul școlii, pentru ca fiecare părinte sau angajat al unității de învățământ să o poată consulta ori de câte ori dorește”, explică specialistul. Nu în ultimul rând, mai spune Daniela Cireașă, reprezentanții școlii vor fi obligați să afișeze la intrarea în unitatea respectivă niște pictograme reprezentative. „Astfel încât să fiu prevenit că există supraveghere video înainte să întru în spațiul respectiv”.

O altă modificare decisă de autorități: școlile vor avea anumite obligații, printre care și aceea de a desemna un responsabil cu protecția datelor cu caracter personal. „Orice instituție publică trebuie să aibă un responsabil cu protecția datelor. În cazul de față, da, cineva din cadrul școlii trebuie să fie desemnat în acest sens. Dar, atenție! Persoana în cauză este, în general, tot un dascăl sau o persoană de la secretariat căreia i s-a mai dat o sarcină în plus. Vorbim însă despre oameni care nu sunt instruiți în acest sens, care nu au cunoștințe de specialitate, nu cunosc normele GDPR, legislația actuală, nu au noțiuni de bază despre ce înseamnă protecția datelor”.

Cum ar trebui rezolvată această problemă? La nivel de inspectorat școlar, consideră specialistul, ar trebui să se formeze o echipă care să se ocupe de tot ce înseamnă protecția datelor cu caracter personal, care să coordoneze toate școlile din oraș sau județ unde există sistem de supraveghere. „Toate informațiile ar trebui centralizate la nivel de inspectorate, iar în școli să existe doar reprezentanți care să semnaleze problemele, incidentele, dacă există solicitări pentru instalarea camerelor etc.”. Nu ai cum să desemnezi o singură persoană care să se ocupe de gestionarea acestei proceduri cu tot ce implică ea, este concluzia expertului.

Alte prevederi

Înregistrările audio-video, se mai precizează în Ordonanța de Urgență, nu vor putea fi folosite pentru evaluarea profesorilor sau în soluționarea contestațiilor privind evaluarea elevilor la orele de curs. Decizia de instalare a sistemului video se va lua pentru maximum un an calendaristic, iar camerele nu vor fi instalate în vestiare și grupuri sanitare. În schimb, vor putea funcționa în sălile de clasă, de mese, pe holuri, în sălile de festivități, în sălile de sport și în exteriorul clădirilor. Accesul la înregistrările audio-video se va face în baza unei cereri scrise, motivate, aprobată de directorul unității de învățământ, numai prin vizualizarea acestora, de către părinții elevilor, personalul unității de învățământ, reprezentanții inspectoratelor școlare, ai Ministerului Educației și reprezentanții DGASPC. Imaginile pot fi vizualizate și de către psihologul sau consilierul școlar, însă doar cu acordul părintelui, al reprezentantului legal sau al elevului major.

Amintim că la finalul lunii martie un anunț al ministrului Educației a inflamat întreaga opinie publică. Ligia Deca a spus într-o conferință de presă că s-a luat decizia instalării camerelor de supraveghere în școli fără a mai fi nevoie de acordul părinților și al profesorilor.